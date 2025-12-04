Hà Nội

Sự thật rùng mình về nghi lễ Inca cổ xưa

Kho tri thức

Sự thật rùng mình về nghi lễ Inca cổ xưa

Lần đầu tiên, các chuyên gia đã chứng minh được rằng, người Inca thường hiến tế chuột lang với số lượng lớn.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Inca từng là đế chế lớn nhất ở Châu Mỹ thời kì tiền Columbus. Trung tâm hành chính, chính trị và quân sự của đế chế này là ở Cuzco. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Andes.
Nền văn minh Inca khởi nguồn từ vùng cao nguyên Peru vào khoảng đầu thế kỷ XIII Sau Công Nguyên. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Andes.
Từ năm 1438 đến 1533, người Inca kiểm soát phần lớn phía tây Nam Mỹ, tập trung ở dãy núi Andes, thông qua các cuộc chinh phạt và đồng hóa hòa bình. Vào Thời kì hoàng kim, đế chế này thống nhất toàn bộ Peru, tây nam Ecuador, tây và nam trung bộ Bolivia, tây bắc Argentina, hầu hết Chile ngày nay và tây nam Colombia, sánh ngang với các đế chế Á-Âu khác. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Andes.
Thành trì cuối cùng của đế chế này rơi vào tay Tây Ban Nha vào năm 1572. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Andes.
Theo ghi chép của các sử gia Tây Ban Nha từng chinh phục Inca, người Inca đã hiến tế hàng trăm con chuột lang chỉ trong một buổi lễ. Tuy các cuộc khai quật khảo cổ chưa tìm thấy số lượng lớn hài cốt chuột lang như vậy, nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Andes.
Khi tiến hành khai quật tại di chỉ khảo cổ Tambo Viejo của người Inca, nằm ở Thung lũng Acari trên bờ biển phía nam Peru, các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Andes bất ngờ thấy cỡ 100 bộ hài cốt chuột lang cổ ước tính có niên đại khoảng gần 500 năm tuổi. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Andes.
Trong quá khứ, người Inca thường giết hàng trăm con vật, và trong số những vật hiến tế này, chuột lang là loài động vật bị hiến tế phổ biến nhất. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Andes.
Hơn nữa, dường như một số con chuột lang được chuẩn bị để hiến tế được trang trí bằng những chiếc vòng cổ và khuyên tai đầy màu sắc làm từ dây màu. Một số hài cốt chuột lang còn được bọc trong một tấm thảm trước khi chôn cất. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Andes.
Khám phá này có ý nghĩa quan trọng, vì nó cung cấp bằng chứng khảo cổ học thực sự đầu tiên chứng minh thực tế các ghi chép về nghi lễ hiến tế chuột lang hàng loạt do những người thực dân Tây Ban Nha đầu tiên ở châu Mỹ ghi lại. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Andes.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
