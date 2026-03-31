Sự thật bất ngờ về sinh vật khổng lồ được mệnh danh 'thủy quái Amazon'

Sống trong lưu vực Amazon rộng lớn, cá hải tượng long là loài cá nước ngọt khổng lồ với nhiều đặc điểm sinh học đặc biệt.

Một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Cá hải tượng long (Arapaima gigas) có thể dài tới 2–3 mét và nặng hơn 100 kg, khiến nó trở thành một trong những “gã khổng lồ” của sông ngòi Nam Mỹ. Kích thước đồ sộ giúp chúng ít có kẻ thù tự nhiên khi trưởng thành. Ảnh: Flickr.
Có thể “thở không khí” như động vật trên cạn. Không giống nhiều loài cá khác, cá hải tượng long phải thường xuyên ngoi lên mặt nước để hít không khí. Bong bóng của chúng đã tiến hóa thành cơ quan giống phổi, cho phép sống trong môi trường nước nghèo oxy. Ảnh: Flickr.
Vảy cá cứng như áo giáp. Vảy của cá hải tượng long rất dày và chắc, có cấu trúc nhiều lớp giúp chống lại các vết cắn từ kẻ săn mồi như cá piranha. Nhờ “bộ giáp” này, chúng có thể tồn tại trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Ảnh: Flickr.
Tăng trưởng cực nhanh trong những năm đầu đời. Cá non có thể lớn rất nhanh, đạt chiều dài đáng kể chỉ sau vài năm. Tốc độ tăng trưởng này giúp chúng nhanh chóng đạt kích thước đủ lớn để giảm nguy cơ bị săn mồi. Ảnh: wikimedia.org.
Là loài săn mồi đáng gờm. Cá hải tượng long ăn cá nhỏ, giáp xác và đôi khi cả chim hoặc động vật nhỏ trên mặt nước. Chúng có thể nhảy lên khỏi mặt nước để bắt mồi, thể hiện khả năng săn mồi linh hoạt và mạnh mẽ. Ảnh: wikimedia.org.
Chăm sóc con non rất đặc biệt. Con đực đóng vai trò bảo vệ trứng và cá con, thậm chí cá con thường bơi quanh đầu con bố để được bảo vệ. Màu sắc sẫm ở đầu con đực cũng được cho là giúp cá con dễ nhận diện “người bảo vệ” của mình. Ảnh: wikimedia.org.
Đóng vai trò quan trọng với hệ sinh thái và đời sống con người. Ở Amazon, cá hải tượng long là nguồn thực phẩm quan trọng đối với cộng đồng địa phương. Đồng thời, chúng cũng góp phần duy trì cân bằng sinh thái trong các hệ thống sông hồ. Ảnh: wikimedia.org.
Đang đối mặt với nguy cơ suy giảm số lượng. Do bị đánh bắt quá mức và mất môi trường sống, quần thể cá hải tượng long đã suy giảm ở nhiều khu vực. Hiện nay, một số chương trình bảo tồn và nuôi trồng đang được triển khai nhằm bảo vệ loài cá đặc biệt này. Ảnh: wikimedia.org.
