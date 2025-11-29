Streamer Nắng bất ngờ hé lộ những hình ảnh dạm ngõ

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Thông tin nữ streamer Nắng vừa tổ chức lễ dạm ngõ khiến nhiều người hâm mộ vỡ òa, liên tục gửi lời chúc mừng đến cô nàng.

Streamer Nắng (tên thật là Đàm Thanh Huyền, SN 1998, quê Bắc Ninh) vốn được cộng đồng mạng yêu mến bởi sự lạc quan, tích cực và câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình hai lần chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.
Mới đây, cô nàng streamer xinh đẹp đã khiến người hâm mộ vỡ òa khi bất ngờ chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào trong lễ dạm ngõ, chính thức "về chung một nhà" với bạn trai Hải Trần (SN 1992, làm IT) sau chuyện tình kéo dài 7 năm đầy thử thách.
Trong những bức ảnh được đăng tải, Streamer Nắng rạng rỡ và dịu dàng trong tà áo dài màu hồng phớt, với họa tiết hoa tinh tế, tôn lên vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng.
Cô nàng tạo dáng bên bàn tiệc trà ấm cúng, với hoa tươi ngập tràn sắc trắng hồng lãng mạn, cùng với chiếc phông nền ghi tên hai người Thanh Huyền &amp; Thanh Hải.
Trước đó, vào tháng 5 năm nay, cô nàng bất ngờ đăng tải khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn và cùng đăng ký kết hôn khiến người hâm mộ bất ngờ.
Chuyện tình của Nắng và Hải Trần được ví như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Cả hai quen nhau khi cùng làm việc tại một công ty game, nhưng lúc đó Nắng không hề để ý đến chàng trai IT mộc mạc.
Anh Hải đã âm thầm thích Nắng suốt 7 năm và từng tỏ tình đến 9 lần nhưng đều bị từ chối. Nắng từng ngần ngại vì mặc cảm bệnh tật và nghĩ rằng bản thân không hề rung động.
Mối quan hệ thực sự gắn kết khi Nắng lần thứ hai đối diện với căn bệnh ung thư phổi (ung thư xương di căn). Anh Hải đã luôn ở bên chăm sóc, động viên, tự tìm hiểu kiến thức về bệnh và thậm chí cạo đầu để an ủi khi Nắng rụng tóc do hóa trị.
Lòng chân thành, sự hy sinh và câu nói: "Em sống được bao nhiêu ngày, anh sẽ ở bên em bấy nhiêu ngày" của Hải đã khiến Nắng rung động.
Cộng đồng người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cái kết viên mãn của cặp đôi, đặc biệt là khi chứng kiến hành trình tình yêu đầy cảm động của họ.
