[SPOTLIGHT] Người bán nhà Mỹ giảm giá sâu khi thị trường đảo chiều

Giá nhà trung vị tại Mỹ giảm 1,2% trong tháng 9, còn lãi vay mua nhà 30 năm lên 7,4%, khiến người bán phải hạ giá, sửa nhà hoặc hoãn chuyển đi.