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[SPOTLIGHT] Người bán nhà Mỹ giảm giá sâu khi thị trường đảo chiều

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[SPOTLIGHT] Người bán nhà Mỹ giảm giá sâu khi thị trường đảo chiều

Giá nhà trung vị tại Mỹ giảm 1,2% trong tháng 9, còn lãi vay mua nhà 30 năm lên 7,4%, khiến người bán phải hạ giá, sửa nhà hoặc hoãn chuyển đi.

Minh Quân - Hà Anh
#Thị trường nhà ở Mỹ #Giá nhà #Lãi suất vay thế chấp #Người bán nhà #Thị trường bất động sản

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