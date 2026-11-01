[SPOTLIGHT] Người bán nhà Mỹ giảm giá sâu khi thị trường đảo chiều

Minh Quân - Hà Anh
[SPOTLIGHT] Microsoft mở gói nghỉ tự nguyện cho 60.000 nhân viên
Microsoft dự kiến 3–5% trong khoảng 60.000 nhân viên đủ điều kiện sẽ đăng ký nghỉ tự nguyện, trong bối cảnh hãng có kế hoạch đầu tư tới 190 tỷ USD cho AI năm 2026.
Giá nhà trung vị tại Mỹ giảm 1,2% trong tháng 9, còn lãi vay mua nhà 30 năm lên 7,4%, khiến người bán phải hạ giá, sửa nhà hoặc hoãn chuyển đi.
Microsoft dự kiến 3–5% trong khoảng 60.000 nhân viên đủ điều kiện sẽ đăng ký nghỉ tự nguyện, trong bối cảnh hãng có kế hoạch đầu tư tới 190 tỷ USD cho AI năm 2026.
Cơ quan Tình báo Tín hiệu Australia cảnh báo AI giúp hacker nhanh chóng tìm lỗ hổng và mở rộng tấn công vào hạ tầng thiết yếu, làm gia tăng rủi ro an ninh mạng.
Giá nhà trung vị tại Mỹ giảm 1,2% trong tháng 9, còn lãi vay mua nhà 30 năm lên 7,4%, khiến người bán phải hạ giá, sửa nhà hoặc hoãn chuyển đi.
Từ ngày 1/1/2029, Singapore nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 và tuổi tái tuyển dụng lên 70, đồng thời hỗ trợ người cao tuổi tiếp tục tham gia lực lượng lao động.
Kính AI và thiết bị đeo có thể âm thầm ghi âm người xung quanh, khiến Meta cùng các hãng công nghệ đối mặt câu hỏi về sự đồng thuận và bảo vệ dữ liệu.
ACV cho biết sân bay Long Thành dự kiến khai thác từ tháng 12, với tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần sau khi hoàn tất công trình và thủ tục vận hành.
Trong 20 ngày tháng 10, Việt Nam ghi nhận 59 lần nhiệt độ chạm hoặc vượt kỷ lục. El Niño rất mạnh làm tăng nguy cơ thiếu mưa, hạn mặn ở Nam Bộ.
Đồng bằng sông Cửu Long cần thu hoạch thêm 327.200 tấn tôm trong quý IV để đạt mục tiêu năm, giữa nguy cơ El Niño, hạn mặn và dịch bệnh.
Hà Nội dự kiến đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng để tái thiết hơn 30 ha quanh Hồ Gươm, xây trung tâm ngầm bốn tầng và hoàn thành dự án vào năm 2029.
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đề xuất thu hồi dự án chậm quá 60 tháng, nhằm ngăn găm đất và xử lý 4.685 dự án vướng mắc trên cả nước.
Microsoft dự kiến 3–5% trong khoảng 60.000 nhân viên đủ điều kiện sẽ đăng ký nghỉ tự nguyện, trong bối cảnh hãng có kế hoạch đầu tư tới 190 tỷ USD cho AI năm 2026.
Microsoft dự kiến 3–5% trong khoảng 60.000 nhân viên đủ điều kiện sẽ đăng ký nghỉ tự nguyện, trong bối cảnh hãng có kế hoạch đầu tư tới 190 tỷ USD cho AI năm 2026.
Cơ quan Tình báo Tín hiệu Australia cảnh báo AI giúp hacker nhanh chóng tìm lỗ hổng và mở rộng tấn công vào hạ tầng thiết yếu, làm gia tăng rủi ro an ninh mạng.
Từ ngày 1/1/2029, Singapore nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 và tuổi tái tuyển dụng lên 70, đồng thời hỗ trợ người cao tuổi tiếp tục tham gia lực lượng lao động.
Kính AI và thiết bị đeo có thể âm thầm ghi âm người xung quanh, khiến Meta cùng các hãng công nghệ đối mặt câu hỏi về sự đồng thuận và bảo vệ dữ liệu.
ACV cho biết sân bay Long Thành dự kiến khai thác từ tháng 12, với tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần sau khi hoàn tất công trình và thủ tục vận hành.
Trong 20 ngày tháng 10, Việt Nam ghi nhận 59 lần nhiệt độ chạm hoặc vượt kỷ lục. El Niño rất mạnh làm tăng nguy cơ thiếu mưa, hạn mặn ở Nam Bộ.
Đồng bằng sông Cửu Long cần thu hoạch thêm 327.200 tấn tôm trong quý IV để đạt mục tiêu năm, giữa nguy cơ El Niño, hạn mặn và dịch bệnh.
Hà Nội dự kiến đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng để tái thiết hơn 30 ha quanh Hồ Gươm, xây trung tâm ngầm bốn tầng và hoàn thành dự án vào năm 2029.
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đề xuất thu hồi dự án chậm quá 60 tháng, nhằm ngăn găm đất và xử lý 4.685 dự án vướng mắc trên cả nước.
Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, TP HCM công bố 12 dự án với tổng vốn 16,4 tỷ USD; ba dự án đô thị và cảng biển chiếm gần 84%.
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