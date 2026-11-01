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[SPOTLIGHT] Lợi nhuận ngân hàng quý III phân hóa, Saigonbank giảm 79%

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[SPOTLIGHT] Lợi nhuận ngân hàng quý III phân hóa, Saigonbank giảm 79%

Lợi nhuận ngân hàng quý III phân hóa rõ nét: VPBank lãi trước thuế hơn 11.000 tỷ đồng, Saigonbank giảm 79%, còn nợ xấu PGBank tăng 78% sau chín tháng.

Minh Quân - Hà Anh
#VPBank #Saigonbank #PGBank #Lợi nhuận ngân hàng #Nợ xấu

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