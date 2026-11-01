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[SPOTLIGHT] Giá heo hơi chạm đáy, người nuôi Gia Lai lo thua lỗ

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[SPOTLIGHT] Giá heo hơi chạm đáy, người nuôi Gia Lai lo thua lỗ

Giá heo hơi tại Gia Lai chỉ còn 45.000–48.000 đồng/kg. Sau gần bốn tháng nuôi, khoản lãi trên giấy chỉ khoảng 80.000 đồng mỗi con, chưa tính công chăm sóc.

Minh Quân - Hà Anh
#Chăn nuôi heo #Giá heo hơi #Gia Lai #Thua lỗ chăn nuôi #Hộ chăn nuôi

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