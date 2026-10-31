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[SPOTLIGHT] Đề xuất ưu đãi thuế, đất đai thúc đẩy du lịch Việt Nam

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[SPOTLIGHT] Đề xuất ưu đãi thuế, đất đai thúc đẩy du lịch Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất ưu đãi thuế, giảm tiền thuê đất và thí điểm hoạt động giải trí 24/7 để thúc đẩy du lịch Việt Nam.

Minh Quân - Hà Anh
#Bộ Văn hóa #Thể thao và Du lịch #Du lịch Việt Nam #Ưu đãi thuế #Chính sách đất đai #Giải trí 24/7

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