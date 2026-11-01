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[SPOTLIGHT] Đề xuất chính sách mới thúc đẩy du lịch Việt Nam đến 2045

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[SPOTLIGHT] Đề xuất chính sách mới thúc đẩy du lịch Việt Nam đến 2045

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất ưu đãi đầu tư, visa linh hoạt và thí điểm kinh tế đêm 24/7 nhằm nâng sức cạnh tranh du lịch Việt Nam đến năm 2045.

Minh Quân - Hà Anh
#Du lịch Việt Nam #Bộ Văn hóa #Thể thao và Du lịch #Ưu đãi đầu tư #Chính sách visa #Kinh tế đêm

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