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[SPOTLIGHT] Anthropic chuẩn bị IPO, định giá có thể chạm 2.000 tỷ USD

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[SPOTLIGHT] Anthropic chuẩn bị IPO, định giá có thể chạm 2.000 tỷ USD

Anthropic được cho là chuẩn bị niêm yết trên Nasdaq với định giá 2.000 tỷ USD. Hồ sơ IPO đề cập doanh thu tăng mạnh, khoản lỗ lớn và các rủi ro từ AI.

Minh Quân - Hà Anh
#Anthropic #IPO #Nasdaq #Định giá doanh nghiệp #Rủi ro AI

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