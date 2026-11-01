Minh Quân - Hà Anh
[SPOTLIGHT] Anthropic chuẩn bị IPO, định giá có thể chạm 2.000 tỷ USD
Anthropic được cho là chuẩn bị niêm yết trên Nasdaq với định giá 2.000 tỷ USD. Hồ sơ IPO đề cập doanh thu tăng mạnh, khoản lỗ lớn và các rủi ro từ AI.
Anthropic được cho là chuẩn bị niêm yết trên Nasdaq với định giá 2.000 tỷ USD. Hồ sơ IPO đề cập doanh thu tăng mạnh, khoản lỗ lớn và các rủi ro từ AI.
Anthropic được cho là chuẩn bị niêm yết trên Nasdaq với định giá 2.000 tỷ USD. Hồ sơ IPO đề cập doanh thu tăng mạnh, khoản lỗ lớn và các rủi ro từ AI.
AlixPartners ước tính chi phí sản xuất ô tô điện tại Trung Quốc thấp hơn châu Âu khoảng 35%, nhờ chuỗi cung ứng hiệu quả và tốc độ phát triển nhanh.
Lợi nhuận ngân hàng quý III phân hóa rõ nét: VPBank lãi trước thuế hơn 11.000 tỷ đồng, Saigonbank giảm 79%, còn nợ xấu PGBank tăng 78% sau chín tháng.
Avison Young ghi nhận tỷ lệ hấp thụ căn hộ sơ cấp tại Hà Nội chỉ đạt 31% trong quý III, trong khi giá bán bình quân vẫn ở mức 108 triệu đồng/m².
Tesla tuyển 5 nhân sự tại TP HCM, gồm các vị trí quản lý và chuyên viên hạ tầng sạc, hé lộ kế hoạch xây dựng bộ máy và mạng lưới tại Việt Nam.
SpaceX dự kiến vay 40 tỷ USD để mua GPU, trong khi Elon Musk cảnh báo hơn 200 doanh nghiệp hạ tầng AI có thể phá sản hoặc sáp nhập khi dòng vốn bị siết.
Báo cáo quý III/2026 cho thấy căn hộ sơ cấp tại TP.HCM đạt khoảng 110 triệu đồng/m². Nhà vừa túi tiền khan hiếm, người mua thường vay hơn 60%.
Trong một podcast, nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates cảnh báo AI có thể gây xáo trộn việc làm trong hai thập kỷ tới, trước khi mở ra thời kỳ sung túc.
Bộ Công Thương đề xuất bỏ điều kiện chờ điều chỉnh giá bán lẻ bình quân để áp dụng biểu giá điện 5 bậc, trong khi giá bình quân vẫn giữ ở mức 2.204 đồng/kWh.
Đến cuối tháng 9, dư nợ tín dụng tại TPHCM đạt 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,4% so với cuối năm. Nguồn vốn tập trung vào lĩnh vực sản xuất.
Anthropic được cho là chuẩn bị niêm yết trên Nasdaq với định giá 2.000 tỷ USD. Hồ sơ IPO đề cập doanh thu tăng mạnh, khoản lỗ lớn và các rủi ro từ AI.
AlixPartners ước tính chi phí sản xuất ô tô điện tại Trung Quốc thấp hơn châu Âu khoảng 35%, nhờ chuỗi cung ứng hiệu quả và tốc độ phát triển nhanh.
Lợi nhuận ngân hàng quý III phân hóa rõ nét: VPBank lãi trước thuế hơn 11.000 tỷ đồng, Saigonbank giảm 79%, còn nợ xấu PGBank tăng 78% sau chín tháng.
Avison Young ghi nhận tỷ lệ hấp thụ căn hộ sơ cấp tại Hà Nội chỉ đạt 31% trong quý III, trong khi giá bán bình quân vẫn ở mức 108 triệu đồng/m².
Tesla tuyển 5 nhân sự tại TP HCM, gồm các vị trí quản lý và chuyên viên hạ tầng sạc, hé lộ kế hoạch xây dựng bộ máy và mạng lưới tại Việt Nam.
SpaceX dự kiến vay 40 tỷ USD để mua GPU, trong khi Elon Musk cảnh báo hơn 200 doanh nghiệp hạ tầng AI có thể phá sản hoặc sáp nhập khi dòng vốn bị siết.
Báo cáo quý III/2026 cho thấy căn hộ sơ cấp tại TP.HCM đạt khoảng 110 triệu đồng/m². Nhà vừa túi tiền khan hiếm, người mua thường vay hơn 60%.
Trong một podcast, nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates cảnh báo AI có thể gây xáo trộn việc làm trong hai thập kỷ tới, trước khi mở ra thời kỳ sung túc.
Bộ Công Thương đề xuất bỏ điều kiện chờ điều chỉnh giá bán lẻ bình quân để áp dụng biểu giá điện 5 bậc, trong khi giá bình quân vẫn giữ ở mức 2.204 đồng/kWh.
Đến cuối tháng 9, dư nợ tín dụng tại TPHCM đạt 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,4% so với cuối năm. Nguồn vốn tập trung vào lĩnh vực sản xuất.
Giai đoạn 2026-2030, Chính phủ yêu cầu tăng nguồn cung nhà ở xã hội cho thuê, giảm nhà để bán. Hà Nội đã khởi công ba dự án với gần 8.000 căn hộ.
Giá heo hơi tại Gia Lai chỉ còn 45.000–48.000 đồng/kg. Sau gần bốn tháng nuôi, khoản lãi trên giấy chỉ khoảng 80.000 đồng mỗi con, chưa tính công chăm sóc.
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