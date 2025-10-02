Hà Nội

Soi loài cá xương khổng lồ nhất hành tinh, nặng 2 tấn, hình thù siêu dị

Giải mã

Soi loài cá xương khổng lồ nhất hành tinh, nặng 2 tấn, hình thù siêu dị

Trong thế giới đại dương rộng lớn, cá thái dương (Mola mola) nổi bật bởi hình dáng kỳ lạ, kích thước khổng lồ và những đặc tính sinh học độc đáo.

T.B (tổng hợp)
Là loài cá xương nặng nhất thế giới. Cá thái dương trưởng thành có thể nặng hơn 2 tấn, giữ kỷ lục là loài cá xương khổng lồ nhất hành tinh. Ảnh: Pinterest.
Hình dáng kỳ dị. Chúng có thân hình dẹt, giống như một chiếc đĩa khổng lồ với phần đuôi ngắn ngủn, tạo nên diện mạo rất khác biệt. Ảnh: Pinterest.
Khẩu phần ăn đặc biệt. Thức ăn chính của chúng là sứa, nhưng đôi khi cũng ăn thêm cá nhỏ, mực và các loài động vật giáp xác. Ảnh: Pinterest.
Thói quen tắm nắng độc đáo. Sau khi lặn sâu để săn mồi, cá thái dương thường nổi lên mặt nước và nằm nghiêng như đang “tắm nắng” để phục hồi năng lượng. Ảnh: Pinterest.
Sinh sản với số trứng khổng lồ. Một con cái có thể đẻ tới 300 triệu trứng trong một mùa, con số kỷ lục trong thế giới động vật có xương sống. Ảnh: Pinterest.
Bơi chậm chạp nhưng bền bỉ. Dù thân hình nặng nề, cá thái dương vẫn có thể di chuyển quãng đường dài nhờ vây lưng và vây bụng khỏe mạnh. Ảnh: Pinterest.
Phân bố toàn cầu. Chúng sống ở nhiều vùng biển nhiệt đới và ôn đới trên khắp thế giới, từ Đại Tây Dương, Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương. Ảnh: Pinterest.
Thân thiện với con người. Dù ngoại hình to lớn, cá thái dương không nguy hiểm, thậm chí còn được nhiều thợ lặn yêu thích vì tính hiền lành. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
