Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Đời sống

Sôi động sân chơi dành cho những người yêu yoga

Các hoạt động nổi bật như Miss Yogi 2026 và Flow Yoga đã tạo nên không khí sôi động, lan tỏa tinh thần sống tích cực, khỏe mạnh và yêu bản thân thông qua yoga.

Dung Nguyễn

Trong khuôn khổ “Chương trình Yogi Việt Nam 2026 - Hành trình tỏa sáng Yoga”, ngày 25/1, tại Hà Nội, Học viện Yoga Sống Khỏe YSK đã công bố thông tin về Festival Yoga quốc tế 2026 - International Yoga Festival 2026.

Sự kiện được kỳ vọng trở thành dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội thi đấu, giao lưu học thuật và định vị hình ảnh chuyên nghiệp cho cộng đồng yoga Việt Nam trên trường quốc tế.

Festival Yoga quốc tế 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27-29/3 tại Đông Hưng (Trung Quốc). Sự kiện quy tụ khoảng 200 huấn luyện viên, vận động viên và chuyên gia yoga đến từ nhiều quốc gia.

gen-h-3.jpg
Festival Yoga quốc tế 2026 sẽ diễn ra tại Trung Quốc. Ảnh: BTC

Đây là không gian kết nối đa chiều, hội tụ các hoạt động thi đấu Yoga Flow theo tiêu chuẩn quốc tế, hội thảo khoa học, giao lưu học thuật và lễ vinh danh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho cộng đồng yoga.

Tham gia International Yoga Festival 2026, các huấn luyện viên và vận động viên yoga sẽ có cơ hội trải nghiệm môi trường thi đấu yoga quốc tế với tiêu chuẩn chấm điểm khắt khe, cập nhật xu hướng mới về yoga, trị liệu và huấn luyện hiện đại.

Bên cạnh đó các huấn luyện viên và vận động viên yoga sẽ được giao lưu trực tiếp với ban trọng tài, chuyên gia cùng cộng đồng yoga quốc tế. Từ đó, khẳng định giá trị nghề nghiệp và thương hiệu cá nhân trên sân chơi toàn cầu.

Bà Vũ Hồng Yến, Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn Yoga Việt Nam nhận định, trong bối cảnh yoga Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế, việc tham gia các sân chơi quốc tế là cơ hội để các Yogi nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh thi đấu và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp.

“Festival Yoga quốc tế 2026 được kỳ vọng trở thành dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội thi đấu, giao lưu học thuật và định vị hình ảnh chuyên nghiệp cho cộng đồng yoga Việt Nam trên trường quốc tế. Thông qua sự kiện, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào yoga Việt Nam theo hướng bài bản, chuyên sâu và hội nhập quốc tế”, bà Vũ Hồng Yến nhấn mạnh.

gen-h-2.jpg
Ths Vũ Hồng Yến - Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn yoga Việt Nam, Chủ tịch Liên minh yoga quốc tế YSK, Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc sự kiện "Yogi Việt Nam 2026 - Hành trình tỏa sáng cùng Yoga". Ảnh: BTC

Ngay sau lễ công bố, Ban Tổ chức đã chính thức mở đăng ký tham dự Festival, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yoga trong nước.

Bà Vũ Hồng Yến cho biết, Ban Tổ chức chương trình sẽ đồng hành cùng các Yogi từ công tác chuyên môn, tập luyện, hoàn thiện hồ sơ, nhằm tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy đúng năng lực và giá trị của mình.

Cũng trong khuôn khổ “Chương trình Yogi Việt Nam 2026 - Hành trình tỏa sáng Yoga”, khán giả đã được thưởng thức màn trình diễn trang phục yoga kết hợp vòng thi áo dài đầy ấn tượng, tôn vinh vẻ đẹp hài hòa giữa thể chất và tinh thần của các thí sinh.

Bên cạnh đó, các hoạt động nổi bật như Miss Yogi 2026 và Flow Yoga đã tạo nên không khí sôi động, lan tỏa tinh thần sống tích cực, khỏe mạnh và yêu bản thân thông qua yoga.

gen-h-1.jpg
Cuộc thi Miss Yogi 2026 trong khuôn khổ “Chương trình Yogi Việt Nam 2026 - Hành trình tỏa sáng Yoga”. Ảnh: BTC

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao danh hiệu Nữ hoàng Miss Yogi 2026 cho thí sinh Hà Thị Bình. Danh hiệu Á hoàng 1 thuộc về thí sinh Trịnh Thị Hồng Phượng và Á hoàng 2 được trao cho thí sinh Đinh Thị Thủy.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi dành cho những người yêu yoga mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống lành mạnh, cân bằng và vẻ đẹp bền vững của phụ nữ Việt Nam trong đời sống hiện đại.

#Miss Yogi #Flow Yoga #Sống khỏe #Yêu bản thân #Chuyên nghiệp #Yoga quốc tế

Bài liên quan

Đời sống

Á hậu Đặng Thị Tân tiết lộ bí quyết khỏe đẹp nhờ yoga

Theo Á hậu Đặng Thị Tân, bí quyết đầu tiên để khỏe mạnh nhờ yoga nằm ở sự kiên trì và tập luyện đều đặn.

Đặng Thị Tân đạt danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2024, đồng thời đoạt danh hiệu Người đẹp Tài năng với phần thi yoga.

Đời thường Á hậu Đặng Thị Tân tích cực hoạt động trong lĩnh vực yoga. Chị hiện là Chánh Văn phòng Liên đoàn Yoga Hà Nội. Chia sẻ về hành trình rèn luyện sức khỏe và giữ gìn phong độ nhan sắc bền bỉ nhờ yoga, nàng hậu cho biết, đây không chỉ là một bộ môn thể chất, mà còn là “chìa khóa vàng” giúp cân bằng thân – tâm – trí, đặc biệt phù hợp với nhịp sống hiện đại đầy áp lực.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới