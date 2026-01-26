Sôi động sân chơi dành cho những người yêu yoga

Các hoạt động nổi bật như Miss Yogi 2026 và Flow Yoga đã tạo nên không khí sôi động, lan tỏa tinh thần sống tích cực, khỏe mạnh và yêu bản thân thông qua yoga.

Trong khuôn khổ “Chương trình Yogi Việt Nam 2026 - Hành trình tỏa sáng Yoga”, ngày 25/1, tại Hà Nội, Học viện Yoga Sống Khỏe YSK đã công bố thông tin về Festival Yoga quốc tế 2026 - International Yoga Festival 2026.

Sự kiện được kỳ vọng trở thành dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội thi đấu, giao lưu học thuật và định vị hình ảnh chuyên nghiệp cho cộng đồng yoga Việt Nam trên trường quốc tế.

Festival Yoga quốc tế 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27-29/3 tại Đông Hưng (Trung Quốc). Sự kiện quy tụ khoảng 200 huấn luyện viên, vận động viên và chuyên gia yoga đến từ nhiều quốc gia.

Festival Yoga quốc tế 2026 sẽ diễn ra tại Trung Quốc. Ảnh: BTC

Đây là không gian kết nối đa chiều, hội tụ các hoạt động thi đấu Yoga Flow theo tiêu chuẩn quốc tế, hội thảo khoa học, giao lưu học thuật và lễ vinh danh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho cộng đồng yoga.

Tham gia International Yoga Festival 2026, các huấn luyện viên và vận động viên yoga sẽ có cơ hội trải nghiệm môi trường thi đấu yoga quốc tế với tiêu chuẩn chấm điểm khắt khe, cập nhật xu hướng mới về yoga, trị liệu và huấn luyện hiện đại.

Bên cạnh đó các huấn luyện viên và vận động viên yoga sẽ được giao lưu trực tiếp với ban trọng tài, chuyên gia cùng cộng đồng yoga quốc tế. Từ đó, khẳng định giá trị nghề nghiệp và thương hiệu cá nhân trên sân chơi toàn cầu.

Bà Vũ Hồng Yến, Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn Yoga Việt Nam nhận định, trong bối cảnh yoga Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế, việc tham gia các sân chơi quốc tế là cơ hội để các Yogi nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh thi đấu và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp.

“Festival Yoga quốc tế 2026 được kỳ vọng trở thành dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội thi đấu, giao lưu học thuật và định vị hình ảnh chuyên nghiệp cho cộng đồng yoga Việt Nam trên trường quốc tế. Thông qua sự kiện, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào yoga Việt Nam theo hướng bài bản, chuyên sâu và hội nhập quốc tế”, bà Vũ Hồng Yến nhấn mạnh.

Ths Vũ Hồng Yến - Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn yoga Việt Nam, Chủ tịch Liên minh yoga quốc tế YSK, Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc sự kiện "Yogi Việt Nam 2026 - Hành trình tỏa sáng cùng Yoga". Ảnh: BTC

Ngay sau lễ công bố, Ban Tổ chức đã chính thức mở đăng ký tham dự Festival, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yoga trong nước.

Bà Vũ Hồng Yến cho biết, Ban Tổ chức chương trình sẽ đồng hành cùng các Yogi từ công tác chuyên môn, tập luyện, hoàn thiện hồ sơ, nhằm tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy đúng năng lực và giá trị của mình.

Cũng trong khuôn khổ “Chương trình Yogi Việt Nam 2026 - Hành trình tỏa sáng Yoga”, khán giả đã được thưởng thức màn trình diễn trang phục yoga kết hợp vòng thi áo dài đầy ấn tượng, tôn vinh vẻ đẹp hài hòa giữa thể chất và tinh thần của các thí sinh.

Bên cạnh đó, các hoạt động nổi bật như Miss Yogi 2026 và Flow Yoga đã tạo nên không khí sôi động, lan tỏa tinh thần sống tích cực, khỏe mạnh và yêu bản thân thông qua yoga.

Cuộc thi Miss Yogi 2026 trong khuôn khổ “Chương trình Yogi Việt Nam 2026 - Hành trình tỏa sáng Yoga”. Ảnh: BTC

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao danh hiệu Nữ hoàng Miss Yogi 2026 cho thí sinh Hà Thị Bình. Danh hiệu Á hoàng 1 thuộc về thí sinh Trịnh Thị Hồng Phượng và Á hoàng 2 được trao cho thí sinh Đinh Thị Thủy.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi dành cho những người yêu yoga mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống lành mạnh, cân bằng và vẻ đẹp bền vững của phụ nữ Việt Nam trong đời sống hiện đại.