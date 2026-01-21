Hà Nội

Sở hữu lợi thế độc bản mà Dubai chi tỷ USD cũng khó sở hữu, “kỳ quan đô thị” Vinhomes Green Paradise hút giới thượng lưu toàn cầu

Khi giới siêu giàu ngày càng rời xa những biểu tượng xa xỉ thuần vật chất để tìm đến các không gian sống mang giá trị di sản, bất động sản gắn với thiên nhiên.

PV

Trong quỹ đạo đó, Vinhomes Green Paradise giữ vị thế biểu tượng mới khi kiến tạo một “kỳ quan đô thị” trên nền tảng thiên nhiên triệu năm tuổi, hạ tầng chiến lược và chuẩn mực ESG++ tiên phong.

Hệ sinh thái xanh triệu năm tuổi: Chi tỷ đô tái tạo cũng “bất lực”

Trong lịch sử phát triển đô thị toàn cầu, nhiều thành phố ven biển như Dubai đã phải chi hàng tỷ USD để kiến tạo các “kỳ quan” nhằm gia tăng sức hút cho bất động sản. Tuy nhiên, dù quy mô đầu tư lớn đến đâu, các công trình này vẫn mang bản chất “nhân tạo”, có thể nhân bản, mở rộng và thay thế theo thời gian.

Vinhomes Green Paradise đi theo hướng ngược lại. Siêu đô thị được đặt trong lòng hệ sinh thái rừng ngập mặn - biển - sông - thủy sinh đã hình thành và tự cân bằng qua hàng triệu năm địa chất của Cần Giờ. Đây là cấu trúc sinh thái mà con người không thể tái tạo, dù sở hữu công nghệ tối tân hay nguồn lực tài chính khổng lồ.

a1.jpg
Ba mặt giáp biển và một mặt giáp rừng, Vinhomes Green Paradise là siêu đô thị sinh thái hiếm có trên thế giới

Địa thế tựa lưng vào Khu Dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận giúp Vinhomes Green Paradise sở hữu một “lá chắn sinh thái” vô hình. Không gian sống được bảo chứng về tính nguyên bản, ổn định sinh học và giá trị bền vững lâu dài.

Hệ sinh thái xanh triệu năm tuổi còn đóng vai trò điều tiết vi khí hậu, giảm nhiệt độ, cải thiện chất lượng không khí thông qua khả năng hấp thụ CO₂, đồng thời tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Những yếu tố này đang trở thành tiêu chí hàng đầu với người mua ở thực có tiêu chuẩn sống cao và các nhà đầu tư dài hạn.

Khi quỹ đất ven biển liền kề siêu đô thị 10 triệu dân của TP.HCM gần như đã cạn kiệt, việc xuất hiện một đô thị sinh thái quy mô lớn, sở hữu thiên nhiên nguyên bản và được quy hoạch đồng bộ tạo nên sự khan hiếm tuyệt đối cho Vinhomes Green Paradise. Với giới tinh hoa, đây không chỉ là nơi an cư đẳng cấp, mà là đặc quyền sở hữu một phần di sản thiên nhiên, gắn liền với giá trị truyền đời.

Giá trị đó càng được gia cố khi Vinhomes Green Paradise nằm ở trung tâm của mạng lưới hạ tầng tỷ USD đang được kích hoạt đồng loạt. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đã động thổ ngày 19/12/2025, dự kiến hoàn thành quý IV/2028, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM tới Cần Giờ chỉ còn 13 phút. Cầu Cần Giờ động thổ ngày 15/1/2026, dự kiến hoàn thành năm 2029; tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ đầu năm 2026... “Ngũ trụ hạ tầng” bộ - sắt - không - thủy - biển cùng hội tụ sẽ đưa Cần Giờ lên vị thế mới trên bản đồ an cư, đầu tư toàn cầu.

Khi nhu cầu sống tách khỏi lõi đô thị vốn ngày càng quá tải, ô nhiễm, nhưng vẫn đảm bảo kết nối thuận tiện tới trung tâm không ngừng gia tăng, không gian “đủ gần để làm việc - đủ xa để nghỉ ngơi” của Vinhomes Green Paradise trở thành lựa chọn ưu tiên của giới tinh hoa. Tại đây, mỗi căn nhà đều mang ý nghĩa tích sản lâu dài, đủ bền vững để chuyển giao qua nhiều thế hệ.

Bất động sản kỳ quan - “Thước đo đẳng cấp mới” của giới tinh hoa

Theo Sotheby’s Luxury Outlook 2024, giới siêu giàu toàn cầu đang tái cấu trúc danh mục tài sản, ưu tiên mạnh mẽ bất động sản có giá trị biểu tượng và các không gian sống gắn với thiên nhiên nguyên bản.

Báo cáo Knight Frank Super-Prime Intelligence 2025 ghi nhận phân khúc tài sản biểu tượng đạt mức tăng trưởng giao dịch tới 33%, vượt xa mặt bằng chung của thị trường cao cấp, khẳng định vai trò là kênh trú ẩn dòng tiền hiệu quả trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động.

Thực tế cho thấy, các “tọa độ di sản” như Monaco, Malibu, Costa Smeralda hay Sentosa Cove đều có điểm chung: nguồn cung gần như cố định, trong khi nhu cầu của giới siêu giàu toàn cầu liên tục gia tăng. Sự chênh lệch cung - cầu kéo dài tạo ra áp lực tăng giá bền bỉ, giúp các tài sản này duy trì đà tăng trưởng ổn định qua nhiều chu kỳ kinh tế.

a2.jpg
Sở hữu thiên nhiên tuyệt đối trong lành kèm tiện ích nghỉ dưỡng - giải trí đẳng cấp quốc tế, Vinhomes Green Paradise thu hút giới thượng lưu toàn cầu

Điểm khác biệt của “bất động sản kỳ quan” như Vinhomes Green Paradise còn nằm ở chỗ: giá trị không phụ thuộc vào biến số vĩ mô hay chu kỳ thị trường. Đặc tính không thể tái tạo của vị trí và thiên nhiên khiến loại tài sản này trở thành “hầm trú ẩn” an toàn, vượt qua suy thoái kinh tế, rủi ro chính trị và biến động tài chính toàn cầu. Với nhà đầu tư chuyên nghiệp, đây là lớp tài sản bắt buộc phải có trong danh mục để cân bằng rủi ro và bảo toàn giá trị dài hạn.

Xu hướng mới của giới siêu giàu cũng cho thấy sự dịch chuyển từ việc sở hữu nhiều bất động sản rải rác sang ưu tiên một điểm đến tích hợp toàn diện cho cả nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng, y tế và đầu tư. Vinhomes Green Paradise đáp ứng trọn vẹn xu hướng này khi tích hợp các chuẩn mực sống quốc tế, y tế chất lượng cao, nghỉ dưỡng biển đỉnh cao, giải trí thời thượng và không gian tích sản bền vững trong cùng một hệ sinh thái.

Ngày nay, sinh sống trong một siêu đô thị gắn với bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững đang dần thay thế những biểu tượng xa xỉ phô trương, trở thành “dấu hiệu nhận diện” mới của tầng lớp tinh hoa toàn cầu. Trong dòng chảy đó, Vinhomes Green Paradise nổi bật như một bất động sản biểu tượng của khu vực và thế giới, nơi chuẩn mực sống và chuẩn mực đầu tư được tái định nghĩa cho nhiều thập kỷ tới.

