VinFast VF 8 giúp người dùng giải quyết cả hai nhu cầu “xe xịn, giá tốt”

Trong phân khúc D-SUV đầy cạnh tranh, VinFast VF 8 được nhiều người lựa chọn khi giải quyết trọn vẹn hai vế của một phương trình khó: vừa có sức mạnh vận hành vượt tầm phân khúc, vừa hưởng mức chi phí sở hữu thấp kỷ lục và chi phí sử dụng gần như bằng 0.

Vận hành “cơ bắp” và an toàn tuyệt đối

Anh Nguyễn Tuấn (Hà Nội), người thường xuyên di chuyển đường đồi núi và đã đi gần 20.000 km, cho biết VinFast VF 8 mang lại cảm giác vận hành “cơ bắp” và an toàn tuyệt đối.

“Đi núi hay xuống biển, chiếc xe luôn vận hành êm ái, mạnh và không hề có cảm giác mệt mỏi. Với tôi, VF 8 là lựa chọn phục vụ công việc và gia đình tối ưu nhất”, anh nhận xét.

Ở bản Plus 2 cầu, động cơ VF 8 có công suất tối đa lên tới 402 mã lực, mô-men xoắn cực đại 620 Nm, gấp nhiều lần so với thông số động cơ các xe xăng cùng phân khúc (thường chỉ ở mức 150-200 mã lực). Sức mạnh này giúp người lái tự tin trong mọi tình huống vượt xe hay xử lý sự cố.

Khung gầm cứng và hệ thống treo trước độc lập - treo sau đa điểm trên VF 8 cũng là điểm cộng. Qua các bài thử nghiệm thực tế trên địa hình gập ghềnh, nhiều chuyên gia đánh giá VF 8 vẫn di chuyển ổn định, nhịp nhàng, cả người ngồi trước và sau đều thoải mái.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị tới 11 túi khí, đảm bảo an toàn trước va chạm từ mọi hướng cho người ngồi trong xe. Đây cũng là ưu thế vượt trội so với mặt bằng phân khúc D.

“Cứ coi xe là cái lồng bảo vệ mình. Với cùng số tiền, tôi chọn cái lồng cứng cáp nhất, nặng gần 3 tấn, khung gầm chắc chắn để bảo vệ an toàn cho cả gia đình”, anh Nguyễn Chí, một chủ xe VF 8 hóm hỉnh ví von.

Chiếc xe “nuôi không tốn cơm”, sạc pin miễn phí 3 năm

Theo phân tích từ kênh GenZ Viet, VF 8 còn ghi điểm với đông đảo người dùng nhờ mức chi phí vận hành tiết kiệm. Nhờ chính sách miễn phí sạc (áp dụng tối đa 10 lần/tháng tới 10/2/2029 cho khách hàng mua xe từ 10/2/2026 và lên tới 3 năm với người đã mua xe trước thời điểm này), chi phí vận hành hàng tháng của VF 8 gần như bằng 0 trong giai đoạn đầu sử dụng xe.

Về bảo dưỡng, VF 8 tiếp tục “ghi điểm tuyệt đối” bởi xe điện không có động cơ đốt trong phức tạp, không cần thay dầu, lọc dầu hay kiểm tra hộp số thường xuyên. Chu kỳ bảo dưỡng của xe điện cũng dài hơn xe xăng, lên tới 15.000 km với chi phí mỗi lần chỉ vài trăm nghìn đồng, chủ yếu chỉ kiểm tra hệ thống điện, phanh và lọc gió.

“Càng đi nhiều, xe điện càng thể hiện rõ lợi thế tiết kiệm. Bảo hành chính hãng lên tới 10 năm cũng là yếu tố khiến người dùng an tâm tuyệt đối về rủi ro dài hạn”, reviewer của kênh GenZ Việt nhận định.

Đặc biệt, theo chủ xe Phước Vĩnh (TP.HCM), tháng 3 đang là thời điểm mua xe “lợi đơn lợi kép” nhờ loạt ưu đãi từ VinFast. Hãng xe Việt áp dụng chính sách hỗ trợ trực tiếp 10% trên giá xe, tương đương 100-120 triệu đồng ưu đãi. Người mua trả góp có thể lựa chọn gói vay lãi suất cố định chỉ 5%/năm trong 3 năm đầu tiên, không cần chi vốn đối ứng - chính sách “trong mơ” trên thị trường vay mua ô tô.

“Đấy là chưa tính đến khoản lệ phí trước bạ được miễn cho xe điện tới hết tháng 2/2027. Tính ra, mức tiền để lăn bánh xe điện thấp hơn đối thủ vài trăm triệu đồng, trong khi tôi mua được phiên bản cao cấp nhất full option thay vì bản tiêu chuẩn của xe xăng”, anh Vĩnh phân tích sau khi vừa chốt chiếc VF 8 Plus.

Với sự kết hợp giữa khả năng vận hành mạnh mẽ của một chiếc SUV hạng D và “cơn mưa” ưu đãi tài chính thời điểm hiện tại, VinFast VF 8 đang là lựa chọn đáng tiền nhất phân khúc 1 tỷ đồng cho người tiêu dùng Việt.