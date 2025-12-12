Với chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cùng nhiều hỗ trợ tài chính đặc biệt, đây được coi là thời điểm vàng để sở hữu mẫu xe "sedan quốc dân" Toyota Vios.

Video: Toyota Vios - chiếc xe "sedan quốc dân" tại Việt Nam.

Tháng 12 luôn là tháng cao điểm của thị trường ôtô Việt khi người tiêu dùng ráo riết tìm kiếm một phương tiện di chuyển mới để đón Tết Nguyên đán. Nắm bắt tâm lý này, Toyota đã tung ra đòn bẩy mạnh mẽ nhất – hỗ trợ hoàn toàn chi phí lăn bánh cho dòng sedan quốc dân Vios, qua đó giúp khách hàng tiết kiệm được khoản chi phí lăn bánh nhiều nhất tới 54 triệu đồng.

"Sedan quốc dân" Toyota Vios giảm 100% phí trước bạ tháng 12/2025.

Không chỉ giảm trực tiếp chi phí đầu vào, chương trình ưu đãi Vios tháng 12/2025 còn áp dụng các giải pháp tài chính tối ưu với phương án vay mua xe với lãi suất cực kỳ cạnh tranh. Cụ thể, khách hàng mua xe trả góp sẽ được vay với lãi suất ưu đãi đặc biệt chỉ từ 0.25%/tháng (tương đương 1.99%/năm) trong 6 tháng đầu. Sự kết hợp giữa miễn phí trước bạ và lãi suất thấp tạo nên một "cặp đôi hoàn hảo", giúp giải quyết triệt để bài toán tài chính cho người mua xe cuối năm.

Không chỉ giảm trực tiếp chi phí đầu vào, chương trình ưu đãi Vios tháng 12/2025 còn áp dụng các giải pháp tài chính tối ưu với phương án vay mua xe.

Bên cạnh ưu đãi về giá và tài chính, khách hàng còn được phía đại lý tặng kèm thêm các phụ kiện chính hãng như áo trùm xe, khăn lau xe chuyên dụng, bao tay lái, ví da đựng giấy tờ sang trọng, tappi sàn chất lượng cao, miễn phí công bảo dưỡng tại các mốc quan trọng 1.000 km, 50.000 km và 100.000 km. Một số đại lý lớn còn mạnh tay tặng kèm bảo hiểm thân vỏ chính hãng, ... Tuy nhiên, chương trình quà tặng khôn được áp dụng đồng loạt tại tất cả các đại lý. Tùy thuộc vào chính sách bán hàng của từng đơn vị mà quà tặng có thể khác nhau.

Chương trình ưu đãi tháng 12/2025 được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích lớn, giúp Toyota Vios duy trì ngôi vương doanh số phân khúc toàn năm.

Toyota Vios từ lâu đã khẳng định vị thế là mẫu sedan hạng B bán chạy hàng đầu nhờ sự bền bỉ, tin cậy, chi phí bảo dưỡng thấp và khả năng giữ giá tốt. Phiên bản mới nhất còn được nâng cấp về tính năng an toàn với 7 túi khí ở bản G CVT, cùng nhiều công nghệ hiện đại khác, tiếp tục chinh phục khách hàng bằng giá trị cốt lõi và sự an tâm tuyệt đối khi vận hành.

Chi tiết bảng giá và ưu đãi cho từng phiên bản xe Vios tháng 12/2025.

Chương trình ưu đãi tháng 12/2025 được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích lớn, giúp Toyota Vios duy trì ngôi vương doanh số phân khúc toàn năm. Đồng thời, đây cũng là cơ hội giúp người tiêu dùng Việt Nam sở hữu chiếc sedan cỡ B chuẩn Nhật Bản với mức đầu tư ban đầu dễ chịu.