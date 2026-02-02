Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kiểm tra dữ liệu từ tàu NASA, bất ngờ phát hiện sao Thủy chưa 'chết'

Giải mã

Kiểm tra dữ liệu từ tàu NASA, bất ngờ phát hiện sao Thủy chưa 'chết'

Khi kiểm tra lại dữ liệu từ tàu thám hiểm MESSENGER của NASA, các nhà khoa học phát hiện sao Thủy chưa thực sự “chết”.

Tâm Anh (theo Sciencealert)
Trong nghiên cứu mới công bố được dẫn đầu bởi nhà thiên văn học Valentin Bickel từ Đại học Bern (Thụy Sĩ), các chuyên gia cho hay sao Thủy - hành tinh nhỏ nhất Hệ Mặt trời - vẫn chưa thực sự "chết". Cái chết được nhắc đến ở đây là của một quá trình liên quan mật thiết với sự sống: hoạt động địa chất. Ảnh: NASA/JHU Applied Physics Lab/Carnegie Inst. Washington.
Trong nghiên cứu mới công bố được dẫn đầu bởi nhà thiên văn học Valentin Bickel từ Đại học Bern (Thụy Sĩ), các chuyên gia cho hay sao Thủy - hành tinh nhỏ nhất Hệ Mặt trời - vẫn chưa thực sự "chết". Cái chết được nhắc đến ở đây là của một quá trình liên quan mật thiết với sự sống: hoạt động địa chất. Ảnh: NASA/JHU Applied Physics Lab/Carnegie Inst. Washington.
Trước đây, các nhà khoa học cho rằng, sao Thủy hiện chỉ là một khối cầu khô cằn, tẻ nhạt và hoàn toàn yên tĩnh. Ảnh: NASA/JHUAPL/Carnegie Institution of Washington.
Trước đây, các nhà khoa học cho rằng, sao Thủy hiện chỉ là một khối cầu khô cằn, tẻ nhạt và hoàn toàn yên tĩnh. Ảnh: NASA/JHUAPL/Carnegie Institution of Washington.
Tuy nhiên, mới đây, nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Bickel phối hợp với các cộng sự từ Đài quan sát Thiên văn Padova (Italy) đã phát hiện ra những vệt sáng kỳ lạ trên hành tinh này khi sử dụng máy quang học để phân tích 100.000 hình ảnh độ phân giải cao được tàu MESSENGER của NASA chụp những năm 2011 - 2015, trước khi nó kết thúc sứ mệnh bằng cú đâm xuống bề mặt sao Thủy. Ảnh: NASA/JHUAPL/Carnegie Institution of Washington.
Tuy nhiên, mới đây, nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Bickel phối hợp với các cộng sự từ Đài quan sát Thiên văn Padova (Italy) đã phát hiện ra những vệt sáng kỳ lạ trên hành tinh này khi sử dụng máy quang học để phân tích 100.000 hình ảnh độ phân giải cao được tàu MESSENGER của NASA chụp những năm 2011 - 2015, trước khi nó kết thúc sứ mệnh bằng cú đâm xuống bề mặt sao Thủy. Ảnh: NASA/JHUAPL/Carnegie Institution of Washington.
Các vệt sáng kỳ lạ xuất hiện trên bề mặt sao Thủy có xu hướng tập trung ở các sườn hướng về phía Mặt trời của các miệng hố, không phải lúc nào cũng xuất phát từ các hốc. Ảnh: Bickel et al., Commun. Earth. Environ., 2026.
Các vệt sáng kỳ lạ xuất hiện trên bề mặt sao Thủy có xu hướng tập trung ở các sườn hướng về phía Mặt trời của các miệng hố, không phải lúc nào cũng xuất phát từ các hốc. Ảnh: Bickel et al., Commun. Earth. Environ., 2026.
Thông thường các đường vân trên bề mặt của một hành tinh phải bị xói mòn nhanh chóng. Nếu đã "chết" từ lâu thì sao Thủy sẽ không thể có những đường vân tạo nên vệt sáng mà tàu MESSENGER đã quan sát được. Ảnh: Bickel et al., Commun. Earth. Environ., 2026.
Thông thường các đường vân trên bề mặt của một hành tinh phải bị xói mòn nhanh chóng. Nếu đã "chết" từ lâu thì sao Thủy sẽ không thể có những đường vân tạo nên vệt sáng mà tàu MESSENGER đã quan sát được. Ảnh: Bickel et al., Commun. Earth. Environ., 2026.
Vì vậy, các chuyên gia nghi ngờ rằng các vệt sáng kỳ lạ đó vẫn đang hình thành và phát triển trên sao Thủy ngày nay. Ảnh: NASA/Bill Ingalls.
Vì vậy, các chuyên gia nghi ngờ rằng các vệt sáng kỳ lạ đó vẫn đang hình thành và phát triển trên sao Thủy ngày nay. Ảnh: NASA/Bill Ingalls.
Phát hiện này là bằng chứng về việc sao Thủy đang "sống" dựa trên sự lưu chuyển nhiệt và các vật liệu dễ bay hơi, như lưu huỳnh, từ bên dưới bề mặt hành tinh. Ảnh: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington.
Phát hiện này là bằng chứng về việc sao Thủy đang "sống" dựa trên sự lưu chuyển nhiệt và các vật liệu dễ bay hơi, như lưu huỳnh, từ bên dưới bề mặt hành tinh. Ảnh: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington.
Các chuyên gia hy vọng sẽ tìm được những bằng chứng xác thực hơn thông qua BepiColombo - tàu thăm dò sao Thủy mà Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) và Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) dự định phóng trong năm 2026. Ảnh: NASA/JPL/USGS.
Các chuyên gia hy vọng sẽ tìm được những bằng chứng xác thực hơn thông qua BepiColombo - tàu thăm dò sao Thủy mà Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) và Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) dự định phóng trong năm 2026. Ảnh: NASA/JPL/USGS.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Sciencealert)
#sao Thủy #hành tinh nhỏ nhất Hệ Mặt trời #bề mặt sao Thủy

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT