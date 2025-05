Sản phụ vượt cạn thành công với 9 khối u xơ tử cung

Sản phụ tuổi cao, thai lưu 2 lần

Ngày 21/5, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, ê-kíp khoa Sản bệnh vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy thai kết hợp bóc 9 khối u, bảo tồn tử cung cho sản phụ Tr. T. H. (43 tuổi, trú tại Diễn Châu), đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Sản phụ nhập viện ngày 12/5 trong tình trạng đau bụng, có dấu hiệu chuyển dạ ở tuần thai thứ 39 tuần 4 ngày. Đây là lần sinh con thứ ba của chị H., với tiền sử một lần thai lưu và tuổi đã cao, được xác định là trường hợp mang thai có nhiều yếu tố nguy cơ.

Trước đó, trong quá trình khám thai định kỳ tại tuyến dưới, sản phụ đã được tư vấn và chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để theo dõi và sinh con tại cơ sở y tế chuyên sâu.

Ca phẫu thuật cho sản phụ - Ảnh BVCC

Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ khoa Sản bệnh nhận định đây là trường hợp phức tạp, sản phụ mang đa nhân xơ tử cung, thai nhi nhỏ hơn so với tuổi thai, nguy cơ cao rối loạn chuyển dạ và băng huyết sau sinh.

Sau hội chẩn chuyên khoa, ê-kíp đã quyết định chỉ định phẫu thuật lấy thai kết hợp bóc các khối u xơ, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe 2 mẹ con, đồng thời bảo tồn tử cung cho sản phụ.

Ngày 13/5, sản phụ được vào phòng mổ. Với sự tập trung cao độ và kinh nghiệm dày dạn, các bác sĩ sản khoa, gây mê hồi sức cùng điều dưỡng và kỹ thuật viên đã đón bé trai nặng 2,8 kg chào đời khỏe mạnh, trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình và tập thể y bác sĩ.

Ngay sau khi đảm bảo an toàn cho em bé, ê-kíp nhanh chóng chuyển sang giai đoạn hai – bóc tách các khối u xơ tử cung. Tổng cộng 9 khối u có kích thước khác nhau, trong đó khối lớn nhất kích thước 6x7cm đã được bóc tách thành công. Đặc biệt, tử cung của sản phụ được bảo tồn nguyên vẹn – yếu tố quan trọng cả về mặt sức khỏe thể chất lẫn tâm lý cho người phụ nữ.

Hiện tại, sức khỏe của sản phụ đã ổn định, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường. Bé trai hồng hào, bú tốt và phản xạ nhanh, cho thấy sự phát triển khỏe mạnh.

ThS.BS Trần Xuân Cảnh – Trưởng khoa Sản bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chia sẻ: “Tỷ lệ sản phụ mang thai có u xơ tử cung dao động từ 1,6% đến 2,7%. Tình trạng này có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ và khi sinh như: Sinh non, ngôi thai bất thường, rối loạn cơn co tử cung dẫn đến chuyển dạ kéo dài, thậm chí băng huyết sau sinh.

Việc phẫu thuật lấy thai đồng thời bóc u xơ tử cung đòi hỏi phải được cân nhắc kỹ lưỡng, và chỉ nên thực hiện tại các cơ sở y tế chuyên sâu, có đầy đủ trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và bé”.

9 khối u xơ tử cung được lấy ra - Ảnh BVCC

U xơ gây biến dạng tử cung khi mang thai

BSCKI Tô Thị Kim Quy – Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “U xơ tử cung trong quá trình mang thai là nguyên nhân chính gây biến dạng cấu trúc tử cung.

Đặc biệt khối u phát triển với kích thước lớn gây chèn ép tử cung, dẫn đến phôi thai làm tổ ở vị trí bất thường, ngôi thai bất thường (trong đó ngôi thai nằm ngang là loại ngôi thai rất hiếm gặp, chỉ chiếm 1% trong các kiểu ngôi thai), rau tiền đạo, rau cài răng lược… khiến thai phụ dễ bị sinh non, xuất huyết trong thai kỳ, gặp khó khăn trong quá trình sinh nở.

Sản phụ trong quá trình sinh con phải đối mặt với những nguy cơ như cơn đau chuyển dạ kéo dài, khó sinh, băng huyết sau sinh, vỡ tử cung, thậm chí phải cắt tử cung để cầm máu gây nguy hiểm đến mạng của sản phụ và thai nhi...

Đồng thời, em bé sinh ra khi mẹ bị u xơ tử cung trong thai kỳ thường gặp khó khăn khi lấy thai trong trường hợp ngôi thai bất thường, đặc biệt là ngôi thai ngang, trẻ có thể bị nhẹ cân, suy dinh dưỡng…".

Bác sĩ thăm hỏi mẹ con sản phụ vượt cạn thành công - Ảnh BVCC

Mặc dù u xơ tử cung là bệnh lý lành tính, tuy nhiên những biến chứng của u xơ tử cung có thể gây hậu quả nặng nề cho sức khỏe phụ nữ, đặc biệt trong quá trình thai nghén như nguy cơ sảy thai, thai chậm phát triển trong tử cung, sinh non, xoắn cuống nhân xơ, rau tiền đạo, rau cài răng lược, sinh khó do ngôi thai bất thường, gây cản trở đường ra của thai tăng thời gian sinh nở và nguy hiểm cho thai nhi; thời kỳ sổ rau thường gây ra băng huyết, đờ tử cung;

Thời kỳ hậu sản u xơ tử cung có thể dẫn tới ứ đọng dịch sản, nhiễm khuẩn hậu sản…