Sạc dự phòng phát nổ, khói mù mịt khắp khoang khiến hành khách hoảng loạn

Thiết bị sạc của một hành khách đã bốc cháy trên chuyến bay của hãng IndiGo từ Delhi đến Chennai, gây hoảng loạn và máy bay phải hạ cánh khẩn cấp.

Sự cố xảy ra trên chuyến bay IndiGo 6E6115, một máy bay chở khách Airbus A321neo. Trên chuyến bay cất cánh từ Delhi, Ấn Độ, đến Chennai, một thiết bị sạc dự phòng trong túi xách hoặc trên tay của một hành khách bắt đầu bốc khói và bốc cháy không rõ nguyên nhân.

Video: @Sputnik Afrika / X

Khói lan rộng và mùi khét gây ra sự hoảng loạn trên diện rộng trong số hành khách. Tổ tiếp viên đã sử dụng bình chữa cháy để dập tắt ngọn lửa, ngăn không cho lửa lan sang ghế ngồi và nội thất máy bay.

Sau khi tiếp viên hàng không thông báo cho phi công về tình hình, các quy trình an toàn đã được kích hoạt. Máy bay đã được chuyển hướng đến Sân bay Quốc tế Rajiv Gandhi ở Hyderabad, một trong những sân bay phù hợp gần nhất, nơi nó đã hạ cánh khẩn cấp an toàn.

IndiGo tuyên bố rằng tiếp viên hàng không đã phản ứng theo đúng quy trình huấn luyện và một máy bay thay thế đã được cung cấp để vận chuyển hành khách đến Chennai. Mặc dù người ta tin rằng đám cháy có thể do pin lithium-ion của bộ sạc di động (pin dự phòng) gây ra, một cuộc điều tra kỹ thuật về sự cố đã được tiến hành.