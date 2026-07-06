S-Light Tower: Mảnh ghép hoàn mỹ định hình đường chân trời Nam Đà Nẵng

Tổ hợp S-Light Tower mang cảm hứng thiết kế "Hạc Vân Thiên", hứa hẹn tái định hình đường chân trời Nam Đà Nẵng. Ảnh: Sun Property.

Kiến trúc "mây ngàn hạc trắng" định hình đường chân trời khu Nam

Theo xu hướng kiến trúc hiện đại, thước đo của một công trình biểu tượng không nằm ở độ cao của những khối bê tông, mà ở khả năng kế thừa và tôn vinh giá trị văn hóa bản địa. Vượt lên giới hạn của một dự án nhà ở thông thường, tổ hợp căn hộ S-Light Tower nằm tại cửa ngõ khu đô thị Sun NeO City (Hoà Xuân, Đà Nẵng) khẳng định vị thế của một biểu tượng kiến trúc mang hơi thở phương Đông qua cảm hứng thiết kế "Hạc Vân Thiên" (hạc bay lên trời mây).

Trong văn hóa phương Đông, chim hạc là hiện thân của cốt cách quân tử, sự thanh cao và thuần khiết. Hình tượng hạc vút bay không chỉ mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, mà còn khắc hoạ khát vọng thăng hoa, phát triển bền vững và sự trường thọ.

Để tái hiện trọn vẹn hình tượng Tiên Hạc, S-Light Tower được kiến tạo với hai khối tháp đối xứng, mô phỏng sinh động dáng điệu đôi cánh đang dang rộng vút bay giữa tầng không. Thiết kế tạo ra một "cổng chào" (Gateway) bề thế kết nối hai khu vực sầm uất Khuê Mỹ (Ngũ Hành Sơn) và Hòa Xuân thông qua cầu Bùi Tá Hán trong tương lai, tạo điểm nhấn cho đường chân trời khu vực Nam Đà Nẵng. Đặc biệt, việc sử dụng sắc trắng chủ đạo cho hệ khung và chi tiết trang trí giúp công trình toát lên vẻ đẹp thanh thoát, tinh tế, mang hơi thở di sản vào không gian sống.

Chia sẻ về tâm huyết thiết kế dự án, đại diện Sun Property khẳng định: “Chúng tôi mong muốn kiến tạo không gian sống vượt thời gian, nơi sự phồn vinh của đô thị hòa nhịp cùng dòng chảy văn hóa ngàn năm. Tổ hợp S-Light Tower là minh chứng cho sự kết hợp mượt mà giữa nét đẹp truyền thống và ngôn ngữ thiết kế đương đại, vừa mang đến không gian sống chuẩn mực cho cư dân, vừa tạo nên biểu tượng mới cho khu Nam Đà Nẵng”.

Bên cạnh dấu ấn thẩm mỹ, sức hút của tổ hợp S-Light Tower còn nhân lên nhờ giá trị phong thủy đắt giá khi tọa lạc trên thế đất "minh đường tụ thủy", bao bọc bởi ba dòng chảy: sông Hàn, Cẩm Lệ và Đô Tỏa. Chính sự kết hợp giữa kiến trúc Hạc Vân Thiên và địa thế kề giang cận lộ giúp dự án trở thành "tâm mạch" hội tụ vượng khí và tài lộc.

Nhờ địa thế vàng, 100% căn hộ S-Light Tower sở hữu tầm nhìn 270 độ thông thoáng. Từ ban công, cư dân có thể đón trọn bầu không khí trong lành, ngắm nhìn vẻ đẹp êm đềm của ba dòng sông, chiêm ngưỡng danh thắng Ngũ Hành Sơn ở phía xa và phóng tầm mắt ra biển Đông bao la. Đặc biệt, ban công mỗi căn hộ cũng chính là vị trí đắc địa để ngắm những màn pháo hoa lộng lẫy tại Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) diễn ra hàng năm.

Tầm nhìn panorama đắt giá từ ban công S-Light Tower, nơi cư dân có thể chiêm ngưỡng thiên nhiên hùng vĩ và những màn pháo hoa DIFF rực rỡ. Ảnh: Sun Property.

Đón sóng đầu tư tại cực tăng trưởng mới

Song song với dấu ấn kiến trúc và lợi thế phong thủy, tọa độ tâm điểm kết nối cũng là yếu tố then chốt bảo chứng cho tiềm năng bứt phá của tổ hợp S-Light Tower. Việc án ngữ ngay nút giao Nguyễn Đình Thi và đường 29/3 - trục giao thông huyết mạch của khu đô thị Hòa Xuân - giúp cư dân dễ dàng tiếp cận bãi biển Mỹ Khê (2,5km), sân bay quốc tế (5km), lõi trung tâm thành phố (5,5km) cũng như phố cổ Hội An (18,6km). Đáng chú ý, khi dự án cầu Bùi Tá Hán hoàn thiện, khoảng cách di chuyển từ dự án đến biển Mỹ Khê sẽ được rút ngắn đáng kể, tạo đòn bẩy cho tiềm năng khai thác lưu trú và gia tăng giá trị tài sản.

Sức hút của tháp đôi S-Light Tower càng được củng cố khi Nam Đà Nẵng đang được định vị là cực tăng trưởng mới của toàn thành phố. Nhằm giải quyết tình trạng quá tải không gian tại vùng lõi, Đà Nẵng đang lên kế hoạch dịch chuyển các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa nghệ thuật và nghiên cứu khoa học về phía Nam. Đặc biệt, hàng loạt quỹ đất tại Hòa Xuân đã được quy hoạch cho công viên và trường học, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của cộng đồng cư dân tương lai.

Hạ tầng xã hội tại khu Nam Đà Nẵng đang được đầu tư mạnh mẽ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư lâu dài của cộng đồng tinh hoa. Ảnh: Ánh Dương.

Bên cạnh đó, tổ hợp S-Light Tower có cơ cấu sản phẩm linh hoạt, từ các căn studio đến căn hộ 1 - 3 phòng ngủ, penthouse. Đáng chú ý, dòng căn hộ 2 phòng ngủ là "điểm sáng" nhờ diện tích tối ưu chưa tới 60m2 nhưng được thiết kế hợp lý, vừa là lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình trẻ an cư, vừa mở ra bài toán khai thác cho thuê hiệu quả.

Hội tụ trọn vẹn kiến trúc biểu tượng, tầm nhìn đắt giá và vị trí chiến lược, S-Light Tower nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường. Ông Phạm Anh Dũng, Giám đốc Công ty Bất động sản Vhomes tại Đà Nẵng, nhận định tệp khách hàng mục tiêu của S-Light Tower rất đa dạng. “Thứ nhất là cộng đồng cư dân nội đô khao khát môi trường sống sinh thái, tốt cho sức khỏe. Thứ hai là những gia đình từ Quảng Nam (cũ) và giới chuyên gia tại Đà Nẵng cần một bến đỗ an cư hiện đại. Và thứ ba là tệp khách hàng muốn sở hữu 'second home', kết hợp giữa nhu cầu nghỉ dưỡng và kinh doanh lưu trú,” ông Dũng phân tích.

Sự bứt tốc của khu Nam Đà Nẵng đang mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường địa ốc. Trong bối cảnh ấy, tổ hợp S-Light Tower như một điểm sáng dẫn dắt thị trường. Hơn cả một chốn an cư, nhờ lợi thế pháp lý sở hữu lâu dài, đây đích thực là tài sản truyền đời, hứa hẹn mang lại lợi nhuận khai thác lưu trú vượt trội cùng đà tăng giá bền vững.