Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Rút ngắn thời gian làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Chiều 21/1, tại phiên thảo luận ở hội trường, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã quyết nghị rút ngắn 1,5 ngày thời gian làm việc của Đại hội.

Thiên Tuấn

Theo đó, trong buổi họp báo trước Đại hội, thông tin tới báo chí về nội dung chương trình Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết, Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026.

image-1765.jpg

Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra Đại hội, với tính chất nỗ lực hành động cao nhất, làm việc rất khoa học, trách nhiệm, rất nhiều nội dung đã được Đại hội đã hoàn thành sớm. Chính vì thế, tại phiên làm việc chiều 21/1, Đại hội đã bỏ phiếu thông qua chương trình Đại hội điều chỉnh, rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến ban đầu.

Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 23/1.

#đại hội đảng #thời gian #rút ngắn #đại hội #nhân sự #bầu nhân sự

Bài liên quan

Chính trị

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai của Đại hội XIV của Đảng

Đại hội XIV của Đảng đã ban hành thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Đại hội (ngày 21/1).

Ngày 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng) tiếp tục làm việc cả ngày tại hội trường để thảo luận về các Văn kiện Đại hội.

Buổi sáng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Xem chi tiết

Chính trị

Cảnh sát bắn tỉa chốt trực bảo vệ Đại hội Đảng

Với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể.

Ngày 21/1, Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ an ninh, an toàn tại các trọng điểm, trọng yếu tại các mục tiêu phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng.

library-20260121150507-62c6e729-9640-48b4-bfba-a054a7c38365-c8cb2db2def350ad09e2.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

Bảo vệ môi trường là động lực nội sinh của phát triển bền vững

Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu là động lực nội sinh của phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Chiều 21/1, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Lê Ngọc Hân, Bí thư Đảng ủy đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã trình bày tham luận tại Đại hội với chủ đề “Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu - Trụ cột chiến lược trong phát triển bền vững của kỷ nguyên mới nhìn từ thực tiễn đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh”.

QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO NHẤT QUÁN, TOÀN DIỆN, XUYÊN SUỐT VÀ CHIỀU SÂU CHIẾN LƯỢC CỦA ĐẢNG

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở

Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao đổi với báo chí về việc triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW cùng các giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài của ngành y tế, chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời, lấy người dân làm trung tâm.

Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV

Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV

Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi với báo chí về những kết quả đã đạt được của ngành Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua và những nhiệm vụ, giải pháp của ngành trong giai đoạn tới.