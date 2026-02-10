Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải mã

Rùa già nhất thế giới đón tuổi 194, nhân chứng sống qua 8 đời vua

Bước sang năm 2026, rùa Jonathan đón tuổi 194. Nó tiếp tục giữ danh hiệu động vật trên cạn sống lâu nhất thế giới.

Tâm Anh (theo LS)

Rùa khổng lồ Seychelles giant tortoise (Aldabrachelys gigantea hololissa) tên Jonathan sống trên đảo Saint Helena ở Nam Đại Tây Dương từ năm 1882 hiện nắm giữ danh hiệu động vật trên cạn sống lâu nhất thế giới. Con rùa già nhất trên Trái đất này bước sang tuổi 194 vào năm 2026.

Các nhà nghiên cứu ước tính rùa Jonathan sinh năm 1832. Độ tuổi của Jonathan là một ước tính thận trọng khi nó đã trưởng thành đầy đủ, có nghĩa con rùa ít nhất 50 tuổi khi tới đảo Saint Helena, thậm chí có thể già hơn. Nó được thống đốc Nigel Phillips của đảo cấp ngày sinh nhật chính thức là ngày 4/12/1832 vào tháng 11/2022.

Rùa Jonathan hiện nắm giữ 2 Kỷ lục thế giới Guinness (GWR) là động vật trên cạn sống lâu nhất và con rùa già nhất trên Trái đất. Trước đó, danh hiệu động vật sống lâu nhất thế giới thuộc về Tu’i Malila (năm 1777 - 1965) - con rùa bức xạ ít nhất 188 năm tuổi. Jonathan đã giành lấy danh hiệu đó vào năm 2021.

rua.jpg
Rùa Jonathan sống thọ nhất thế giới. Ảnh: GIANLUIGI GUERCIA /Getty Images.

Rùa khổng lồ Seychelles có tuổi thọ trung bình 150 năm. Theo thông tin được công bố năm 2023, mặc dù rùa Jonathan bị mù do bệnh đục nhân mắt và mất khứu giác nhưng bác sĩ thú y Joe Hollins trên đảo Saint Helena cho biết nó có sức khỏe tốt, có ham muốn mạnh mẽ và ăn uống lành mạnh. Con rùa già nhất thế giới này vẫn tìm cách giao phối với những con rùa nó ở cùng là Emma (55 tuổi) và Frederik (32 tuổi).

Với kỷ lục sống thọ, Jonathan đã sống qua 2 cuộc chiến tranh Thế giới, 40 đời tổng thống Mỹ và 31 đời thống đốc đảo Saint Helena (tính đến năm 2023). Nó sống trên đảo cùng với 3 con rùa khổng lồ khác là Emma, Fred và David.

Theo Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế, hiện có khoảng 80 con rùa khổng lồ Seychelles còn sống trên thế giới.

Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
#Động vật trên cạn sống lâu nhất thế giới #Rùa khổng lồ Seychelles #Kỷ lục Guinness về tuổi thọ #rùa Jonathan

Bài liên quan

Giải mã

Người dân Lâm Đồng giao nộp rùa cá sấu quý hiếm

Một người dân ở xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng tự nguyện giao nộp 2 con rùa cá sấu cho cơ quan chức năng. Đây là một trong những loài rùa quý hiếm nhất thế giới.

rua-1.jpg
Ngày 29/1, Công an xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng cho biết ông Đào Văn Năm (trú thôn 7, xã Hàm Thuận) đã tự nguyện giao nộp 2 cá thể rùa cá sấu cho lực lượng chức năng sau khi được tuyên truyền pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã. Ảnh: Công an Lâm Đồng.
rua-2.jpg
Hai cá thể rùa cá sấu có tổng trọng lượng 28,5 kg, sức khỏe bình thường. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Hàm Thuận đã phối hợp với Hạt kiểm lâm Hàm Thuận Bắc thực hiện các thủ tục theo quy định để quản lý, chăm sóc loài động vật quý hiếm này. Ảnh: GETTY IMAGES.
Xem chi tiết

Giải mã

Con rùa 'bị niêm phong' dưới sàn nhà 10 năm vẫn sống sót thần kỳ

Khi đập sàn nhà để lát sàn mới, một gia đình ở Brazil bất ngờ phát hiện một con rùa còn sống. Dù "bị niêm phong" 10 năm dưới sàn nhà nhưng nó vẫn khỏe mạnh.

Một gia đình ở thị trấn Itacajá, bang Tocantins, Brazil đã tiến hành sửa chữa nhà do bị ẩm mốc. Khi đập sàn nhà để làm mới sàn, họ bất ngờ phát hiện một sinh vật động đậy bên dưới lớp nền bê tông.

Sau khi kiểm tra kỹ, gia đình nhận thấy đó là một con rùa cạn có kích thước khá lớn. Nó đã mắc kẹt dưới sàn nhà suốt 10 năm kể từ khi việc xây ngôi nhà được hoàn thiện. Nhiều người không khỏi kinh ngạc trước sức sống bền bỉ của con rùa khi "bị niêm phong" suốt nhiều năm như vậy.

Xem chi tiết

Giải mã

8 cá thể rùa quý hiếm xuất hiện bên đường ở Đắk Lắk quý hiếm thế nào?

Trên đường đi làm, một người dân ở tỉnh Đắk Lắk phát hiện 8 cá thể rùa quý hiếm bên đường. Đó là loài rùa núi vàng và rùa sa nhân.

ruaa-1.jpg
Ngày 14/1, Công an xã Hòa Mỹ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng của xã tiếp nhận 2 cá thể rùa núi vàng, 6 cá thể rùa sa nhân do một người dân tự nguyện giao nộp. Ảnh: Người lao động.
ruaa-2.jpg
Trước đó, trong quá trình đi làm, anh B.V.H. (SN 1984, ngụ thôn Phú Nhiêu, xã Hòa Mỹ) phát hiện 8 cá thể rùa bên lề đường. Biết đó là những loài rùa quý hiếm cần được bảo vệ, anh đã chủ động liên hệ, giao nộp các cá thể rùa trên cho UBND xã và Công an xã Hòa Mỹ. Ảnh: Công an cung cấp.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới