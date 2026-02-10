Rùa già nhất thế giới đón tuổi 194, nhân chứng sống qua 8 đời vua

Rùa khổng lồ Seychelles giant tortoise (Aldabrachelys gigantea hololissa) tên Jonathan sống trên đảo Saint Helena ở Nam Đại Tây Dương từ năm 1882 hiện nắm giữ danh hiệu động vật trên cạn sống lâu nhất thế giới. Con rùa già nhất trên Trái đất này bước sang tuổi 194 vào năm 2026.

Các nhà nghiên cứu ước tính rùa Jonathan sinh năm 1832. Độ tuổi của Jonathan là một ước tính thận trọng khi nó đã trưởng thành đầy đủ, có nghĩa con rùa ít nhất 50 tuổi khi tới đảo Saint Helena, thậm chí có thể già hơn. Nó được thống đốc Nigel Phillips của đảo cấp ngày sinh nhật chính thức là ngày 4/12/1832 vào tháng 11/2022.

Rùa Jonathan hiện nắm giữ 2 Kỷ lục thế giới Guinness (GWR) là động vật trên cạn sống lâu nhất và con rùa già nhất trên Trái đất. Trước đó, danh hiệu động vật sống lâu nhất thế giới thuộc về Tu’i Malila (năm 1777 - 1965) - con rùa bức xạ ít nhất 188 năm tuổi. Jonathan đã giành lấy danh hiệu đó vào năm 2021.

Rùa Jonathan sống thọ nhất thế giới. Ảnh: GIANLUIGI GUERCIA /Getty Images.

Rùa khổng lồ Seychelles có tuổi thọ trung bình 150 năm. Theo thông tin được công bố năm 2023, mặc dù rùa Jonathan bị mù do bệnh đục nhân mắt và mất khứu giác nhưng bác sĩ thú y Joe Hollins trên đảo Saint Helena cho biết nó có sức khỏe tốt, có ham muốn mạnh mẽ và ăn uống lành mạnh. Con rùa già nhất thế giới này vẫn tìm cách giao phối với những con rùa nó ở cùng là Emma (55 tuổi) và Frederik (32 tuổi).

Với kỷ lục sống thọ, Jonathan đã sống qua 2 cuộc chiến tranh Thế giới, 40 đời tổng thống Mỹ và 31 đời thống đốc đảo Saint Helena (tính đến năm 2023). Nó sống trên đảo cùng với 3 con rùa khổng lồ khác là Emma, Fred và David.

Theo Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế, hiện có khoảng 80 con rùa khổng lồ Seychelles còn sống trên thế giới.