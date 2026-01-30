Hà Nội

Giải mã

Người dân Lâm Đồng giao nộp rùa cá sấu quý hiếm

Một người dân ở xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng tự nguyện giao nộp 2 con rùa cá sấu cho cơ quan chức năng. Đây là một trong những loài rùa quý hiếm nhất thế giới.

Ngày 29/1, Công an xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng cho biết ông Đào Văn Năm (trú thôn 7, xã Hàm Thuận) đã tự nguyện giao nộp 2 cá thể rùa cá sấu cho lực lượng chức năng sau khi được tuyên truyền pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã. Ảnh: Công an Lâm Đồng.
Hai cá thể rùa cá sấu có tổng trọng lượng 28,5 kg, sức khỏe bình thường. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Hàm Thuận đã phối hợp với Hạt kiểm lâm Hàm Thuận Bắc thực hiện các thủ tục theo quy định để quản lý, chăm sóc loài động vật quý hiếm này. Ảnh: GETTY IMAGES.
Theo cơ quan chức năng, rùa cá sấu hay còn gọi là rùa ngoạm (Macrochelys temminckii) là một trong những loài rùa nước ngọt lớn và quý hiếm nhất thế giới. Ảnh: GETTY IMAGES.
Rùa cá sấu là loài đang bị đe dọa, theo phân loại của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế. Công ước quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã yêu cầu các nước phối hợp kiểm soát việc xuất nhập khẩu loài rùa này vì mục đích thương mại. Ảnh: GETTY IMAGES.
Loài rùa cá sấu phân bố ở vùng Bắc Mỹ, xuất hiện nhiều ở miền Nam nước Mỹ. Ảnh: Grover J. Brown.
Trong quá trình buôn bán vật nuôi và các yếu tố khác, rùa cá sấu đã được đưa tới châu Âu và châu Á. Chúng ưa thích những vùng nước ngọt, đặc biệt là sông ngòi, kênh rạch chảy qua rừng rậm. Ảnh: Tina Li.
Khi trưởng thành, mỗi cá thể rùa cá sấu có thể nặng hơn 100 kg. Trong đó, chiếc mai chiếm 70% tổng trọng lượng của rùa. Chiều dài mai khoảng 60 - 80 cm. Cá thể đực thường lớn hơn con cái. Ảnh: Dustin Lynch.
Đầu của rùa cá sấu có kích thước lớn, hàm khỏe, mai chắc chắn với nhiều gai nhọn, được chia thành ba hàng. Với bộ răng cực chắc chắn cùng chiếc quai hàm khỏe mạnh, chúng có thể đạt lực cắn gấp khoảng 6 lần những cú cắn của cá mập. Ảnh: J.D. Willson.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
