Con rùa 'bị niêm phong' dưới sàn nhà 10 năm vẫn sống sót thần kỳ

Khi đập sàn nhà để lát sàn mới, một gia đình ở Brazil bất ngờ phát hiện một con rùa còn sống. Dù "bị niêm phong" 10 năm dưới sàn nhà nhưng nó vẫn khỏe mạnh.

Một gia đình ở thị trấn Itacajá, bang Tocantins, Brazil đã tiến hành sửa chữa nhà do bị ẩm mốc. Khi đập sàn nhà để làm mới sàn, họ bất ngờ phát hiện một sinh vật động đậy bên dưới lớp nền bê tông.

Sau khi kiểm tra kỹ, gia đình nhận thấy đó là một con rùa cạn có kích thước khá lớn. Nó đã mắc kẹt dưới sàn nhà suốt 10 năm kể từ khi việc xây ngôi nhà được hoàn thiện. Nhiều người không khỏi kinh ngạc trước sức sống bền bỉ của con rùa khi "bị niêm phong" suốt nhiều năm như vậy.

Ảnh: lunatic.goddess/instagram.

Một số người tin rằng, con rùa đã vô tình bị chôn sống mà không ai hay biết. Trong suốt 10 năm, con rùa không thể di chuyển. Trong điều kiện thiếu ánh sáng, thiếu nước và thiếu gần như mọi nguồn thức ăn, con rùa vẫn sống sót một cách thần kỳ cho tới khi được giải cứu.

Theo một số chuyên gia, con rùa sống sót trong nhiều năm có lẽ là nhờ việc ăn côn trùng và đưa cơ thể vào trạng thái giống như ngủ đông ở các loài động vật để tiết kiệm năng lượng.

Sau khi được giải cứu, con rùa được gia đình chủ nhà chăm sóc trong một phòng tắm rồi được đưa tới Viện Thiên nhiên Tocantins để có thể kiểm tra, theo dõi sức khỏe một cách tốt nhất.