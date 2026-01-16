Hà Nội

Giải mã

Con rùa 'bị niêm phong' dưới sàn nhà 10 năm vẫn sống sót thần kỳ

Khi đập sàn nhà để lát sàn mới, một gia đình ở Brazil bất ngờ phát hiện một con rùa còn sống. Dù "bị niêm phong" 10 năm dưới sàn nhà nhưng nó vẫn khỏe mạnh.

Tâm Anh (theo Weareiowa, Instagram)

Một gia đình ở thị trấn Itacajá, bang Tocantins, Brazil đã tiến hành sửa chữa nhà do bị ẩm mốc. Khi đập sàn nhà để làm mới sàn, họ bất ngờ phát hiện một sinh vật động đậy bên dưới lớp nền bê tông.

Sau khi kiểm tra kỹ, gia đình nhận thấy đó là một con rùa cạn có kích thước khá lớn. Nó đã mắc kẹt dưới sàn nhà suốt 10 năm kể từ khi việc xây ngôi nhà được hoàn thiện. Nhiều người không khỏi kinh ngạc trước sức sống bền bỉ của con rùa khi "bị niêm phong" suốt nhiều năm như vậy.

ruaa-0.jpg
Ảnh: lunatic.goddess/instagram.

Một số người tin rằng, con rùa đã vô tình bị chôn sống mà không ai hay biết. Trong suốt 10 năm, con rùa không thể di chuyển. Trong điều kiện thiếu ánh sáng, thiếu nước và thiếu gần như mọi nguồn thức ăn, con rùa vẫn sống sót một cách thần kỳ cho tới khi được giải cứu.

Theo một số chuyên gia, con rùa sống sót trong nhiều năm có lẽ là nhờ việc ăn côn trùng và đưa cơ thể vào trạng thái giống như ngủ đông ở các loài động vật để tiết kiệm năng lượng.

Sau khi được giải cứu, con rùa được gia đình chủ nhà chăm sóc trong một phòng tắm rồi được đưa tới Viện Thiên nhiên Tocantins để có thể kiểm tra, theo dõi sức khỏe một cách tốt nhất.

Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Giải mã

8 cá thể rùa quý hiếm xuất hiện bên đường ở Đắk Lắk quý hiếm thế nào?

Trên đường đi làm, một người dân ở tỉnh Đắk Lắk phát hiện 8 cá thể rùa quý hiếm bên đường. Đó là loài rùa núi vàng và rùa sa nhân.

ruaa-1.jpg
Ngày 14/1, Công an xã Hòa Mỹ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng của xã tiếp nhận 2 cá thể rùa núi vàng, 6 cá thể rùa sa nhân do một người dân tự nguyện giao nộp. Ảnh: Người lao động.
ruaa-2.jpg
Trước đó, trong quá trình đi làm, anh B.V.H. (SN 1984, ngụ thôn Phú Nhiêu, xã Hòa Mỹ) phát hiện 8 cá thể rùa bên lề đường. Biết đó là những loài rùa quý hiếm cần được bảo vệ, anh đã chủ động liên hệ, giao nộp các cá thể rùa trên cho UBND xã và Công an xã Hòa Mỹ. Ảnh: Công an cung cấp.
Xem chi tiết

Giải mã

[INFOGRAPHIC] Phát hiện rùa núi viền quý hiếm trong ngôi đền ở Hà Tĩnh

Hai cá thể rùa núi viền đã được phát hiện trong khuôn viên ngôi đền Đại An (Hà Tĩnh). Đây là loài nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

rua-nui-vien.jpg
Xem chi tiết

Giải mã

[INFOGRAPHIC] Loài rùa đầu to quý hiếm 'đi lạc' vào nhà dân ở Quảng Ngãi

UBND xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi và Hạt Kiểm lâm khu vực 14 đã tiếp nhận và thả về rừng phòng hộ hồ Tôn Dung một con rùa đầu to quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân.

rua-dau-to-quy-hiem.jpg
Xem chi tiết

