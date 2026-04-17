RedMagic 11 Pro bị tố gian lận benchmark

RedMagic 11 Pro bị tố gian lận benchmark

RedMagic 11 Pro bị phát hiện tự kích hoạt chế độ hiệu năng cao khi chạy benchmark, khiến điểm số tăng tới 24% và bị loại khỏi bảng xếp hạng 3DMark.

Thiên Trang (TH)
RedMagic 11 Pro vừa vướng tranh cãi lớn khi bị UL Solutions loại khỏi bảng xếp hạng hiệu năng của 3DMark do vi phạm quy định đo kiểm.
RedMagic 11 Pro vừa vướng tranh cãi lớn khi bị UL Solutions loại khỏi bảng xếp hạng hiệu năng của 3DMark do vi phạm quy định đo kiểm.
Theo kết quả kiểm tra nội bộ, thiết bị này có khả năng tự động nhận diện ứng dụng benchmark và kích hoạt chế độ hiệu năng cao “Diablo” để tối ưu điểm số.
Theo kết quả kiểm tra nội bộ, thiết bị này có khả năng tự động nhận diện ứng dụng benchmark và kích hoạt chế độ hiệu năng cao “Diablo” để tối ưu điểm số.
Để làm rõ, UL Solutions đã tiến hành thử nghiệm với hai phiên bản 3DMark, trong đó một bản được đổi tên nhằm tránh bị nhận diện là phần mềm đo hiệu năng.
Để làm rõ, UL Solutions đã tiến hành thử nghiệm với hai phiên bản 3DMark, trong đó một bản được đổi tên nhằm tránh bị nhận diện là phần mềm đo hiệu năng.
Kết quả cho thấy sự chênh lệch rõ rệt khi máy đạt điểm cao hơn tới 24% ở phiên bản chính thức so với phiên bản bị “ẩn danh”, cho thấy hành vi tối ưu hóa có chủ đích.
Kết quả cho thấy sự chênh lệch rõ rệt khi máy đạt điểm cao hơn tới 24% ở phiên bản chính thức so với phiên bản bị “ẩn danh”, cho thấy hành vi tối ưu hóa có chủ đích.
UL Solutions nhấn mạnh rằng các chế độ hiệu năng cao không bị cấm, nhưng phải do người dùng chủ động kích hoạt thay vì tự động chạy khi phát hiện bài test.
UL Solutions nhấn mạnh rằng các chế độ hiệu năng cao không bị cấm, nhưng phải do người dùng chủ động kích hoạt thay vì tự động chạy khi phát hiện bài test.
Phản hồi từ Nubia cho rằng đây chỉ là tùy chọn giúp người dùng kiểm soát thiết bị tốt hơn, song không giải thích việc tự động chuyển chế độ mà không có sự can thiệp.
Phản hồi từ Nubia cho rằng đây chỉ là tùy chọn giúp người dùng kiểm soát thiết bị tốt hơn, song không giải thích việc tự động chuyển chế độ mà không có sự can thiệp.
Ngoài vấn đề điểm số, chế độ “Diablo” cũng bị phản ánh gây nóng máy, sập nguồn khi sử dụng lâu dài, đặt ra lo ngại về độ ổn định và an toàn phần cứng.
Ngoài vấn đề điểm số, chế độ “Diablo” cũng bị phản ánh gây nóng máy, sập nguồn khi sử dụng lâu dài, đặt ra lo ngại về độ ổn định và an toàn phần cứng.
Đây không phải lần đầu ngành smartphone đối mặt bê bối tương tự, khi nhiều hãng như Huawei hay OPPO từng bị phát hiện tối ưu hiệu năng riêng cho các bài benchmark.
Đây không phải lần đầu ngành smartphone đối mặt bê bối tương tự, khi nhiều hãng như Huawei hay OPPO từng bị phát hiện tối ưu hiệu năng riêng cho các bài benchmark.
Thiên Trang (TH)
