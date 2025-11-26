Hà Nội

Chính trị

Quốc hội thông qua Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù

Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù với 429/430 (chiếm 90,51%) đại biểu tán thành.

Thiên Tuấn

Sáng 26/11, sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về dự thảo Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật này với 429/430 (chiếm 90,51%) đại biểu tán thành.

202511260827076240-z7263061950054-f17c9c9688f2ebca78277543cd4c349a.jpg

Trước đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cũng đã báo cáo nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với 2 vấn đề lớn.

Về phiên họp phúc thẩm, xem xét quyết định tiếp nhận hoặc quyết định từ chối tiếp nhận bị kháng cáo, kháng nghị; phiên họp phúc thẩm xem xét quyết định chuyền giao hoặc quyết định từ chối chuyển giao bị kháng cáo, kháng nghị (Điều 24, Điều 41):

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về việc thông báo kháng cáo, kháng nghị để bảo đảm quyền được biết và quyền giám sát của các bên có liên quan. Có ý kiến đề nghị nghiên cứu, quy định trình tự tại phiên họp phúc thẩm cụ thể hơn.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã bổ sung quy định về trách nhiệm, thời hạn mà Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân phải gửi thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị như thể hiện tại khoản 1 Điều 24, khoản 1 Điều 41 của dự thảo Luật.

Đồng thời, xin chỉnh lý quy định về trình tự phiên họp phúc thẩm xem xét quyết định tiếp nhận hoặc quyết định từ chối tiếp nhận bị kháng cáo, kháng nghị, trình tự phiên họp phúc thẩm xem xét quyết định chuyển giao hoặc quyết định từ chối chuyển giao bị kháng cáo, kháng nghị cụ thể hơn như thể hiện tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 24, điểm b, điểm c khoản 3 Điều 41, bảo đảm thống nhất với trình tự quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) và dự thảo Luật Dẫn độ.

202511251436249520-z7260833308474-f3078ee8bb5d12bdc0c05191444f27ce.jpg

Về chuyển đổi hình phạt tù (Điều 25), có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định tại khoản 5 Điều 25 của dự thảo Luật vì việc giao quy định chi tiết Điều này chưa phù hợp và không cần thiết.

UBTVQH cho rằng, chuyển đổi hình phạt tù là vấn đề phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền của người đang chấp hành án phạt tù, trong khi chính sách hình sự của Việt Nam với các nước có nhiều điểm khác biệt.

Do đó, để bảo đảm quy định của dự thảo Luật khả thi, ổn định, thuận lợi khi áp dụng, phù hợp với yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, khoản 5 Điều 25 giaо Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định chi tiết Điều này” để quy định cụ thể về các nội dung có liên quan như: việc chuyển đổi hình phạt tù trong trường hợp hình phạt tù mà nước chuyển giao đã áp dụng với người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn trên 30 năm đối với nhiều tội, trên 20 năm đối với một tội; việc chuyển đổi hình phạt tù trong thời gian đã chấp hành được một phần bản án, quyết định của tòa án nước chuyển giao... Trong quá trình triển khai thi hành Luật, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao căn cứ vào Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân để ban hành nghị quyết hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.

