Học sinh Quảng Ngãi hưởng ứng cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương'

Ngày 17/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 – 2026 vòng thi cấp tỉnh dành cho học sinh 24 trường THCS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Học sinh bậc trung học cơ sở tham gia cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương".

Cuộc thi thu hút sự tham gia của 100 thí sinh đại diện cho hơn 15.000 học sinh của 31 trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ban tổ chức trao thưởng cho các học sinh xuất sắc.

Học sinh hào hứng tham gia cổ vũ, trả lời ở phần thi dành cho khán giả.

Qua 4 phần thi sôi nổi gồm: Ra khơi; Vượt sóng; Cập bến và Đặt mốc chủ quyền, các thí sinh được dịp tiếp cận, nắm bắt kiến thức về biển, đảo Việt Nam, Luật biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam; lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam; truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và của quê hương Quảng Ngãi anh hùng.

Bên lề cuộc thi, ban tổ chức đã thăm, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các em học sinh bậc Trung học cơ sở trong địa bàn tỉnh. Em Phạm Trần Thiên Quang, lớp 7A Trường THCS Tịnh Kỳ, xuất sắc đạt giải Nhất.

Ban tổ chức cũng trao 2 giải nhì, 2 giải ba, 5 giải khuyến khích trong cơ cấu giải thưởng cho các em học sinh. 5 thí sinh xuất sắc trong cuộc thi được lựa chọn để tham gia Vòng chung kết cấp khu vực dự kiến diễn ra vào quý II năm 2026.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cùng với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi và đơn vị đồng hành là Công ty TNHH Namy đã thăm, tặng quà tri ân 5 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn các xã, phường tỉnh Quảng Ngãi.