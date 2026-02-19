Quán Việt ở New York bán 2.000 bánh chưng dịp Tết 2026

Quán Bánh Anh Em tại New York mở bán 22 món Việt dịp Tết, bán hơn 2.000 bánh chưng và nhiều món truyền thống, mang hương vị quê nhà đến người Việt xa xứ.

Những món ăn đặc trưng trong mâm cỗ Tết Việt Nam tại quán Bánh Anh Em. Ảnh: Nhu Ton.

Tết Nguyên đán 2026, quán Bánh Anh Em tọa lạc trung tâm New York (Mỹ) của Tôn Thị Hồng Như (36 tuổi, quê ở Đắk Lắk) mở bán thực đơn Tết theo món từ ngày 28/1. Thực đơn có 22 món ăn truyền thống Việt Nam, bao gồm gà cúng tất niên, ông bà và bánh chưng, bánh dày giò, nem chua, chả cốm, thịt đông, dưa món, thịt kho tàu, xôi gấc...

Theo Hồng Như, Tết được xem như dịp đặc biệt nhất với người Việt. Căn bếp của quán mong muốn mang đến một mùa Tết thú vị qua hương vị của từng món ăn truyền thống. Đó là lý do thực đơn Tết lên đến 22 món.

"Từ khi mở đặt hàng thực đơn Tết, bếp hoạt động từ sáng sớm đến khuya, nhưng toàn đội ngũ đều vui vì có thể mang hương vị thân thuộc đến những người Việt Nam xa nhà năm nay, hoặc những người khao khát được đón Tết cùng gia đình. Quan trọng là giới thiệu được những hương vị khó quên trên mâm cỗ Việt đến người bản địa", cô bày tỏ với Tri Thức - Znews.

Chả và bánh chưng Tết tại quán được chế biến từ gần cuối tháng Chạp. Ảnh: @banh.anhem.

Tất cả món ăn trong thực đơn Tết đều được làm thủ công và tươi mới. Các loại chả và nem chua phải trải qua nhiều mùa Tết để tìm ra công thức hoàn chỉnh nhất. Nhưng với chủ quán, việc mất nhiều thời gian rất đáng để thực khách đặt hàng mẻ chả và nem chua thơm ngon vào Tết năm nay.

Những ngày gần cuối tháng Chạp vừa qua, quán gói hơn 2.000 chiếc bánh chưng. Phần lớn số bánh được thực khách liên hệ đặt trước từ sớm. Đây cũng là món cầu kỳ và được đội ngũ dành nhiều tâm huyết nhất.

Chủ quán cho biết người đảm nhiệm chính việc gói bánh chưng là nghệ nhân Hằng, người có kinh nghiệm gói món bánh truyền thống này từ năm 1994.

Các công đoạn đều được thực hiện chỉn chu như ở Việt Nam, từ rửa lá, ngâm gạo nếp, nấu đỗ xanh, ướp thịt cùng tiêu và hành tím, gói bánh và luộc chín. Bếp thay thế bằng lá chuối vì ở Mỹ khó tìm lá dong. Hạt tiêu cũng được mang từ Việt Nam sang.

Mỗi mẻ bánh mất khoảng một ngày để hoàn thành, riêng thời gian luộc bánh kéo dài 8-10 tiếng. Nghệ nhân Hằng gần như ăn, ngủ tại quán để làm và kiểm tra chất lượng từng chiếc bánh, đảm bảo bên ngoài vuông vức, nguyên vẹn, lá vừa chuyển màu đẹp mắt và bên trong chín mềm dẻo.

"Nghệ nhân sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi vị khách cuối cùng cầm bánh chưng trên tay, vì cô ấy muốn ai cũng cảm nhận được sự ấm áp khi ăn chiếc bánh chưng đúng vị Việt Nam, sống lại cảm giác như đang ở Việt Nam", Hồng Như nói.

Quán Bánh Anh Em tại New York do Hồng Như cùng cộng sự John Nguyen (người Mỹ gốc Việt) mở từ đầu tháng 4/2025. Chưa đầy một năm, quán được Michelin Guide 2025 đưa vào danh sách Bib Gourmand (nhà hàng có đồ ăn ngon với giá phải chăng).

Bánh mì được ủ chậm, phần nhân cũng do quán tự chế biến. Ảnh: @banh.anhem.

Vài tháng gần đây, nhiều thời điểm, thực khách phải xếp hàng 2-3 tiếng để vào thưởng thức các món ăn tại quán.

Thực đơn của Bánh Anh Em trải dài khắp vùng miền, được chăm chút kỹ lưỡng, như phở bò Nam Định, bánh cuốn Hà Nội, chả cá Lã Vọng... Món đắt khách nhất là bánh mì với vỏ giòn, ruột xốp, phần nhân đậm đà. Mỗi ngày, quán phục vụ khoảng 200 ổ bánh với giá trung bình 15 USD/ổ (khoảng 375.000 đồng).

Trước khi mở Bánh Anh Em, Hồng Như đã rong ruổi khắp Việt Nam bằng xe máy, thử mọi loại bánh mì, sau đó ghi chép công thức và tìm nguồn nguyên liệu nhập khẩu cho quán. Cô còn dành tới 2 năm nghiên cứu kỹ thuật làm bánh mì, học hỏi kinh nghiệm từ các thợ bánh ở Việt Nam, Pháp, Đan Mạch và Nhật Bản.

Lượng khách xếp hàng dài trước quán vào thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Nhu Ton.

Phía sau thành công này là một thập kỷ ''lăn lộn" trong ngành F&B của nữ chủ quán người Việt. Khoảng 13 năm trước, cô đến Mỹ chỉ với 100 USD trong tay, làm đủ nghề từ rửa chén, dọn dẹp, phụ bếp đến bartender.

Cuối năm 2012, cô bắt đầu tự học nấu các món Việt và vài năm sau hùn vốn mua lại tiệm Cơm Tấm Ninh Kiều tại khu Bronx. Sau đó tiếp tục mở Vietnamese Shop House tại Upper West Side.

Theo trang tin tức và đánh giá ẩm thực New York Eater, các món ăn tại quán rất phong phú, được biến tấu tinh tế. Ngoài ra, tờ The New York Times cũng từng miêu tả rằng thực đơn đặc biệt đến mức khó lòng quên.