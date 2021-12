Hệ thống phòng không mới của Anh có thực sự khiến Su-57 Nga lo sợ?

Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, hệ thống phòng không Sky Sabre mới đã được áp dụng thay thế cho các tên lửa Rapier trước đây đã quá “cũ kỹ”, các tên lửa cũ được sử dụng từ những năm 1970. Nguồn ảnh: QQ. Với hệ thống tên lửa phòng không Sky Sabre mới này, Quân đội Hoàng gia Anh đã có khả năng bắn trúng các mục tiêu nhỏ, thậm chí là chỉ bằng quả bóng tennis đang bay với tốc độ âm thanh. Nguồn ảnh: telegraph.co.uk.Hệ thống phòng thủ Sky Sabre được khẳng định là có thể điều khiển đường bay của tới 24 tên lửa cùng lúc, mang khả năng tốt trong tiêu diệt các mục tiêu máy bay chiến đấu, các máy bay không người lái (UAV), và cả bom thông minh dẫn đường bằng laser của địch. Nguồn ảnh: cnn24.ru. Theo các nguồn tin truyền thông tới từ Vương Quốc Anh, Bộ Quốc phòng Anh mong muốn đưa ra hệ thống phòng không tên lửa chiến thuật Sky Sabre này của mình nhằm mục đích, “để đối phó với các mối đe doạ do chiến đấu cơ tàng hình của Nga gây ra, ví dụ như các máy bay Su-57 được NATO đặt hiệu là Felon”. Nguồn ảnh: Pinterest. Và theo Quốc Vụ khanh phụ trách công tác mua sắm quốc phòng của Vương Quốc Anh, ông Jeremy Quinn đã cho biết rằng, công nghệ tân tiến trên hệ thống Sky Sabre đã tăng cường đáng kể khả năng bảo vệ của Quân đội Hoàng gia Anh đối với các mục tiêu bay. Nguồn ảnh: QQ. Đồng thời ông khẳng định rằng, hệ thống phòng thủ Sky Sabre tối tân này là một minh chứng hùng hồn của Vương Quốc Anh về khả năng chiến đấu của quốc gia này, trước những đối địch đe doạ làm hại quốc gia từ trời không. Nguồn ảnh: navylookout.com. Có thể nói qua các thông tin từ thông cáo, cũng như từ các đánh giá của các chuyên gia, hệ thống phòng thủ Sky Sabre là một hệ thống chưa từng có về tốc độ, độ chính xác, hiệu suất và cả khả năng phát hiện mục tiêu. Nguồn ảnh: SAAB. Về các thành phần chính của Sky Sabre, hệ thống tên lửa đối không này của Vương Quốc Anh có 3 thành phần chính, được phân bổ hợp lý trong không gian chiến đấu 15km. Nguồn ảnh: imag.one. Chúng bao gồm một radar giám sát tầm trung Giraffe Agile Multi Beam 3D xoay 360 độ hiện đại, giúp hệ thống phòng không Sky Sabre này có thể phát hiện mục tiêu hay các mối đe doạ từ khoảng cách lên tới tối đa 120km. Nguồn ảnh: Army-Technology. Ngoài ra, với hệ thống điện tử tác chiến hiện đại của mình, hệ thống phòng không Sky Sabre mang khả năng chia sẻ thông tin nhanh chóng tới trung tâm chỉ huy thuộc các đơn vị như Hải quân Hoàng gia Anh và Không quân Hoàng gia Anh, cũng như các đồng minh của mình. Nguồn ảnh: The Drive. Chúng còn được Quân đội Hoàng gia Anh kết hợp với đơn vị phát triển thực hiện tích hợp dữ liệu chiến đấu giữa các lực lượng với nhau, và phục vụ cả sứ mệnh chung của khối các nước phương Tây – NATO. Nguồn ảnh: UK Land Power. Còn cuối cùng, cũng là thành phần quan trọng nhất là hoả lực, hệ thống phòng không tên lửa Sky Sabre này sử dụng mô đun phòng không khá thông dụng là CAMM, về trọng lượng, mô đun này nặng hơn tên lửa Rapier tới gấp đôi, nhưng mạnh mẽ hơn nhiều. Nguồn ảnh: actualnews.org. CAMM sở hữu tầm bắn gấp tới 3 lần so với hệ thống phòng không cũ của Vương Quốc Anh, và có thể phóng đầu đạn tên lửa của mình với vận tốc cao, đạt tối đa lên tới 2.300km/h. Nguồn ảnh: keywwordbasket.com. Chúng đã được thiết kế để có thể “triệt hạ” các mục tiêu bay của mình kể trên, với 8 tên lửa được trang bị trên các bệ phóng mang khả năng bắn đa hướng, làm giảm đáng kể dấu hiệu của các đầu đạn trước lớp phòng thủ của đối phương. Nguồn ảnh: Army-Technology. Hơn thế nữa, về thời gian vận hành của hệ thống phòng thủ Sky Sabre này cũng được tối ưu hoá hơn nhiều so với Rapier, thời gian khởi động tái vũ trang của nó đã giảm hơn một nửa, tạo ra một nền tảng cơ động lớn. Nguồn ảnh: QQ. Được biết, chúng được đưa ra nhằm hướng đến “mối đe doạ tiềm tàng” là các chiến đấu cơ tàng hình Sukhoi Su-57 Felon của Nga, những chiến đấu cơ tối tân mang tốc độ lên tới trên Mach 2 (tức tương đương tốc độ của tên lửa được phóng từ Sky Sabre). Nguồn ảnh: The Drive. Ngoài tốc độ “đáng gờm”, các tiêm kích đa nhiệm Su-57 còn mang công nghệ tàng hình tối tân, khiến chúng trở nên khó phát hiện hơn, đây cũng là một “thử thách” khá lớn. Nguồn ảnh: russiadefence.net. Nhưng qua các thông tin về hệ thống phòng không tên lửa Sky Sabre chúng ta biết được, nhất là về tính hiện đại và độ chính xác được đánh giá cao của mình, có thể nói cuộc chiến này sẽ khá là “cân sức”. Nguồn ảnh: keywordbasket.com. Và chắc chắn rằng, dù thế nào đi nữa, hệ thống phòng không tên lửa Sky Sabre thuộc biên chế Quân đội Hoàng gia Anh vẫn là một nền tảng phòng thủ rất chắc chắn, xứng đáng là một “lá chắn” quốc gia với sức mạnh của mình. Nguồn ảnh: ICC. Hình ảnh thực tế hệ thống tên lửa phòng không Sky Sabre của Vương Quốc Anh trong thử nghiệm với mục tiêu giả. Nguồn: British Defence News.

