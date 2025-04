Đồng minh Mỹ lo ngại việc Nga đưa máy bay ném bom đến Indonesia

Theo tạp chí quân sự Janes (Anh), Jakarta vừa qua đã nhận được một lời đề nghị từ phía Moskva, về việc cho phép máy bay của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) đóng tại Căn cứ không quân Manuhua, một cơ sở ở tỉnh Papua, cực đông của Indonesia. Ảnh Army Recognition Căn cứ không quân Manuhua chỉ cách Darwin 1.300 km - một thành phố quan trọng ở phía bắc Australia, nơi thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ. Canberra hiện đang có những nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn kế hoạch của Nga trở thành hiện thực. Ảnh Wikipedia Tạp chí quân sự Janes cho biết thêm, "Các nguồn tin từ chính phủ Indonesia đã xác nhận với Janes rằng, yêu cầu này đã được văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Sjafrie Sjamsoeddin tiếp nhận, sau cuộc gặp của ông với Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu vào tháng 2/2025". Ảnh Reuters Ngoài ra, tạp chí quân sự này cũng không cho biết thêm thông tin chi tiết về loại máy bay mà Nga đang tìm cách bố trí tại căn cứ này. Trước đó, máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và mấy bay vận tải Il-76 của Nga đã yêu cầu được hạ cánh tại căn cứ Manuhua và trong một số trường hợp, chính quyền Indonesia đã chấp thuận. Ảnh Wikipedia Theo các chuyên gia, việc Nga muốn đặt máy bay ném bom tầm xa gần Australia là nhằm tìm cách mở rộng ảnh hưởng của họ ở Nam Thái Bình Dương. Sự hiện diện tiềm tàng của máy bay quân sự Nga trong khu vực sẽ làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng ở đối với Australia, khi Canberra coi động thái này là mối đe dọa đối với an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ảnh The War Zone Hiện tại, chính quyền Australia đã bày tỏ quan ngại về khả năng tăng cường sự hiện diện quân sự của Nga trong khu vực. Thủ tướng Australia, Anthony Albanese cho biết, Canberra đang đàm phán với Jakarta để tìm kiếm thông tin, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Thủ tướng Australia Anthony Albanese phát biểu với truyền thông rằng: “Rõ ràng là chúng tôi không muốn thấy ảnh hưởng của Nga trong khu vực của chúng tôi”. Đài ABC của Australia cũng đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles đã có trao đổi với người đồng cấp Indonesia. Quan chức Jakarta khẳng định sẽ không có máy bay lực lượng Nga đóng quân tại Indonesia. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Roy Soemirat cho biết, họ chưa nhận được thông tin về bài đăng của tạp chí Janes. Trong khi đó, Nga dường như cũng coi nhẹ vấn đề này. Đài ABC đưa tin: "Khi được hỏi về thông tin Nga đã yêu cầu Indonesia cấp phép cho căn cứ máy bay trên lãnh thổ của mình, Điện Kremlin cho biết có rất nhiều tin tức là giả mạo" . Tuy nhiên, đã có tiền lệ về sự hiện diện của Nga tại căn cứ này. Đài ABC đưa tin vào năm 2017 rằng, “Căn cứ RAAF Darwin đã được đặt trong tình trạng báo động cao, khi hơn 100 nhân sự Nga và một số máy bay đang đồn trú tại Indonesia”. Bộ Quốc phòng Nga khi đó tuyên bố rằng máy bay ném bom chiến lược của nước này đã "thực hiện một nhiệm vụ cảnh báo trên không trên vùng biển trung lập ở Nam Thái Bình Dương trong chuyến bay kéo dài hơn 8 giờ". Nhìn chung, báo cáo này có vẻ gợi nhớ đến những tuyên bố tương tự liên quan đến việc Nga bố trí máy bay ném bom ở Nam Mỹ, cụ thể là ở Venezuela. Những báo cáo đó đã xuất hiện rồi biến mất nhiều lần, nhưng ngoài những chuyến thăm mang tính tượng trưng, chưa bao giờ có một thỏa thuận nào được thực hiện.

