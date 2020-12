Đặc nhiệm Việt Nam bắt kịp xu thế mũ chống đạn hàng đầu thế giới

Bước vào thế kỷ XXI với yêu cầu hiện đại hóa trang bị cá nhân cho chiến sĩ, đặc biệt là chiến sĩ các lực lượng đặc nhiệm, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã bắt đầu nhập khẩu số lượng lớn các loại mũ chống đạn và áo giáp để nâng cao khả năng phòng vệ của binh sĩ trên chiến trường. Ngoài ra, ta cũng đã chủ động nghiên cứu, chế tạo các loại trang bị này với tính năng tương đương trang bị mua từ nước ngoài để dần biên chế rộng rãi hơn. Ảnh: Khối chiến sĩ đặc công với súng tiểu liên Micro Uzi và mũ chống đạn - Nguồn: QĐND Các loại mũ chống đạn của đặc nhiệm Việt Nam hiện nay như lực lượng đặc công, trinh sát đặc nhiệm, đặc nhiệm biên phòng, cảnh sát đặc nhiệm, … chủ yếu được nhập khẩu từ Israel và Hàn Quốc. Ngoài ra, ngành Hậu cần Công an và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cũng đều đã tự chế tạo được mũ chống đạn có thể chống lại đạn cỡ 9x19mm Parabellum tương đương mũ mua từ nước ngoài. Đây đều là những bước tiến vô cùng quan trọng trong công cuộc hiện đại hóa trang bị cá nhân của các lực lượng vũ trang Việt Nam Ảnh: Cảnh sát đặc nhiệm với mũ chống đạn. Tuy nhiên, các loại mũ chống đạn này hiện nay vẫn tồn tại một số hạn chế. Có thể kể đến đầu tiên là thiết kế kiểu mũ khá cồng kềnh, dù cho có diện tích bảo vệ lớn nhưng lại khó khăn trong thao tác của người lính. Các loại mũ chống đạn như hiện nay đang trong biên chế các lực lượng đặc biệt của ta chủ yếu vẫn là mẫu mũ ảnh hưởng từ những thiết kế cũ của những năm 1990 - đầu 2000. Chúng phù hợp với bộ binh tác chiến thông thường trên chiến trường khi thường xuyên phải đối mặt với hỏa lực hạng nặng của đối phương.

Ảnh: Đặc nhiệm biên phòng với súng Galil Ace, áo giáp và mũ chống đạn. Đứng trước yêu cầu thuận tiện và đa năng hóa trang bị hơn cho các chiến sĩ đặc nhiệm. Cả Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thời gian gần đây đã bắt đầu đưa vào sử dụng các loại mũ chống đạn kiểu mới hơn có thiết kế vô cùng hiện đại. Những hình ảnh được công bố trong thời gian gần đây cho thấy nhiều thay đổi mới trong trang bị của các lực lượng đặc biệt của ta, từ đó có thể nhanh chóng hiện đại hóa sánh với những lực lượng đặc biệt hàng đầu hiện nay. Ảnh: Lính trinh sát đặc nhiệm với mũ chống đạn High cut kiểu mới. Mũ chống đạn kiểu High cut là một loại mũ chống đạn phổ biến hiện nay thường được trang bị cho các đơn vị đặc nhiệm. Mũ có đặc điểm là khoét hai bên tai để có thể gắn tai nghe và bộ đàm cho nhiệm vụ phối hợp tác chiến, từ đó giảm trọng lượng đáng kể của mũ, giúp người lính thao tác nhanh chóng và dễ dàng, thuận tiện hơn, tăng tính cơ động trên chiến trường. Ảnh: Lính cảnh sát đặc nhiệm với mũ chống đạn High cut kiểu mới. Mũ vẫn giữ nguyên khả năng chống đạn 9x19mm Parabellum tiêu chuẩn, ngoài ra còn được trang bị thêm mấu ở phía trước để gắn các loại kính ngắm nhìn đêm hoặc kính ảnh nhiệt cá nhân cho phép chiến sĩ tác chiến trong nhiều loại môi trường khác nhau, hai bên gắn ray đa năng để có thể gắn đèn pin chiến thuật hoặc tai nghe, bộ đàm cho việc thông tin liên lạc giữa tổ chiến đấu và chỉ huy.

Ảnh: Mũ chống đạn High cut hiện đại của cảnh sát đặc nhiệm - Nguồn: Duy Lê Tuy nhiên, việc loại bỏ bớt phần mũ ở tai khiến cho diện tích bảo vệ của mũ bị giảm đi. Dẫu vậy, với đặc thù là trang bị cho các lực lượng đặc biệt ưu tiên tính cơ động cao thì đánh đổi một phần diện tích bảo vệ lấy sự tinh gọn, nhẹ nhàng, linh hoạt cho người lính là một điều hoàn toàn có thể chấp nhận được và được nhiều đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ trên thế giới sử dụng kiểu thiết kế này.

Ảnh: Lính đặc nhiệm Mỹ với mũ chống đạn High cut. Với thiết kế hiện đại của mình, đương nhiên là mũ High cut cũng không hề rẻ. Giá trên thị trường của chúng có thể dao động từ trên 500 USD cho đến khoảng dưới 1.000 USD, tương đương hơn 10 cho đến 20 triệu VNĐ. Do đó, để trang bị số lượng lớn mũ chống đạn hiện đại này cho một đơn vị lớn cũng là cả một vấn đề.

Ảnh: Đặc nhiệm Mỹ với áo chống đạn Plate Carrier và mũ chống đạn High cut. Ảnh: Lính đặc nhiệm Nga tại chiến trường Syria với mũ chống đạn kiểu High cut và áo giáp Plate Carrier. Cuộc chiến tại Syria cho thấy một sự lột xác lớn của binh sĩ Nga, đặc biệt là lính đặc nhiệm khi trang bị nhiều loại khí tài tương đương với kiểu dáng hiện đại của Phương Tây. Ngoài mũ High cut, Việt Nam cũng đã bắt đầu biên chế mũ kiểu Low cut hiện đại. Mũ Low cut có các đặc tính tương tự như mũ High cut tuy nhiên không loại bỏ phần giáp ở hai bên tai để tăng tính bảo vệ, điều này cũng khiến cho người lính không thể mang tai nghe cỡ lớn. Ảnh: Mũ chống đạn kiểu Low cut tại nhà máy Z176 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Như vậy, các lực lượng đặc biệt của ta cả quân đội và công an đều đã nhanh chóng bắt kịp xu hướng hiện đại hóa trang bị cá nhân với tiêu biểu là mũ chống đạn kiểu mới trên thế giới. Đây là một bước tiến vô cùng quan trọng đánh dấu sự phát triển từng ngày của lực lượng vũ trang, hướng đến một tương lai quân đội hiện đại, công an hiện đại vào năm 2030. Ảnh: Trinh sát đặc nhiệm với mũ chống đạn hiện đại. Video Đặc công Việt Nam diễn tập chống khủng bố tại Singapore - Nguồn: QPVN

Bước vào thế kỷ XXI với yêu cầu hiện đại hóa trang bị cá nhân cho chiến sĩ, đặc biệt là chiến sĩ các lực lượng đặc nhiệm, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã bắt đầu nhập khẩu số lượng lớn các loại mũ chống đạn và áo giáp để nâng cao khả năng phòng vệ của binh sĩ trên chiến trường. Ngoài ra, ta cũng đã chủ động nghiên cứu, chế tạo các loại trang bị này với tính năng tương đương trang bị mua từ nước ngoài để dần biên chế rộng rãi hơn. Ảnh: Khối chiến sĩ đặc công với súng tiểu liên Micro Uzi và mũ chống đạn - Nguồn: QĐND Các loại mũ chống đạn của đặc nhiệm Việt Nam hiện nay như lực lượng đặc công, trinh sát đặc nhiệm, đặc nhiệm biên phòng, cảnh sát đặc nhiệm, … chủ yếu được nhập khẩu từ Israel và Hàn Quốc. Ngoài ra, ngành Hậu cần Công an và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cũng đều đã tự chế tạo được mũ chống đạn có thể chống lại đạn cỡ 9x19mm Parabellum tương đương mũ mua từ nước ngoài. Đây đều là những bước tiến vô cùng quan trọng trong công cuộc hiện đại hóa trang bị cá nhân của các lực lượng vũ trang Việt Nam Ảnh: Cảnh sát đặc nhiệm với mũ chống đạn. Tuy nhiên, các loại mũ chống đạn này hiện nay vẫn tồn tại một số hạn chế. Có thể kể đến đầu tiên là thiết kế kiểu mũ khá cồng kềnh, dù cho có diện tích bảo vệ lớn nhưng lại khó khăn trong thao tác của người lính. Các loại mũ chống đạn như hiện nay đang trong biên chế các lực lượng đặc biệt của ta chủ yếu vẫn là mẫu mũ ảnh hưởng từ những thiết kế cũ của những năm 1990 - đầu 2000. Chúng phù hợp với bộ binh tác chiến thông thường trên chiến trường khi thường xuyên phải đối mặt với hỏa lực hạng nặng của đối phương.

Ảnh: Đặc nhiệm biên phòng với súng Galil Ace, áo giáp và mũ chống đạn. Đứng trước yêu cầu thuận tiện và đa năng hóa trang bị hơn cho các chiến sĩ đặc nhiệm. Cả Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thời gian gần đây đã bắt đầu đưa vào sử dụng các loại mũ chống đạn kiểu mới hơn có thiết kế vô cùng hiện đại. Những hình ảnh được công bố trong thời gian gần đây cho thấy nhiều thay đổi mới trong trang bị của các lực lượng đặc biệt của ta, từ đó có thể nhanh chóng hiện đại hóa sánh với những lực lượng đặc biệt hàng đầu hiện nay. Ảnh: Lính trinh sát đặc nhiệm với mũ chống đạn High cut kiểu mới. Mũ chống đạn kiểu High cut là một loại mũ chống đạn phổ biến hiện nay thường được trang bị cho các đơn vị đặc nhiệm. Mũ có đặc điểm là khoét hai bên tai để có thể gắn tai nghe và bộ đàm cho nhiệm vụ phối hợp tác chiến, từ đó giảm trọng lượng đáng kể của mũ, giúp người lính thao tác nhanh chóng và dễ dàng, thuận tiện hơn, tăng tính cơ động trên chiến trường. Ảnh: Lính cảnh sát đặc nhiệm với mũ chống đạn High cut kiểu mới. Mũ vẫn giữ nguyên khả năng chống đạn 9x19mm Parabellum tiêu chuẩn, ngoài ra còn được trang bị thêm mấu ở phía trước để gắn các loại kính ngắm nhìn đêm hoặc kính ảnh nhiệt cá nhân cho phép chiến sĩ tác chiến trong nhiều loại môi trường khác nhau, hai bên gắn ray đa năng để có thể gắn đèn pin chiến thuật hoặc tai nghe, bộ đàm cho việc thông tin liên lạc giữa tổ chiến đấu và chỉ huy.

Ảnh: Mũ chống đạn High cut hiện đại của cảnh sát đặc nhiệm - Nguồn: Duy Lê Tuy nhiên, việc loại bỏ bớt phần mũ ở tai khiến cho diện tích bảo vệ của mũ bị giảm đi. Dẫu vậy, với đặc thù là trang bị cho các lực lượng đặc biệt ưu tiên tính cơ động cao thì đánh đổi một phần diện tích bảo vệ lấy sự tinh gọn, nhẹ nhàng, linh hoạt cho người lính là một điều hoàn toàn có thể chấp nhận được và được nhiều đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ trên thế giới sử dụng kiểu thiết kế này.

Ảnh: Lính đặc nhiệm Mỹ với mũ chống đạn High cut. Với thiết kế hiện đại của mình, đương nhiên là mũ High cut cũng không hề rẻ. Giá trên thị trường của chúng có thể dao động từ trên 500 USD cho đến khoảng dưới 1.000 USD, tương đương hơn 10 cho đến 20 triệu VNĐ. Do đó, để trang bị số lượng lớn mũ chống đạn hiện đại này cho một đơn vị lớn cũng là cả một vấn đề.

Ảnh: Đặc nhiệm Mỹ với áo chống đạn Plate Carrier và mũ chống đạn High cut. Ảnh: Lính đặc nhiệm Nga tại chiến trường Syria với mũ chống đạn kiểu High cut và áo giáp Plate Carrier. Cuộc chiến tại Syria cho thấy một sự lột xác lớn của binh sĩ Nga, đặc biệt là lính đặc nhiệm khi trang bị nhiều loại khí tài tương đương với kiểu dáng hiện đại của Phương Tây. Ngoài mũ High cut, Việt Nam cũng đã bắt đầu biên chế mũ kiểu Low cut hiện đại. Mũ Low cut có các đặc tính tương tự như mũ High cut tuy nhiên không loại bỏ phần giáp ở hai bên tai để tăng tính bảo vệ, điều này cũng khiến cho người lính không thể mang tai nghe cỡ lớn. Ảnh: Mũ chống đạn kiểu Low cut tại nhà máy Z176 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Như vậy, các lực lượng đặc biệt của ta cả quân đội và công an đều đã nhanh chóng bắt kịp xu hướng hiện đại hóa trang bị cá nhân với tiêu biểu là mũ chống đạn kiểu mới trên thế giới. Đây là một bước tiến vô cùng quan trọng đánh dấu sự phát triển từng ngày của lực lượng vũ trang, hướng đến một tương lai quân đội hiện đại, công an hiện đại vào năm 2030. Ảnh: Trinh sát đặc nhiệm với mũ chống đạn hiện đại. Video Đặc công Việt Nam diễn tập chống khủng bố tại Singapore - Nguồn: QPVN