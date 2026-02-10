Quản lý yếu kém dẫn đến sai sót trong 2 dự án thủy lợi ở Quảng Ngãi

Chủ đầu tư, các đơn vị tham mưu ngành nông nghiệp nhận thức pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng còn hạn chế dẫn đến các sai xót làm tăng giá trị nghiệm thu.

Ngày 10/2, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa có kết luận về 2 dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Sở Hầu (xã Nguyễn Nghiêm) và hồ chứa nước Biều Qua (xã Sơn Mai).

Năm 2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Sở Hầu và Biều Qua với tổng mức vốn hơn 50 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Kiểm tra hoàn công tại công trình nâng cấp hồ chứa nước Biều Qua.

Dự án hồ Sở Hầu có tổng vốn 20 tỷ đồng, Dự án hồ Biều Qua có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng được giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Cả 2 công trình hoàn thành tháng 4/2024. Sau khi đưa vào vận hành, 2 công trình này đã phát huy hiệu quả, đáp ứng cấp nước tưới ổn định cho 365ha đất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân vùng hạ lưu. Ngoài ra, nguồn nước từ 2 hồ chứa còn phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo thêm sinh kế cho người dân.

Bên cạnh hiệu về mặt dân sinh, việc thực hiện pháp luật trong đầu tư xây dựng 2 dự án thủy lợi này có một số sai sót liên quan đến việc xác định khối lượng, lập dự toán và nghiệm thu giá trị công trình.

Qua kiểm tra, xác minh, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi có kết luận thanh tra số 81/KL-TTT được công bố ngày 10/8/2025 liên quan đến việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng tại 02 dự án.

Theo đó, tại hồ Sở Hầu, trong quá trình lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng đã để xảy ra sai sót không chính xác về khối lượng một số công việc so với hồ sơ thiết kế được duyệt, làm tăng số tiền hơn 75 triệu đồng. Ở giai đoạn kết thúc đầu tư, chủ đầu tư, tư vấn, giám sát và nhà thầu thi công xây lắp đã nghiệm thu tăng giá trị công trình hơn 81 triệu đồng so với thực tế.

Chủ đầu tư để xảy ra sót liên quan đến việc xác định khối lượng, lập dự toán và nghiệm thu giá trị công trình.

Trong khi đó, tại dự án hồ chứa nước Biều Qua, các sai sót tương tự cũng xảy ra: phần lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng tăng gần 68 triệu đồng và giai đoạn kết thúc đầu tư, theo kết quả kiểm tra, xác minh chủ đầu tư, tư vấn, giám sát và nhà thầu thi công xây lắp nghiệm thu tăng giá trị công trình hơn 73 triệu đồng. Nguyên nhân của những sai sót tại 2 dự án xuất phát từ hạn chế trong công tác quản lý đầu tư xây dựng của chủ đầu tư, sự thiếu sâu sát của các phòng chuyên môn, cùng việc các doanh nghiệp chưa tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi xác định Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm chính vì để ra sai sót của chủ đầu tư .

Trưởng Phòng Quản lý xây dựng công trình chịu trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra sai sót tăng khối lượng hơn 131 triệu đồng. Giám đốc Ban Quản lý Dự án chịu trách nhiệm liên quan đến quyết toán tăng giá trị công trình hơn 154 triệu đồng. Các nhà thầu và đơn vị tư vấn cũng bị xác định có trách nhiệm khi chưa tuân thủ đúng hợp đồng và quy định về đầu tư xây dựng.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời thu hồi toàn bộ số tiền sai phạm hơn 154 triệu đồng vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp tập thể lãnh đạo để rút kinh nghiệm sâu sắc; xây dựng giải pháp, lộ trình khắc phục các sai sót trong quản lý đầu tư xây dựng.

Ban Quản lý Dự án và Phòng Quản lý xây dựng công trình phải tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân có liên quan; Giám đốc Ban Quản lý Dự án phải chủ trì cuộc họp kiểm điểm đối với các công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.