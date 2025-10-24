Hà Nội

Doanh nghiệp

PV GAS khẳng định vị thế với 03 Kỷ lục Việt Nam

Vừa qua, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa vinh dự được Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao tặng 03 Kỷ lục Việt Nam.

PV

Ghi nhận những công trình tiêu biểu mang dấu ấn tiên phong trong lĩnh vực khai thác, vận hành và chế biến khí thiên nhiên, khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực khí – năng lượng, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và dẫn dắt lộ trình chuyển đổi xanh của đất nước.

PV GAS vinh dự đón nhận 03 Kỷ lục Việt Nam với các nội dung:

- Nhà máy Xử lý Khí Nam Côn Sơn: Nhà máy có công suất xử lý khí lớn nhất Việt Nam (Từ năm 2013, công suất tối đa đạt 22 triệu m³ khí/ngày đêm, tương đương khoảng 8.0 tỷ m³khí/năm)

- Đường ống khí Nam Côn Sơn: Đường ống 02 pha vận chuyển dòng lưu thể khí thiên nhiên và chất lỏng Condensate dài nhất, với công suất vận chuyển khí lớn nhất Việt Nam (Đường ống khí có đường kính 26 inch, tổng chiều dài 371,09km gồm phần trên bờ và ngoài khơi, công suất vận chuyển tối đa 23,2 triệu m³ khí/ngày đêm)

- Đơn vị khai thác, vận hành Kho cảng LNG Thị Vải - Kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng đầu tiên tại Việt Nam (Từ năm 2023).

Ba công trình, ba biểu tượng cho hành trình khai mở và dẫn dắt ngành công nghiệp khí

Các chứng nhận được Liên minh Kỷ lục Thế giới – Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam chính thức xác lập ngày 28/8/2025, dưới sự chứng nhận của Luật sư Nguyễn Văn Viễn – Viện trưởng Viện Sở hữu Trí tuệ Việt Nam và Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận – Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.

Việc xác lập kỷ lục cho thấy tầm vóc của PV GAS trong hành trình 35 năm phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam, đồng thời minh chứng cho bản lĩnh tiên phong, năng lực vượt trội và khát vọng chinh phục đỉnh cao công nghệ của đội ngũ người lao động PV GAS.

Trong đó, Kho cảng LNG Thị Vải là công trình mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt đưa Việt Nam chính thức bước vào kỷ nguyên sử dụng nhiên liệu sạch LNG. Được PV GAS khởi công xây dựng năm 2019 và chính thức vận hành từ năm 2023, kho cảng LNG Thị Vải là công trình LNG “lịch sử” đầu tiên, lớn nhất và hiện đại nhất của Việt Nam với bến cảng có thể tiếp nhận tàu chuyên chở LNG trọng tải đến 100.000 DWT; bồn chứa có dung tích tồn trữ 180.000m³, đạt công suất qua kho trung bình 1 triệu tấn LNG/năm, giai đoạn 2 dự kiến nâng công suất lên 3 triệu tấn LNG/năm.

Đường ống khí Nam Côn Sơn được khởi công xây dựng năm 2001 và hoàn thành trong 18 tháng, là tuyến ống 2 pha có tổng chiều dài là 371.09 km gồm cả trên bờ và dưới biển với đường kính 26 inch, công suất vận chuyển khí lên tới 23,2 triệu m³ khí/ngày đêm, dẫn khí từ các mỏ thuộc bể Nam Côn Sơn về Nhà máy Xử lý khí Nam Côn Sơn, sau đó được chế biến và cung cấp cho các hộ tiêu thụ khí tại khu vực Đông Nam Bộ. Đây không chỉ là tuyến ống dài và có công suất lớn nhất Việt Nam mà còn là biểu tượng cho sự hợp tác hiệu quả giữa PV GAS và các đối tác quốc tế trong quản lý, vận hành và khai thác nguồn năng lượng chiến lược quốc gia.

Bên cạnh đó, Nhà máy Xử lý khí Nam Côn Sơn với công suất tối đa 22 triệu m³/ngày đêm là nhà máy xử lý khí quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay. Năm 2008, dây chuyền xử lý khí số 2 được bổ sung, nâng công suất nhà máy xử lý khí lên 20 triệu m³/ngày đêm. Năm 2011, công suất nhà máy tiếp tục được nâng lên mức 21 triệu m³ khí/ngày đêm và đến năm 2013 đạt đến mức công suất tối đa như hiện tại. Tháng 7/2017, điểm giao nhận khí thứ hai để kết nối Nhà máy Xử lý khí Nam Côn Sơn và Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố chính thức đi vào vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn khí và tối ưu hóa hệ thống.

101.png
Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh – Phó Chủ tịch VietKings, Tổng thư ký Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) đại diện trao tặng bằng Kỷ lục Việt Nam đến ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT PV GAS và ông Phạm Văn Phong - Tổng Giám đốc PV GAS. Ông Lê Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc Petrovietnam đại diện tặng hoa chúc mừng PV GAS

Tự hào dấu ấn PV GAS trên hành trình 35 năm thắp lửa non sông

Việc được VietKings xác lập 03 Kỷ lục Việt Nam không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của tập thể PV GAS qua các thời kỳ trong hành trình chinh phục năng lượng sạch, đóng góp cho phát triển bền vững của đất nước.

Ba công trình, ba biểu tượng, là minh chứng rõ nét cho năng lực làm chủ công nghệ, bản lĩnh vươn xa và khát vọng đổi mới không ngừng của PV GAS, doanh nghiệp đầu tàu trong lĩnh vực khí và năng lượng Việt Nam. Từ nền tảng vững chắc ấy, PV GAS tiếp tục khẳng định sứ mệnh tiên phong trong hành trình 35 năm thắp lửa non sông, lan tỏa niềm tin và dựng xây tương lai bền vững cho nước nhà.

