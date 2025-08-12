Porsche Cayenne hơn 6 tỷ gắn biển 65A-555.55 gần 3 tỷ đồng

Tổng giá trị chiếc SUV hạng sang Porsche Cayenne gắn biển 65A-555.55 này lên đến gần 10 tỷ đồng, quá đẳng cấp cho món quà đại gia ở Cần Thơ tặng con gái.

Video: Trải nghiệm SUV hạng sang Porsche Cayenne thế hệ thứ 3.

Thông tin về việc chiếc xe Porsche Cayenne mới về Cần Thơ theo đơn đặt mua của một doanh nhân ở đây, để làm quà cưới dành tặng cho con gái mình, đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đây khi mà đại gia này còn chi ra vài tỷ đồng để mua biển số.

Tổng giá trị chiếc Porsche Cayenne gắn biển 65A-555.55 này lên đến gần 10 tỷ đồng, quá đẳng cấp cho món quà đại gia ở Cần Thơ tặng con gái.

Cụ thể, chiếc biển số 65A-555.55 này được mang ra đấu giá vào đầu năm nay, đã có người trúng đấu giá với số tiền 2,8 tỷ đồng.Tổng thiệt hại cho món quà cưới này có khi gần 10 tỷ đồng, quá đẳng cấp cho 1 đại gia thích chơi du thuyền ở Cần Thơ.

Riêng chiếc xe Porsche Cayenne có giá ước tính 6,5 tỷ đồng, ngoại thất xe mang màu đen, và nội thất xe màu đỏ khá cá tính. Porsche Cayenne 2024 không có nhiều thay đổi đáng kế về ngoại thất.

Riêng chiếc xe Porsche Cayenne có giá ước tính 6,5 tỷ đồng.

Khác biệt có thể nhận ra chút ít ở phần đầu xe với nắp capô và cụm đèn trước công nghệ Matrix LED, là trang bị tiêu chuẩn và HD Matrix LED tùy chọn. Cụm đèn hậu đuôi xe được thiết kế nổi khối 3D, khung biển số được tích hợp vào phần cản sau.

Khoang lái của Porsche Cayenne có đồng hồ hiển thị kỹ thuật số toàn phần có kích thước 12,6 inch được thiết kế dạng cong, màn hình hiển thị trung tâm tiêu chuẩn 12,3 inch thao tác dễ dàng thuận tiện, màn hình 10,9 inch lần đầu tiên được trang bị dành cho hành khách ngồi ghế trước.

Khoang lái của Porsche Cayenne có đồng hồ hiển thị kỹ thuật số toàn phần có kích thước 12,6 inch được thiết kế dạng cong.

Porsche phiên bản Cayenne tiêu chuẩn sử dụng động cơ tăng áp V6 3,0 lít được tối ưu hóa, sản sinh công suất 260 kW (353 PS) và 500 Nm, tăng hơn 10 kW (13 PS) và 50 Nm so với trước đây.