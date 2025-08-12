Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Porsche Cayenne hơn 6 tỷ gắn biển 65A-555.55 gần 3 tỷ đồng

Tổng giá trị chiếc SUV hạng sang Porsche Cayenne gắn biển 65A-555.55 này lên đến gần 10 tỷ đồng, quá đẳng cấp cho món quà đại gia ở Cần Thơ tặng con gái.

Thảo Mai
Video: Trải nghiệm SUV hạng sang Porsche Cayenne thế hệ thứ 3.

Thông tin về việc chiếc xe Porsche Cayenne mới về Cần Thơ theo đơn đặt mua của một doanh nhân ở đây, để làm quà cưới dành tặng cho con gái mình, đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đây khi mà đại gia này còn chi ra vài tỷ đồng để mua biển số.

1-5970.jpg
Tổng giá trị chiếc Porsche Cayenne gắn biển 65A-555.55 này lên đến gần 10 tỷ đồng, quá đẳng cấp cho món quà đại gia ở Cần Thơ tặng con gái.

Cụ thể, chiếc biển số 65A-555.55 này được mang ra đấu giá vào đầu năm nay, đã có người trúng đấu giá với số tiền 2,8 tỷ đồng.Tổng thiệt hại cho món quà cưới này có khi gần 10 tỷ đồng, quá đẳng cấp cho 1 đại gia thích chơi du thuyền ở Cần Thơ.

Riêng chiếc xe Porsche Cayenne có giá ước tính 6,5 tỷ đồng, ngoại thất xe mang màu đen, và nội thất xe màu đỏ khá cá tính. Porsche Cayenne 2024 không có nhiều thay đổi đáng kế về ngoại thất.

3-6987.jpg
Riêng chiếc xe Porsche Cayenne có giá ước tính 6,5 tỷ đồng.

Khác biệt có thể nhận ra chút ít ở phần đầu xe với nắp capô và cụm đèn trước công nghệ Matrix LED, là trang bị tiêu chuẩn và HD Matrix LED tùy chọn. Cụm đèn hậu đuôi xe được thiết kế nổi khối 3D, khung biển số được tích hợp vào phần cản sau.

Khoang lái của Porsche Cayenne có đồng hồ hiển thị kỹ thuật số toàn phần có kích thước 12,6 inch được thiết kế dạng cong, màn hình hiển thị trung tâm tiêu chuẩn 12,3 inch thao tác dễ dàng thuận tiện, màn hình 10,9 inch lần đầu tiên được trang bị dành cho hành khách ngồi ghế trước.

4-8311.jpg
Khoang lái của Porsche Cayenne có đồng hồ hiển thị kỹ thuật số toàn phần có kích thước 12,6 inch được thiết kế dạng cong.

Porsche phiên bản Cayenne tiêu chuẩn sử dụng động cơ tăng áp V6 3,0 lít được tối ưu hóa, sản sinh công suất 260 kW (353 PS) và 500 Nm, tăng hơn 10 kW (13 PS) và 50 Nm so với trước đây.

#Porsche Cayenne hơn 6 tỷ đồng #Porsche Cayenne gắn biển 65A-555.55 #SUV hạng sang Porsche Cayenne #Porsche Cayenne làm quà cưới #Porsche Cayenne của đại gia Cần thơ #Porsche Cayenne làm xe dâu

Bài liên quan

Xe

Sở hữu 1 dàn xe Porsche “2 cửa”, doanh nhân Hà Nội tậu Cayenne

Porsche Cayenne Turbo sẽ đưa tay chơi này đến những cảm xúc ấn tượng nhất mà mình đã trải nghiệm trên các mẫu xe 911 để ở nhiều garage khác nhau.

So huu 1 dan xe Porsche “2 cua”, doanh nhan Ha Noi tau Cayenne

Porsche Cayenne Turbo bản mới có số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay ở Việt Nam, trong đó, đã có 1 xe lướt được chào bán, và nhanh chóng tìm thấy chủ mới, 1 tay chơi xe kín tiếng đến từ Hà Nội, nhưng với các đại gia trong nước, không quá xa lạ vì anh sở hữu rất nhiều dòng xe thể thao, xe sang đắt đỏ.

So huu 1 dan xe Porsche “2 cua”, doanh nhan Ha Noi tau Cayenne-Hinh-2

Mức giá cho giao dịch này không được tiết lộ, nhưng sẽ rất thú vị vì trước đó, tay chơi này chỉ sở hữu các mẫu xe Porsche "2 cửa". Chiếc Porsche Cayenne Turbo này có màu đen, và hiện đã được chủ xe nâng cấp bộ mâm 5 chấu kép màu vàng đồng của bản Porsche Cayenne Turbo GT.

Xem chi tiết

Xe

Đại gia Cần Thơ tặng Porsche Cayenne hơn 6 tỷ làm quà cưới con gái

Chiếc xe Porsche Cayenne 2024 này có giá ước tính trên 6 tỷ đồng, đây quả thực là quà cưới khá ấn tượng của doanh nhân Cần Thơ dành con gái.

7-5909.jpg
Mới đây, một chiếc xe Porsche Cayenne đã được vận chuyển về Cần Thơ, theo đơn đặt mua của 1 doanh nhân ở đây, với showroom chuyên mua bán xe đã qua sử dụng tại quận 7, TP.HCM. Theo tìm hiểu, đây là quà cưới mà 1 đại gia du thuyền ở Cần Thơ dành tặng cho con gái mình.
3-6782.jpg
Chiếc xe Porsche Cayenne này thuộc đời 2024 và có giá ước tính trên 6 tỷ đồng, ngoại thất xe mang màu đen, nội thất xe màu đỏ khá cá tính. Quá trình mua xe khá nhanh gọn, chỉ diễn ra sau vài cuộc gọi, chứng tỏ độ chịu chơi khá lớn của người mua.
Xem chi tiết

Xe

Porsche Cayenne Turbo GT hơn 12 tỷ đầu tiên lên sàn xe cũ Việt

Mức giá bán của chiếc xe Porsche Cayenne Turbo GT này còn cao hơn cả giá xe mới, tất nhiên có lý do đằng sau đó. Ngoại thất xe sơn màu xanh lục bảo đẹp mắt cùng nhiều chi tiết bằng carbon.

Porsche Cayenne Turbo GT hon 12 ty dau tien len san xe cu Viet

Porsche Cayenne Turbo GT thế hệ mới là dòng xe SUV hiệu suất cao, đối thủ của những Lamborghini Urus, Bentley Bentayga S, Aston Martin DBX... tại Việt Nam có gần 5 chiếc xe được nhập khẩu chính hãng về nước, với giá bán từ 12,25 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn thêm.

Porsche Cayenne Turbo GT hon 12 ty dau tien len san xe cu Viet-Hinh-2

Các chủ xe SUV Porsche Cayenne Turbo GT đều là những tay chơi, đại gia hay nhà sưu tập xe, vì thế, việc tìm kiếm 1 chiếc xe rao bán trên thị trường rất hiếm, nhưng mới đây, 1 xe Porsche Cayenne Turbo GT đã được giao dịch lại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới