Nhóm PV
HOT VIDEO
Vàng bạc còn dư địa tăng, Iran và Fed phủ bóng thị trường
StoneX dự báo vàng bạc còn tiềm năng tăng giá do vị thế đầu cơ giảm, trong khi căng thẳng tại Hormuz và chính sách Fed gây bất ổn thị trường.
Bộ Công Thương thay đổi khung giờ tính giá điện, cao điểm đến 22h30
Bộ Công Thương ban hành quyết định mới về khung giờ tính giá điện toàn quốc, kéo dài giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30 các ngày thường.
'Ông lớn' chứng khoán đồng loạt giảm tự doanh cổ phiếu
Thị trường chứng khoán chứng kiến xu hướng giảm tự doanh của các ông lớn như SHS, HSC, VPS, phản ánh chiến lược rút lui khỏi cổ phiếu.
Dứa hỗ trợ tăng chức năng thận nhờ bromelain
Dứa chứa vitamin C và enzyme bromelain giúp chống oxy hóa, kháng viêm, bảo vệ mô thận và hỗ trợ phòng ngừa bệnh thận mạn.
Luật chơi xanh toàn cầu siết chặt, doanh nghiệp Việt đứng trước áp lực
Diễn đàn thúc đẩy tăng trưởng xanh cảnh báo EU siết tiêu chuẩn, gây áp lực lớn cho doanh nghiệp Việt.
Hà Nội công bố hàng loạt bãi đỗ xe phục vụ vùng phát thải thấp từ 1/7
Hà Nội công bố danh sách bãi đỗ xe phục vụ vùng phát thải thấp thí điểm từ 1/7 tại phường Hoàn Kiếm.
John Ternus trở thành CEO thứ tám của Apple từ tháng 9/2026
John Ternus, cựu vận động viên bơi lội, chính thức kế nhiệm Tim Cook làm CEO Apple từ tháng 9/2026, kỳ vọng duy trì sự ổn định.
Bộ Nội vụ chốt tăng 8% lương hưu từ 1/7, người thấp nhất gần 4 triệu
Từ 1/7/2026, Bộ Nội vụ điều chỉnh tăng 8% lương hưu và trợ cấp BHXH cho toàn bộ người hưởng, người có mức thấp dưới 3,5 triệu được tăng thêm 300.000 đồng/tháng.
TP.HCM bứt phá với Metro số 2, siêu cảng Cần Giờ và loạt dự án nghìn tỉ
Trong dịp 30/4, TP.HCM khởi công dự án lớn như Metro số 2, siêu cảng Cần Giờ và các dự án nghìn tỉ, thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị.
Hà Nội chỉnh trang vỉa hè: Nơi thông thoáng, nơi bị lấn chiếm
Hà Nội nỗ lực cải tạo vỉa hè, nhiều tuyến phố đã thoáng đẹp, nhưng vẫn còn những nơi còn bị lấn chiếm gây khó khăn cho người đi bộ.