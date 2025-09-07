Hà Nội

Phương Linh khoe thềm ngực căng tràn trong loạt ảnh ở Hồng Kông

Giải trí

Phương Linh khoe thềm ngực căng tràn trong loạt ảnh ở Hồng Kông

Phương Linh đăng tải loạt ảnh mới tại Hồng Kông. Diện trang phục gợi cảm nhưng vẫn cá tính, giọng ca Cơn gió lạ khiến người hâm mộ không khỏi ngẩn ngơ. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, trên trang cá nhân ca sĩ Phương Linh chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc trong chuyến du lịch Hồng Kông.
Trong loạt ảnh, nữ ca sĩ chọn áo hai dây khoét ngực sâu, tôn lên vòng một căng tràn.
Để tạo điểm nhấn, Phương Linh khéo léo khoác thêm áo ngoài màu đen, kết hợp cùng quần jeans trắng. Bộ trang phục vừa mang đến sự trẻ trung, năng động vừa giữ được vẻ quyến rũ, gợi cảm đặc trưng.
Thời trang của nữ ca sĩ thường khéo tôn lên vòng một căng đầy của người mặc.
Phương Linh mặc trang phục xẻ ngực sâu khiến người đối diện khó rời mắt.
Phong cách thời trang phóng khoáng nhưng tinh tế của giọng ca sinh năm 1984 nhận về nhiều lời khen từ người hâm mộ.
Không ít bình luận cho rằng Phương Linh ngày càng tự tin, quyến rũ và biết cách tỏa sáng trong từng khung hình.
Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phương Linh luôn ghi dấu ấn với vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính.
Tuy nhiên, những hình ảnh mới lần này cho thấy một khía cạnh khác – cá tính, gợi cảm nhưng không kém phần sang trọng của nữ ca sĩ.
Tuổi 41, nhan sắc của Phương Linh lão hoá ngược, khiến nhiều người phải ghen tỵ. Ảnh: FB Tran Phuong Linh
