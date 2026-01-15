Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Phú Thọ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ thống nhất quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã; định hướng bổ sung cán bộ từ cấp tỉnh nhằm bảo đảm cơ cấu đến năm 2030.

Nguyễn Hinh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ vừa ban hành Thông báo số 128-TB/TU kết luận về quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Kết luận được đưa ra tại phiên họp ngày 25/12/2025, trên cơ sở xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất bố trí 3 Phó Chủ tịch UBND đối với 74 xã, phường, gồm các phường; các xã hình thành sau sắp xếp, sáp nhập thị trấn cũ; xã có yếu tố đặc thù (Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng); cùng các xã có quy mô dân số đông. 74 xã, phường còn lại được bố trí 2 Phó Chủ tịch UBND theo quy định.

490733697-1096736212493405-2272559392904073388-n.jpg
Tỉnh ủy Phú Thọ. Ảnh: Nguyễn Hinh

Để bảo đảm cơ cấu cán bộ cấp tỉnh đến năm 2030 theo Kết luận số 187-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương cơ bản bổ sung Phó Chủ tịch UBND cấp xã từ nguồn cán bộ lãnh đạo cấp phòng của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, ưu tiên cán bộ trẻ và cán bộ đã hoặc đang được quy hoạch chức danh trưởng phòng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh quy định cụ thể số lượng Phó Chủ tịch UBND đối với từng đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời chỉ đạo Sở Nội vụ rà soát, đề xuất nguồn cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ sung về cơ sở.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm rà soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng thuộc khối đảng, đoàn thể cấp tỉnh, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định nhân sự, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ định tham gia cấp ủy cấp xã.

Các xã, phường được bổ sung thêm Phó Chủ tịch UBND tiến hành rà soát nhu cầu chuyên môn, lĩnh vực phụ trách, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

#Tỉnh ủy Phú Thọ #quy định số lượng Phó Chủ tịch #Phó chủ tịch cấp xã #công tác cán bộ

Bài liên quan

Chính trị

Giới thiệu ông Lê Minh Trí ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Cử tri Ban Nội chính Trung ương nhất trí giới thiệu ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 14/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị cử tri để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

anh-chup-man-hinh-2026-01-14-luc-222753.png
Xem chi tiết

Chính trị

Bà Hà Thị Nga giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ Sáu khóa X đã hiệp thương, cử bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chiều 14/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ Sáu khóa X để thảo luận, cho ý kiến một số nội dung công việc.

ha-thi-nga.jpg
Chủ tọa Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ Sáu khóa X- Ảnh: VGP/Toàn Thắng
Xem chi tiết

Chính trị

Phát thải ròng bằng '0' vào năm 2050 là sứ mệnh quốc gia

Thủ tướng cho biết, thực hiện phát thải ròng bằng 0 là cam kết, sứ mệnh phải làm. Chống biến đổi khí hậu phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể để chống biến đổi khí hậu.

Chiều 14/1, chủ trì Phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 (Ban Chỉ đạo COP26), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh việc thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" là thách thức nhưng cũng là cơ hội để phát triển đất nước bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập.

1.png
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng tiến hành tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội. Chủ trì buổi tổng duyệt, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá các bước thực hiện công việc, trong đó công tác an ninh an toàn được đảm bảo rất tốt.