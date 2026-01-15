Phú Thọ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ thống nhất quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã; định hướng bổ sung cán bộ từ cấp tỉnh nhằm bảo đảm cơ cấu đến năm 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ vừa ban hành Thông báo số 128-TB/TU kết luận về quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Kết luận được đưa ra tại phiên họp ngày 25/12/2025, trên cơ sở xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất bố trí 3 Phó Chủ tịch UBND đối với 74 xã, phường, gồm các phường; các xã hình thành sau sắp xếp, sáp nhập thị trấn cũ; xã có yếu tố đặc thù (Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng); cùng các xã có quy mô dân số đông. 74 xã, phường còn lại được bố trí 2 Phó Chủ tịch UBND theo quy định.

Tỉnh ủy Phú Thọ. Ảnh: Nguyễn Hinh

Để bảo đảm cơ cấu cán bộ cấp tỉnh đến năm 2030 theo Kết luận số 187-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương cơ bản bổ sung Phó Chủ tịch UBND cấp xã từ nguồn cán bộ lãnh đạo cấp phòng của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, ưu tiên cán bộ trẻ và cán bộ đã hoặc đang được quy hoạch chức danh trưởng phòng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh quy định cụ thể số lượng Phó Chủ tịch UBND đối với từng đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời chỉ đạo Sở Nội vụ rà soát, đề xuất nguồn cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ sung về cơ sở.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm rà soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng thuộc khối đảng, đoàn thể cấp tỉnh, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định nhân sự, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ định tham gia cấp ủy cấp xã.

Các xã, phường được bổ sung thêm Phó Chủ tịch UBND tiến hành rà soát nhu cầu chuyên môn, lĩnh vực phụ trách, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.