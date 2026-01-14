Phát thải ròng bằng '0' vào năm 2050 là sứ mệnh quốc gia

Thủ tướng cho biết, thực hiện phát thải ròng bằng 0 là cam kết, sứ mệnh phải làm. Chống biến đổi khí hậu phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể để chống biến đổi khí hậu.

Chiều 14/1, chủ trì Phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 (Ban Chỉ đạo COP26), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh việc thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" là thách thức nhưng cũng là cơ hội để phát triển đất nước bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp.

Kể từ sau Phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành và Ban Chỉ đạo đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, đạt kết quả quan trọng. Trong đó, đã kiện toàn Ban Chỉ đạo theo cơ cấu tổ chức mới của Chính phủ; rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, trong đó có Nghị quyết 57 và Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị. Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 8 luật; ban hành 15 nghị định, 16 nghị quyết, quyết định liên quan triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26.

Các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy mạnh mẽ giảm phát thải nhà kính, thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính; có các bước đi phát triển thị trường carbon, trao đổi kết quả giảm nhẹ phát thải nhà kính và tín chỉ carbon; thúc đẩy điện khí hoá giao thông, phát triển giao thông xanh và hạ tầng xanh; phát triển mạnh năng lượng tái tạo, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng; phát triển nông nghiệp bền vững, bảo vệ và phát triển rừng.

Bên cạnh đó, tăng cường dự báo, cảnh báo thiên tai, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; huy động và sử dụng hiệu quả tài chính xanh, tín dụng xanh; thúc đẩy các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu kép chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế về biến đổi khí hậu, mở rộng quan hệ đối tác chiến lược; nhiều doanh nghiệp chuyển hướng mạnh mẽ sang đầu tư xanh, công nghệ sạch, mô hình phát thải thấp...

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, khẳng định sự đúng đắn khi Việt Nam cam kết mạnh mẽ tại COP26 về cùng hành động để đạt mức phát thải ròng bằng '0' vào năm 2050, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc và nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc triển khai các cam kết của Việt Nam tại COP26 thời gian vừa qua; khẳng định những kết quả bước đầu đã tạo nền tảng quan trọng để chúng ta tiến xa hơn trên hành trình thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thảm hoạ thiên tai gây hậu quả nặng nền khôn lường; thực tiễn đang đặt ra yêu cầu cấp bách phải chuyển đổi từ nhận thức sang hành động, từ cam kết sang kết quả cụ thể, với sự vào cuộc nhanh hơn, quyết liệt hơn trong chống biến đổi khí hậu.

Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo quán triệt quan điểm: thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" là thách thức nhưng cũng là cơ hội để phát triển đất nước bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập.

"Thực hiện phát thải ròng bằng 0 là cam kết, sứ mệnh phải làm. Chống biến đổi khí hậu phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể để chống biến đổi khí hậu. Thứ hai, bản thân người dân và doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ của mình trong chống biến đổi khí hậu. Không có người nào an toàn nếu người bên cạnh mình không an toàn; không có quốc gia nào an toàn khi quốc gia cạnh mình không an toàn. Xây dựng quy trình, quy định chuyển giao công nghệ phát triển xanh. Tiếp thu công nghệ tiên tiến trong phát triển công nghệ xanh như: hydrozen, năng lượng nguyên tử", Thủ tướng cho biết.

Các đại biểu dự phiên họp.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế liên quan chống biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam, hài hoà hoá với quy định, xu thế của thế giới. Trong đó, tập trung xây dựng cơ chế, chính sách huy động tài chính; xây dựng mô hình quản trị quốc gia về phát triển xanh, phát triển thông minh; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực về phát triển xanh.

Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh giảm phát thải khí nhà kính, sớm triển khai thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải; đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị kỹ lưỡng cho vận hành thị trường carbon trong nước, trao đổi kết quả giảm phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon; tăng tốc triển khai các nhiệm vụ nhằm điện khí hoá giao thông, phát triển giao thông xanh và hạ tầng xanh; tiếp tục đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng; phát triển tài chính xanh, tín dụng xanh; tăng cường dự báo, cảnh báo thiên tai, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; thúc đẩy đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu...

Giao một số nhiệm vụ cụ thể đối với từng bộ, ngành liên quan chống biên đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đưa Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 không chỉ là lời hứa mà là cam kết hành động, là sứ mệnh chính trị của quốc gia; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân. Do đó, các bộ, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp phải tập trung thực hiện thật tốt nhiệm vụ này.