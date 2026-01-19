Hà Nội

Xã hội

Phú Thọ đạt 11 giải Nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2025-2026

Tỉnh Phú Thọ giành 11 giải Nhất và đạt tổng cộng 229 giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2025-2026, thể hiện năng lực đào tạo nổi bật của địa phương.

Nguyễn Hinh

Ngày 19/1, thông tin từ Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết, địa phương có 11 giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.

Theo đó, Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ giành tổng cộng 229 giải trong tổng số 273 học sinh tham gia thi.

hsgqg.jpg
Em Kiều Minh Vương - lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (ngồi thứ 2 từ trái sang) xuất sắc giành giải Nhất môn Tin học. Ảnh: Huyền Trang

Trong đó có 11 giải Nhất đến từ Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc và THPT Chuyên Hùng Vương, hai ngôi trường hàng đầu của Phú Thọ mới sau sáp nhập. Ngoài ra, học sinh Phú Thọ còn đạt 64 giải Nhì, 65 giải Ba và 89 giải Khuyến khích.

Theo thống kê, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đạt 118 giải, trong đó có 7 giải Nhất, 39 giải Nhì, 35 giải Ba và 37 giải Khuyến khích. Tiếptheo là Trường THPT Chuyên Hùng Vương với 83 giải, gồm 4 giải Nhất, 20 giải Nhì, 21 giải Ba và 38 giải Khuyến khích. Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đạt 26 giải, trong đó có 5 giải Nhì, 7 giải Ba và 14 giải Khuyến khích.

Ngoài 3 ngôi trường chuyên nêu trên, Trường THPT Tam Dương và Trường THPT Việt Trì mỗi trường đạt 1 giải, thể hiện năng lực trong đào tạo của nhà trường.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 diễn ra trong hai ngày 25 và 26/12, có hơn 6.750 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia. Số lượng học sinh năm nay tăng 270 thí sinh so với năm học trước, dự thi ở 13 môn, gồm các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và 6 môn ngoại ngữ.

Theo Bộ GD&ĐT, thí sinh các môn học được triệu tập tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 (dự kiến tổ chức trong tháng 3 năm 2026) nếu đạt các mức điểm sau: Môn Toán từ 26 điểm trở lên; môn Vật lí từ 23,25 điểm trở lên; môn Hóa học từ 26,375 điểm trở lên; môn Sinh học từ 25 điểm trở lên; môn Tin học từ 24,79 điểm trở lên.

