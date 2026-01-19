Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phú Thọ chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp hơn 2.500 tỷ đồng

Công ty cổ phần Viglacera Phú Thọ được chấp thuận là chủ đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phù Ninh, tổng vốn hơn 2.559 tỷ đồng.

Nguyễn Hinh

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Ninh do Công ty cổ phần Viglacera Phú Thọ thực hiện.

dji2885-1624844378398-16248443788501869867429-20250812110346508.jpg
Ảnh minh họa.

Theo quyết định, dự án có quy mô diện tích 409,23 ha, trong đó diện tích đất khu công nghiệp 400 ha, còn lại là đất giao thông hoàn trả. Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.559,921 tỷ đồng, gồm 386 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư và hơn 2.173 tỷ đồng vốn vay, vốn huy động.

Dự án được triển khai tại xã Dân Chủ và xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, với thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Tiến độ thực hiện dự kiến bắt đầu xây dựng các hạng mục từ Quý II/2026, đưa công trình vào hoạt động từ Quý IV/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án vào Quý IV/2030.

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định liên quan, bảo đảm góp đủ vốn, ký quỹ hoặc có bảo lãnh ngân hàng theo quy định.

Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư phải đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hệ thống xử lý nước thải, rác thải, giao thông kết nối và phối hợp với địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và phát triển nhà ở công nhân.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ cùng các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, giám sát và đôn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Tỉnh Phú Thọ mới có 32 khu công nghiệp được quy hoạch, trong đó 16 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động hiệu quả (trong đó: tỉnh Vĩnh Phúc cũ có 9 khu, tỉnh Hoà Bình cũ có 3 khu và tỉnh Phú Thọ cũ có 4 khu đang hoạt động). Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã tạo công việc cho hàng trăm nghìn lao động trong và ngoài tỉnh.

#Phú Thọ #UBND tỉnh #Khu công nghiệp Phù Ninh #Viglacera Phú Thọ #đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

Bài liên quan

Xã hội

Vì sao dự án mở rộng đường 'xương sống' du lịch biển Sầm Sơn chậm tiến độ?

Đến nay UBND tỉnh Thanh Hoá chưa ban hành Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất nên chưa đủ cơ sở pháp lý để lập và phê duyệt phương án bồi thường dự án.

UBND phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá vừa có thông tin về tình hình triển khai dự án giao thông Cải tạo đường Tây Sơn (đoạn từ Tòa án nhân dân đến đường Lý Tự Trọng) - tuyến đường "xương sống" trong chỉnh trang đô thị của khu du lịch biển sầm uất này.

anh-chup-man-hinh-2026-01-19-luc-121007.png
Dự án Cải tạo đường Tây Sơn (đoạn từ Tòa án nhân dân đến đường Lý Tự Trọng) chậm tiến độ.
Xem chi tiết

Xã hội

Camera giao thông nháy flash xuất hiện tại Phú Thọ, người dân bất ngờ

Người dân Phú Thọ bất ngờ với loạt camera chụp hình phương tiện giao thông có đèn flash nháy sáng, tự nhủ chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông.

Những ngày gần đây, nhiều camera giao thông tại TP Việt Trì (cũ), tỉnh Phú Thọ bất ngờ chớp đèn flash khi phương tiện lưu thông qua, làm dấy lên sự quan tâm của người dân về việc sắp đưa hệ thống giám sát hiện đại vào quản lý, xử phạt vi phạm.

Ghi nhận của PV cho thấy, tại nhiều tuyến đường và nút giao trên địa bàn thành phố Việt Trì (cũ), hệ thống camera giao thông bất ngờ chụp hình phương tiện với đèn flash chói sáng, tương tự mô hình camera giám sát đang được Cục CSGT triển khai trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Xem chi tiết

Xã hội

Triệt phá đường dây 'tín dụng đen' cho vay 1,75 tỷ lấy lãi 1,5 tỷ ở Ninh Bình

Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây “tín dụng đen” trên không gian mạng lãi suất từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày.

Ngày 19/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa đấu tranh, làm rõ và tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thủy (SN 1994, ngụ thôn Nha Tiến, xã Trần Thương); Đỗ Quốc Huy (SN 1989; ngụ thôn Nam Cao); Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1988, ngụ thôn Nguyễn Khuyến), Nguyễn Thị Lan (SN 1988, ngụ thôn Nguyễn Khuyến), xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình để làm rõ hành vi cho vay "tín dụng đen".

capture-2.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới