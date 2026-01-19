Phú Thọ chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp hơn 2.500 tỷ đồng

Công ty cổ phần Viglacera Phú Thọ được chấp thuận là chủ đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phù Ninh, tổng vốn hơn 2.559 tỷ đồng.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Ninh do Công ty cổ phần Viglacera Phú Thọ thực hiện.

Ảnh minh họa.

Theo quyết định, dự án có quy mô diện tích 409,23 ha, trong đó diện tích đất khu công nghiệp 400 ha, còn lại là đất giao thông hoàn trả. Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.559,921 tỷ đồng, gồm 386 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư và hơn 2.173 tỷ đồng vốn vay, vốn huy động.

Dự án được triển khai tại xã Dân Chủ và xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, với thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Tiến độ thực hiện dự kiến bắt đầu xây dựng các hạng mục từ Quý II/2026, đưa công trình vào hoạt động từ Quý IV/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án vào Quý IV/2030.

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định liên quan, bảo đảm góp đủ vốn, ký quỹ hoặc có bảo lãnh ngân hàng theo quy định.

Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư phải đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hệ thống xử lý nước thải, rác thải, giao thông kết nối và phối hợp với địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và phát triển nhà ở công nhân.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ cùng các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, giám sát và đôn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Tỉnh Phú Thọ mới có 32 khu công nghiệp được quy hoạch, trong đó 16 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động hiệu quả (trong đó: tỉnh Vĩnh Phúc cũ có 9 khu, tỉnh Hoà Bình cũ có 3 khu và tỉnh Phú Thọ cũ có 4 khu đang hoạt động). Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã tạo công việc cho hàng trăm nghìn lao động trong và ngoài tỉnh.