Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Phú bà' Huyền Baby sở hữu BST đầm 'hoa lá cành' giá hàng trăm triệu đồng

Cộng đồng trẻ

'Phú bà' Huyền Baby sở hữu BST đầm 'hoa lá cành' giá hàng trăm triệu đồng

'Phú bà' Huyền Baby sắm loạt đầm hoa sặc sỡ với giá hàng chục triệu đồng mỗi chiếc để diện xuống phố hay đi du lịch.

Thiên Anh
Khoe ảnh trên biển lúc hoàng hôn, Huyền Baby diện set trang phục gồm áo crop top trễ vai và chân váy maxi.
Khoe ảnh trên biển lúc hoàng hôn, Huyền Baby diện set trang phục gồm áo crop top trễ vai và chân váy maxi.
Theo tìm hiểu, thiết kế mang họa tiết Majolica nằm trong BST mới nhất của Dolce &amp; Gabbana, giá bán khoảng hơn 60 triệu đồng cả set.
Theo tìm hiểu, thiết kế mang họa tiết Majolica nằm trong BST mới nhất của Dolce & Gabbana, giá bán khoảng hơn 60 triệu đồng cả set.
Huyền Baby trong chiếc đầm mang họa tiết Majolica.
Huyền Baby trong chiếc đầm mang họa tiết Majolica.
'Phú bà" Hà thành được khen 'cực sang' trong mẫu đầm gần trăm triệu.
'Phú bà" Hà thành được khen 'cực sang' trong mẫu đầm gần trăm triệu.
Tủ đồ mùa hè của mỹ nhân hai con có không ít thiết kế tương tự, đều là sáng tạo của thương hiệu thời trang cao cấp Italy.
Tủ đồ mùa hè của mỹ nhân hai con có không ít thiết kế tương tự, đều là sáng tạo của thương hiệu thời trang cao cấp Italy.
'Chị đẹp' không ngại chi hàng chục triệu đồng để sắm các set váy hao hao kiểu dáng, chỉ khác họa tiết.
'Chị đẹp' không ngại chi hàng chục triệu đồng để sắm các set váy hao hao kiểu dáng, chỉ khác họa tiết.
Váy đầm họa tiết hoa lá đến từ thương hiệu thời trang cao cấp Italy trong tủ đồ của Huyền Baby.
Váy đầm họa tiết hoa lá đến từ thương hiệu thời trang cao cấp Italy trong tủ đồ của Huyền Baby.
Trang phục mang phong cách vương giả và quý tộc giá hơn 60 triệu đồng được Huyền Baby diện từ khi đi chơi đến lúc đi tiệc. Các thiết kế làm nổi bật eo thon, ngực đầy của 'phú bà'.
Trang phục mang phong cách vương giả và quý tộc giá hơn 60 triệu đồng được Huyền Baby diện từ khi đi chơi đến lúc đi tiệc. Các thiết kế làm nổi bật eo thon, ngực đầy của 'phú bà'.
Mỹ nhân 36 tuổi còn chuộng các mẫu váy hoa dáng ngắn cũng của Dolce &amp; Gabbana, thích hợp với các chuyến du lịch.
Mỹ nhân 36 tuổi còn chuộng các mẫu váy hoa dáng ngắn cũng của Dolce & Gabbana, thích hợp với các chuyến du lịch.
Set váy với crop top đôn đẩy vòng một và chân váy xòe xếp ly họa tiết Địa Trung Hải đặc trưng của Dolce &amp; Gabbana giá hơn 50 triệu đồng giúp Huyền Baby khoe dáng giữa trời Âu. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV.
Set váy với crop top đôn đẩy vòng một và chân váy xòe xếp ly họa tiết Địa Trung Hải đặc trưng của Dolce & Gabbana giá hơn 50 triệu đồng giúp Huyền Baby khoe dáng giữa trời Âu. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV.
Thiên Anh
#Huyền Baby #đầm hoa #thời trang cao cấp #BST đầm #phong cách thời trang #phú bà huyền baby

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT