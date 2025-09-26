Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Chu Mạc Thúy Quỳnh diện bikini hai mảnh khoe trọn 'vòng eo con kiến'

Chu Mạc Thúy Quỳnh, hot girl Hà thành đình đám sinh năm 2001 vừa "chiêu đãi" cộng đồng mạng bằng loạt ảnh nghỉ dưỡng khoe vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn, thần thái cuốn hút, Chu Mạc Thúy Quỳnh luôn biết cách biến hóa trước ống kính. Từ những bộ ảnh nghệ thuật hay đơn giản như loạt ảnh selfie trước gương gần đây được cô nàng đăng tải đều thu hút sự chú ý. (Ảnh: IGNV)
Trong trang phục bikini hai mảnh màu hồng pastel, cô nàng đã phô diễn trọn vẹn "vòng eo con kiến" săn chắc cùng đường cong cơ thể quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh được chụp trong không gian phòng tắm sang trọng, nơi Thúy Quỳnh tận dụng ánh sáng và gương để khoe trọn mọi góc độ của bộ trang phục và nhan sắc của mình. (Ảnh: IGNV)
Bộ bikini với chất liệu dệt kim và thiết kế buộc dây tinh tế, làm nổi bật sự nữ tính nhưng không kém phần gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Nhan sắc của Chu Mạc Thúy Quỳnh tiếp tục là điểm nhấn với gương mặt xinh đẹp, thần thái cuốn hút. Đặc biệt, bức ảnh chụp cận cảnh khuôn mặt làm nổi bật đôi mắt to tròn, sống mũi cao và đôi môi căng mọng. (Ảnh: IGNV)
Ở phần bình luận, nhiều người không ngớt để lại '"cơn mưa lời khen" dành cho sắc vóc của nàng hot girl: "Khét lẹt", "Mê quá chị ơi". (Ảnh: IGNV)
Sở hữu ngoại hình xinh đẹp nổi bật, Chu Mạc Thúy Quỳnh là người mẫu make up, chụp ảnh và kinh doanh online từ khi là học sinh cấp 3. (Ảnh: IGNV)
Sở hữu đôi mắt to tròn và đôi môi căng mọng, Chu Mạc Thúy Quỳnh không ít lần đốn tim cộng đồng mạng bởi những video Tiktok triệu view. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng theo đuổi phong cách nữ tính pha lẫn nét quyến rũ. Những thiết kế cắt xẻ tôn dáng được nàng hot girl ưu tiên. (Ảnh: IGNV)
Với trang cá nhân có hàng trăm nghìn người theo dõi, Chu Mạc Thúy Quỳnh không chỉ chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, mà còn truyền cảm hứng về thời trang và bí quyết làm đẹp, khẳng định vị thế là một trong những hot girl thế hệ 10x được yêu thích nhất hiện nay. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
