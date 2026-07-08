Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về dự thảo Nghị định quy định về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, cơ quan, các cơ sở đào tạo đại học đã thảo luận, cho ý kiến về hành lang pháp lý, mức độ tự chủ; cơ chế thu hút, khuyến khích chuyên gia, nhân lực chiến lược, đào tạo nhân tài; phạm vi, tiêu chuẩn về đào tạo tiến sĩ; nguồn lực; tiêu chí đánh giá, kiểm định chất lượng...

Chiều 7/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì họp về dự thảo Nghị định quy định về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, cơ quan, các cơ sở đào tạo đại học đã thảo luận, cho ý kiến về hành lang pháp lý, mức độ tự chủ; cơ chế thu hút, khuyến khích chuyên gia, nhân lực chiến lược, đào tạo nhân tài; phạm vi, tiêu chuẩn về đào tạo tiến sĩ; nguồn lực; tiêu chí đánh giá, kiểm định chất lượng...

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Phó Thủ tướng cho rằng dự thảo Nghị định mang tư duy đổi mới mạnh mẽ với nhiều quan điểm và nội dung mới, thể hiện sự đột phá, quyết liệt trong hành động. Đây chính là bước chuyển quan trọng mà Chính phủ kỳ vọng sẽ tạo ra động lực thực chất, mạnh mẽ nhằm thúc đẩy các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, đưa ra những nhận định rõ ràng, sắc bén hơn nữa, bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Bộ GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và Bộ Ngoại giao rà soát, thống nhất các nội dung của dự thảo, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền tự chủ học thuật.

Ngoài ra, ông cũng yêu cầu nghiên cứu, phân định và quy định rõ ràng cơ chế tài chính, tài sản, đầu tư phù hợp với tính chất đặc thù của khối cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục.

Đồng thời, cần nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích, huy động hoặc cho phép các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia tài trợ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, cần rà soát, quy định cụ thể, rõ ràng nội dung nào áp dụng theo quy định của Nghị định này, nội dung nào mang tính đặc thù thực hiện theo quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh.

Nguyên tắc xuyên suốt là quyền lợi phải đi đôi với trách nhiệm và điều kiện ràng buộc chặt chẽ, không để xảy ra kẽ hở dẫn đến việc trục lợi chính sách.