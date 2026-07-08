Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Phó Thủ tướng: Cần một nghị định 'khai phóng' cho các cơ sở đào tạo

"Chúng ta cần ban hành một nghị định thực sự mang tính "khai phóng" cho các cơ sở đào tạo, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”.

Theo Luân Dũng / Tiền Phong

Chiều 7/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì họp về dự thảo Nghị định quy định về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, cơ quan, các cơ sở đào tạo đại học đã thảo luận, cho ý kiến về hành lang pháp lý, mức độ tự chủ; cơ chế thu hút, khuyến khích chuyên gia, nhân lực chiến lược, đào tạo nhân tài; phạm vi, tiêu chuẩn về đào tạo tiến sĩ; nguồn lực; tiêu chí đánh giá, kiểm định chất lượng...

Ảnh: VGP
Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng cho rằng dự thảo Nghị định mang tư duy đổi mới mạnh mẽ với nhiều quan điểm và nội dung mới, thể hiện sự đột phá, quyết liệt trong hành động. Đây chính là bước chuyển quan trọng mà Chính phủ kỳ vọng sẽ tạo ra động lực thực chất, mạnh mẽ nhằm thúc đẩy các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, đưa ra những nhận định rõ ràng, sắc bén hơn nữa, bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Bộ GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và Bộ Ngoại giao rà soát, thống nhất các nội dung của dự thảo, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền tự chủ học thuật.

Ngoài ra, ông cũng yêu cầu nghiên cứu, phân định và quy định rõ ràng cơ chế tài chính, tài sản, đầu tư phù hợp với tính chất đặc thù của khối cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục.

Đồng thời, cần nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích, huy động hoặc cho phép các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia tài trợ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, cần rà soát, quy định cụ thể, rõ ràng nội dung nào áp dụng theo quy định của Nghị định này, nội dung nào mang tính đặc thù thực hiện theo quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh.

Nguyên tắc xuyên suốt là quyền lợi phải đi đôi với trách nhiệm và điều kiện ràng buộc chặt chẽ, không để xảy ra kẽ hở dẫn đến việc trục lợi chính sách.

"Chúng ta cần ban hành một nghị định thực sự mang tính "khai phóng" cho các cơ sở đào tạo, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới", Phó Thủ tướng nêu rõ.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/pho-thu-tuong-can-mot-nghi-dinh-khai-phong-cho-cac-co-so-dao-tao-post1857782.tpo
#nghị định #đào tạo #giáo dục #Phó Thủ tướng #tự chủ #đầu tư

Bài liên quan

Chính trị

Kế hoạch tổ chức 'Ngày Văn hóa Việt Nam' giai đoạn 2026-2030

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 1111/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam" giai đoạn 2026-2030.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển văn hóa và con người Việt Nam, đồng thời triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Xem chi tiết

Chính trị

Đưa các hệ giá trị quốc gia và chuẩn mực con người Việt Nam vào đời sống

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1189/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai hệ giá trị quốc gia và chuẩn mực con người Việt Nam.

Các giá trị quốc gia giữ vai trò định hướng mục tiêu, lý tưởng và khát vọng phát triển; đồng thời được hiện thực hóa thông qua sự phát triển của con người, gia đình và văn hóa, môi trường văn hóa góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Các giá trị quốc gia giữ vai trò định hướng mục tiêu, lý tưởng và khát vọng phát triển; đồng thời được hiện thực hóa thông qua sự phát triển của con người, gia đình và văn hóa, môi trường văn hóa góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Mục đích của Kế hoạch nhằm kịp thời thể chế và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội khóa XVI và Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/02/2026 của Chính phủ về phát triển văn hóa Việt Nam. Thiết lập cơ chế vận hành, triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam (sau đây gọi chung là các hệ giá trị) thông suốt từ trung ương đến cơ sở, gắn kết chặt chẽ hoạt động xây dựng hoàn thiện thể chế với yêu cầu thực hành các hệ giá trị trong thực tiễn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm

Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Từ nay, các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57 chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và mang lại hiệu quả thực tế cho người dùng; không thể chỉ báo cáo bằng văn bản, hội nghị hay kế hoạch.

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Sáng 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp do Bộ Chính trị tổ chức. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Bộ Nội vụ khẳng định không tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh

Một năm chính quyền địa phương hai cấp: Nhìn từ chiều sâu văn hóa làng xã

Một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là câu chuyện về tinh gọn bộ máy, tổ chức lại địa giới hành chính màcòn là phép thử về năng lực quản trị những giá trị mềm: tên làng, ký ức cộng đồng, di sản, thiết chế văn hóa, không gian tín ngưỡng và cảm giác thuộc về của người dân.