'Phép màu hạ tầng' phía sau các thủ phủ giải trí toàn cầu và cơ hội thế kỷ cho “Quận Nhất” Vịnh Tiên

Lịch sử phát triển các thủ phủ giải trí hàng đầu thế giới cho thấy một quy luật bất biến: hạ tầng không chỉ mở đường mà còn kích hoạt dòng tiền, dòng khách và chu kỳ tăng trưởng bền vững. Tại Việt Nam, khi “tứ trụ” sân bay, cao tốc, đường sắt tốc độ cao và đường vượt biển đang hội tụ về Vịnh Tiên, “Quận Nhất” mới của nền kinh tế du lịch, giải trí TP HCM đang đứng trước cơ hội bứt phá mang tính thế kỷ.

Công thức thành công của các thủ phủ giải trí toàn cầu

Ít ai biết rằng thành công của công viên giải trí lớn nhất châu Âu - Disneyland Paris - không chỉ đến từ thương hiệu Disney, mà còn từ cách hạ tầng được đặt đúng vị trí.

Ga Marne-la-Vallée Chessy xây dựng ngay trong khu Disneyland, cho phép du khách đi tàu cao tốc từ sân bay Charles de Gaulle đến thẳng công viên trong chưa đầy 12 phút. Việc đưa nhà ga vào tận lõi điểm đến đã xóa rào cản di chuyển, biến Disneyland Paris thành công viên giải trí được ghé thăm nhiều nhất châu Âu, với 9 - 12 triệu khách/năm.

Ga Marne-la-Vallée Chessy nằm ngay trong Disneyland Paris, giúp du khách từ sân bay Charles de Gaulle dễ dàng tiếp cận thiên đường giải trí chỉ trong 12 phút.

Disneyland Paris không phải là ví dụ duy nhất cho sức mạnh hạ tầng. Tại Mỹ, Orlando (Florida) được mệnh danh là “kinh đô công viên giải trí thế giới” với hệ thống công viên chủ đề khổng lồ, nổi bật nhất là Walt Disney World Resort và Universal Orlando Resort.

Orlando cũng là hình mẫu của một thủ phủ giải trí phát triển dựa trên “hành lang du lịch”, nơi sân bay và đường sắt đóng vai trò trục xương sống. Tuyến Brightline đặt nhà ga ngay tại Orlando International Airport, kết nối trực tiếp với khu vực South Florida, mở rộng đáng kể thị trường khách liên vùng. Nhờ đó, Orlando mang về hàng chục tỷ USD cho ngành công nghiệp giải trí mỗi năm.

Vịnh Tiên và “phép màu” mang tầm thế kỷ

Soi chiếu từ các thủ phủ giải trí hàng đầu thế giới, Vịnh Tiên của Việt Nam đang bước vào giai đoạn mang tính bản lề. Loạt dự án hạ tầng chiến lược được triển khai đồng bộ, kết nối hoàn hảo với “Quận Nhất” của siêu đô thị ESG++. Nhờ đó, Vịnh Tiên sẽ sở hữu mô hình ba tầng khách, vốn là cấu trúc đã tạo nên doanh thu bền vững cho các điểm đến toàn cầu.

Tầng thứ nhất là nhóm khách đô thị di chuyển thường xuyên, đi - về trong ngày. Dòng khách này có tần suất cao, mức chi tiêu ổn định, đóng vai trò “doanh thu nền” cho các hoạt động ẩm thực, mua sắm, vui chơi ngắn hạn.

Tầng thứ hai là nhóm khách liên vùng và liên tỉnh, thường lựa chọn các chuyến đi cuối tuần. Nhóm này giữ vai trò chủ lực cho mảng lưu trú, các sản phẩm giải trí theo gói gia đình, cũng như sự kiện thường kỳ.

Tầng thứ ba là khách quốc tế, nhóm khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài hơn và tạo ra các “đỉnh doanh thu” từ các show diễn, lễ hội, MICE...

Vị trí liền kề ga Depot Bến Thành - Cần Giờ mở ra tiềm năng đón đầu dòng khách đô thị tại Vịnh Tiên

Cấu trúc ba tầng khách này được hiện thực hóa nhờ ba “cửa vào” của Vịnh Tiên, tương ứng với ba cấp độ hạ tầng: đô thị, liên vùng và quốc tế.

Ở cấp đô thị, cầu Cần Giờ động thổ ngày 15/1/2026 và dự kiến hoàn thành vào năm 2029, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Vịnh Tiên từ khoảng 2 giờ xuống còn 40 - 50 phút. Đặc biệt, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, động thổ ngày 19/12/2025 và dự kiến vận hành từ quý IV/2028, tiếp tục rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm chỉ còn khoảng 13 phút. Ngưỡng thời gian tính bằng phút đủ để biến một chuyến đi biển, tới công viên giải trí, xem show, chơi golf… thành lựa chọn trong ngày của cư dân đô thị.

Khi kết hợp với dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu (dự kiến khởi công năm 2026, hoàn thành năm 2029), Vịnh Tiên sẽ được đặt vào “tam giác giải trí” TP.HCM - Cần Giờ - Vũng Tàu, với thời gian kết nối chỉ khoảng 10 phút. Khi đó, Vịnh Tiên tiếp tục trở thành điểm vui chơi thường nhật và cuối tuần của hàng chục triệu cư dân vùng đô thị TP.HCM mở rộng.

Ở cấp vùng, nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, dự kiến khởi công quý II/2026 và hoàn thành quý I/2028, sẽ đưa Vịnh Tiên hòa vào mạng lưới cao tốc trọng yếu phía Nam. Khi đó, điểm đến này không còn là một không gian ven biển tách biệt, mà trở thành mắt xích trong hành trình di chuyển liên vùng, thu hút dòng khách từ miền Tây, Đông Nam Bộ và các trung tâm công nghiệp, đô thị lớn.

Mở rộng lên cấp độ quốc tế, thông qua nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành, thời gian di chuyển từ sân bay quốc tế Long Thành đến Vịnh Tiên sẽ chỉ khoảng 45 phút. Với công suất thiết kế 100 triệu lượt khách mỗi năm, Long Thành sẽ trở thành nguồn cung khách quốc tế khổng lồ.

Thay vì dồn về trung tâm TP HCM, dòng khách toàn cầu có thể di chuyển thẳng tới Vịnh Tiên để tham dự các show diễn, lễ hội, sự kiện hay hội nghị tầm vóc quốc tế. Cơ chế từng giúp nhiều thủ phủ giải trí trên thế giới bứt phá đang dần được tái hiện tại Vịnh Tiên thông qua một mạng lưới hạ tầng được quy hoạch rõ ràng và có chủ đích trong việc dẫn dắt dòng khách.

Hưởng lợi từ “tứ trụ” hạ tầng, Vịnh Tiên hướng đến vị trí thủ phủ giải trí, nghỉ dưỡng số 1 tại châu Á

Đáng chú ý, các hạ tầng chiến lược trên đồng loạt triển khai và hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2029. Sự cộng hưởng hiếm có đã nén thời gian phát triển, rút ngắn chu kỳ hình thành một điểm đến quốc tế từ hàng thập kỷ xuống chỉ còn 2 - 3 năm.

Trong lịch sử phát triển các biểu tượng vui chơi, giải trí toàn cầu, rất hiếm dự án nào sở hữu “điểm rơi hạ tầng” đồng pha đến vậy. Đây có thể coi là một “phép màu” đủ để tạo nên bước nhảy vọt về vị thế và sức hút cho Vịnh Tiên trên bản đồ du lịch, giải trí thế giới, tạo bệ phóng tăng trưởng bền vững cho giá trị bất động sản.