Phát sợ hộp sọ dị của khủng long chuyên dùng đầu để đánh nhau

Giải mã

Phát sợ hộp sọ dị của khủng long chuyên dùng đầu để đánh nhau

Stegoceras là một trong những loài khủng long mái vòm nổi tiếng nhất, giúp giới khoa học hiểu rõ hơn về hành vi xã hội của khủng long thời tiền sử.

T.B (tổng hợp)
Sở hữu mái vòm sọ dày đặc trưng. Đặc điểm nổi bật nhất của Stegoceras là phần hộp sọ hình vòm dày tới vài chục centimet, cấu tạo từ xương đặc, khiến nó trở thành biểu tượng tiêu biểu của nhóm khủng long Pachycephalosauria. Ảnh: Pinterest.
Được cho là dùng đầu để húc nhau. Nhiều nhà khoa học tin rằng Stegoceras sử dụng mái vòm để húc đối thủ trong các cuộc tranh giành lãnh thổ hoặc bạn tình, tương tự hành vi của một số loài thú có sừng ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Kích thước nhỏ so với nhiều khủng long khác. Stegoceras chỉ dài khoảng 2–2,5 mét và nặng chừng 40–50 kg, khiến nó trở thành loài khủng long cỡ nhỏ, nhanh nhẹn và linh hoạt trong môi trường sống. Ảnh: Pinterest.
Là loài ăn thực vật. Hàm răng của Stegoceras thích hợp để cắt và nghiền lá cây, dương xỉ và thực vật thấp, cho thấy chế độ ăn chủ yếu dựa vào thảm thực vật trong rừng và đồng bằng kỷ Phấn Trắng. Ảnh: Pinterest.
Sống vào cuối kỷ Phấn Trắng. Stegoceras tồn tại khoảng 76–74 triệu năm trước, cùng thời với các loài khủng long nổi tiếng như Tyrannosaurus và Triceratops, trong một hệ sinh thái đa dạng và cạnh tranh cao. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch chủ yếu được tìm thấy ở Bắc Mỹ. Phần lớn hóa thạch Stegoceras được phát hiện tại Canada và miền Tây Hoa Kỳ, đặc biệt là các trầm tích cổ đại từng là vùng đồng bằng ven biển. Ảnh: Pinterest.
Có thể có hành vi xã hội phức tạp. Một số giả thuyết cho rằng Stegoceras sống theo nhóm nhỏ, nơi các cuộc húc đầu không chỉ mang tính chiến đấu mà còn là cách thể hiện thứ bậc xã hội. Ảnh: ftcdn.net.
#Hành vi chiến đấu của khủng long #Đặc điểm sọ vòm của Stegoceras #Vai trò của mái vòm trong chiến đấu #Loài khủng long ăn thực vật #Khủng long kỷ Phấn Trắng #Hệ sinh thái khủng long Bắc Mỹ

