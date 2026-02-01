Hà Nội

Ngỡ ngàng loài giun đẹp 'mê hoặc', nhiều người mang về nuôi trong nhà

Giải mã

Ngỡ ngàng loài giun đẹp 'mê hoặc', nhiều người mang về nuôi trong nhà

Giun hoa Thái Bình Dương (Sabellastarte sanctijosephi) là loài sinh vật biển rực rỡ, thu hút giới sinh vật học và người chơi thủy sinh nhờ vẻ đẹp khác thường.

Vẻ ngoài như một bông hoa đang nở. Giun hoa Thái Bình Dương nổi bật với vòng xúc tu xòe tròn như cánh hoa, có màu tím, hồng, nâu hoặc trắng, tạo cảm giác giống một loài hoa hơn là động vật không xương sống. Ảnh: Pinterest.
Thuộc nhóm giun nhiều tơ sống trong ống. Loài giun này thuộc lớp Polychaeta, tự tiết chất nhầy và kết hợp với cát, mảnh vụn để tạo thành ống cư trú cố định dưới đáy biển, chỉ thò phần “hoa” ra ngoài để kiếm ăn và hô hấp. Ảnh: Pinterest.
Cơ chế kiếm ăn bằng cách lọc nước tinh vi. Các xúc tu hình lông chim giúp giun hoa Thái Bình Dương lọc tảo, vi sinh vật và mảnh hữu cơ lơ lửng trong nước, vừa ăn vừa góp phần làm sạch môi trường biển xung quanh. Ảnh: devocean-pictures.com.
Có phản xạ tự vệ cực nhanh. Khi bị đe dọa hoặc có rung động mạnh, toàn bộ “bông hoa” sẽ rút nhanh vào ống chỉ trong tích tắc, giúp loài giun này tránh được kẻ săn mồi như cá hay giáp xác. Ảnh: reefguide.org.
Khả năng tái sinh đáng kinh ngạc. Nếu bị tổn thương hoặc mất một phần xúc tu, giun hoa Thái Bình Dương có thể tái sinh cấu trúc đã mất theo thời gian, miễn là phần thân chính còn nguyên vẹn. Ảnh: spanglers.com.
Phân bố chủ yếu ở vùng biển Thái Bình Dương. Sabellastarte sanctijosephi thường được ghi nhận ở các rạn san hô và vùng đáy cát ven bờ Thái Bình Dương, nơi có dòng chảy vừa phải và nguồn thức ăn dồi dào. Ảnh: diapteron.co.uk.
Đóng vai trò sinh thái quan trọng. Bằng hoạt động lọc nước liên tục, Sabellastarte sanctijosephi góp phần duy trì độ trong sạch của hệ sinh thái đáy biển và hỗ trợ cân bằng vi sinh trong rạn san hô. Ảnh: media-amazon.com.
Được ưa chuộng trong bể cá biển cảnh. Nhờ màu sắc bắt mắt và chuyển động nhẹ nhàng, loài này thường xuất hiện trong bể thủy sinh biển, dù đòi hỏi chất lượng nước ổn định và người chơi có kinh nghiệm. Ảnh: aquariumsource.com.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
#Loài giun biển đẹp #Giun hoa Thái Bình Dương #Chức năng lọc nước biển #Khả năng tái sinh #Vai trò sinh thái rạn san hô #Nuôi trong bể cá cảnh

