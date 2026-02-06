Hà Nội

Ngắm đào đông đỏ trăm triệu đồng “xuống phố” đón Tết

Kinh doanh

Ngắm đào đông đỏ trăm triệu đồng “xuống phố” đón Tết

Để có một chậu đào đông đỏ tầm trung, người chơi phải chi từ 3 - 20 triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng cho những tác phẩm bonsai cỡ lớn.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, đào đông đỏ nhập khẩu trở thành điểm nhấn xa xỉ, thu hút đông đảo người dân Thủ đô. Ảnh: Tiền phong
Trên đường Lê Quang Đạo (phường Cầu Diễn, Hà Nội), nhiều gian hàng chợ hoa xuân bày bán những chậu đào đông đỏ nhập khẩu. Ảnh: Kinhtedothi
Khác với đào truyền thống của Việt Nam, đào đông đỏ nổi bật với chùm quả tròn nhỏ, mọc chi chít trên các cành cây khẳng khiu nhưng đầy sức sống. Ảnh: Tiền phong
Sắc đỏ rực rỡ của đào đông đỏ mang đến cảm giác ấm áp, sung túc và may mắn cho không gian ngày Tết. Ảnh: Kinhtedothi
Những cây đào đông đỏ nhập khẩu nguyên cây cả thân lẫn quả, có nguồn gốc từ Hà Lan và Trung Quốc. Ảnh: Tiền phong
Giá đào đông đỏ khá đa dạng, dòng mini, bonsai để bàn từ 3 - 7 triệu đồng/chậu; loại lớn hơn có giá vài chục triệu đồng. Ảnh: Kinhtedothi
Đáng chú ý, nhiều chậu thiết kế cầu kỳ, kiểu dáng độc bản giá lên tới cả trăm triệu đồng. Ảnh: Tiền phong
Không chỉ mang ý nghĩa may mắn, đào đông đỏ còn có ưu điểm giữ được độ tươi lâu, thích hợp trưng bày trong điều kiện thời tiết lạnh giá ở miền Bắc. Ảnh: Kinhtedothi
Để tăng sức hút, đào đông đỏ còn được kết hợp với tiểu cảnh, cây mini, làm tăng giá trị cho sản phẩm. Ảnh: Tiền phong
Trên chợ mạng, đào đông đỏ cũng được nhiều người rao bán giá dao động từ vài trăm đến hơn 1 triệu đồng/bó, tùy kích thước. Ảnh: Facebook
#Hoa đào đông đỏ nhập khẩu #Giá hoa đào Tết cao cấp #Ý nghĩa hoa đào đỏ trong Tết #Xu hướng trang trí Tết bằng hoa độc đáo #Chợ hoa xuân Hà Nội #Hoa bonsai và mini đón Tết

