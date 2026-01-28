Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tận mục loài cây ký sinh kỳ lạ nhất thế giới, Việt Nam có nhiều

Giải mã

Tận mục loài cây ký sinh kỳ lạ nhất thế giới, Việt Nam có nhiều

Dây tơ hồng (Cuscuta chinensis) là loài thực vật ký sinh đặc biệt, nổi bật với hình dáng như những sợi chỉ mảnh quấn chặt quanh cây chủ.

T.B (tổng hợp)
Gần như không có lá và rễ thật. Dây tơ hồng không phát triển lá xanh hoàn chỉnh và rễ chỉ tồn tại rất ngắn sau khi nảy mầm, khiến toàn bộ sự sống của cây phụ thuộc vào hành vi ký sinh. Ảnh: wikimedia.orgt.
Gần như không có lá và rễ thật. Dây tơ hồng không phát triển lá xanh hoàn chỉnh và rễ chỉ tồn tại rất ngắn sau khi nảy mầm, khiến toàn bộ sự sống của cây phụ thuộc vào hành vi ký sinh. Ảnh: wikimedia.orgt.
Không quang hợp theo cách thông thường. Do thiếu diệp lục hoặc chỉ còn lượng rất ít, Cuscuta chinensis hầu như không tự tạo chất dinh dưỡng mà hút trực tiếp từ cây chủ. Ảnh: inaturalist.
Không quang hợp theo cách thông thường. Do thiếu diệp lục hoặc chỉ còn lượng rất ít, Cuscuta chinensis hầu như không tự tạo chất dinh dưỡng mà hút trực tiếp từ cây chủ. Ảnh: inaturalist.
Sử dụng giác hút chuyên biệt. Loài này hình thành các giác hút gọi là haustoria, xuyên sâu vào mô dẫn của cây chủ để hút nước, đường và khoáng chất. Ảnh: cloudfront.net.
Sử dụng giác hút chuyên biệt. Loài này hình thành các giác hút gọi là haustoria, xuyên sâu vào mô dẫn của cây chủ để hút nước, đường và khoáng chất. Ảnh: cloudfront.net.
Có thể ký sinh trên nhiều loài cây khác nhau. Dây tơ hồng không quá kén chọn vật chủ, từ cây dại, cây thuốc đến cây trồng nông nghiệp đều có thể bị xâm nhiễm. Ảnh: indiabiodiversity.org.
Có thể ký sinh trên nhiều loài cây khác nhau. Dây tơ hồng không quá kén chọn vật chủ, từ cây dại, cây thuốc đến cây trồng nông nghiệp đều có thể bị xâm nhiễm. Ảnh: indiabiodiversity.org.
Phát hiện cây chủ bằng tín hiệu hóa học. Cây non có khả năng “ngửi” các hợp chất bay hơi do cây khác phát ra, giúp nó định hướng và quấn nhanh vào cây phù hợp. Ảnh: biolib.cz.
Phát hiện cây chủ bằng tín hiệu hóa học. Cây non có khả năng “ngửi” các hợp chất bay hơi do cây khác phát ra, giúp nó định hướng và quấn nhanh vào cây phù hợp. Ảnh: biolib.cz.
Tốc độ phát triển rất nhanh. Chỉ trong vài ngày sau khi bám được cây chủ, dây tơ hồng có thể lan rộng thành một mạng lưới sợi dày đặc bao phủ toàn bộ cây. Ảnh: trungtamthuoc.com.
Tốc độ phát triển rất nhanh. Chỉ trong vài ngày sau khi bám được cây chủ, dây tơ hồng có thể lan rộng thành một mạng lưới sợi dày đặc bao phủ toàn bộ cây. Ảnh: trungtamthuoc.com.
Ảnh hưởng mạnh đến sinh trưởng cây chủ. Sự hút dinh dưỡng liên tục khiến cây bị ký sinh còi cọc, giảm năng suất, thậm chí chết nếu bị tơ hồng bao phủ nặng. Ảnh: wikimedia.org.
Ảnh hưởng mạnh đến sinh trưởng cây chủ. Sự hút dinh dưỡng liên tục khiến cây bị ký sinh còi cọc, giảm năng suất, thậm chí chết nếu bị tơ hồng bao phủ nặng. Ảnh: wikimedia.org.
Vừa là cây hại vừa có giá trị y học. Dù gây hại trong nông nghiệp, dây tơ hồng vẫn được sử dụng trong y học cổ truyền ở một số nền văn hóa với công dụng nhất định. Ảnh: nhathuocngocanh.com.
Vừa là cây hại vừa có giá trị y học. Dù gây hại trong nông nghiệp, dây tơ hồng vẫn được sử dụng trong y học cổ truyền ở một số nền văn hóa với công dụng nhất định. Ảnh: nhathuocngocanh.com.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Loài cây ký sinh độc đáo #Dây tơ hồng và đặc điểm sinh học #Cơ chế hút dinh dưỡng từ cây chủ #Khả năng nhận diện cây chủ qua tín hiệu hóa học #Ảnh hưởng của ký sinh đến cây trồng #Ứng dụng y học cổ truyền của dây tơ hồng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT