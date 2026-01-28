Tận mục loài cây ký sinh kỳ lạ nhất thế giới, Việt Nam có nhiều

Dây tơ hồng (Cuscuta chinensis) là loài thực vật ký sinh đặc biệt, nổi bật với hình dáng như những sợi chỉ mảnh quấn chặt quanh cây chủ.
Đoạn tin nhắn hội thoại giữa anh trai 21 tuổi và cô em gái 9 tuổi siêu lém lỉnh đang gây bão mạng vì quá đáng yêu.
Được tìm thấy tại Thổ Nhĩ Kỳ, tảng đá xanh nhẵn bóng khác thường nổi bật giữa kiến trúc xung quanh. Tảng đá bí ẩn này có liên quan đến người Hittite.
Tham gia sự kiện thời trang "Thanh Hóa Fashion Show - Blooming Colors 2025", Á hậu Đặng Thị Tân hút sự chú ý với nhan sắc rạng rỡ.
Một game thủ ung thư giai đoạn cuối mong được chơi GTA 6 trước ngày phát hành, và phản hồi đầy nhân văn từ Rockstar khiến cộng đồng xúc động.
Tháng 12 Âm lịch được xem là giai đoạn “nước rút” về tiền bạc. 4 con giáp này có vận tài lộc nổi bật, trong đó Top 1 ghi nhận mức tăng tài sản ròng rõ rệt.
Một bức tranh sàn khảm hiếm hoi mô tả hai thần Cupid đang giao chiến và một dòng chữ khắc hoành tráng được tìm thấy trong thành phố cổ Teos.
Biệt thự của Minh Hằng sử dụng gam màu trung tính chủ đạo kết hợp nội thất cao cấp, các món đồ được decor tinh tế.
Nằm trên độ cao gần 600m, đỉnh Nà Lay là điểm đến lý tưởng để săn mây lúc bình minh, ngắm sao ban đêm và thu trọn vẻ đẹp thung lũng lúa giữa núi đá vôi.
Các nhà khảo cổ Tây Ban Nha đã tìm thấy 8 chiếc "kèn" từ vỏ sò biển khoảng 6.000 năm tuổi. Chúng có thể từng chơi những giai điệu đầu tiên của nhân loại.
Những “soái ca” AI trên video ngắn đang khiến nhiều người về hưu sẵn sàng trao tiền tích góp, đặt ra cảnh báo lớn về lừa đảo cảm xúc thời số.
Dracorex là loài khủng long gây ấn tượng mạnh với hộp sọ kỳ dị, được ví như “rồng” bước ra từ thế giới giả tưởng.
Chẳng cần studio sang chảnh, thế hệ đi trước vẫn có những bộ ảnh 'để đời' với concept chụp ảnh đặc biệt: Không leo cây là đời không nể.
Ponsawan Phusua vừa khiến mạng xã hội dậy sóng với loạt ảnh check-in bên xế hộp, khoe trọn đường cong quyến rũ và thần thái sang chảnh.
Trình Mỹ Duyên gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo ngày càng rạng rỡ, mặn mà và thần thái cuốn hút.
Sở hữu gương mặt búp bê cùng thân hình quyến rũ, mỗi lần xuất hiện, nàng hot girl Hà thành Lê Phương Anh đều khẳng định sức hút khó cưỡng của mình.
Căn nhà của cầu thủ Khuất Văn Khang ở ngoại thành Hà Nội là căn nhà cấp 4 giản dị, gồm hai phòng ngủ và có khoảng sân rộng rãi phía trước.
Các nhà khảo cổ học hé lộ thực tế khắc nghiệt ở các mỏ vàng Ai Cập thuộc triều đại Ptolemaic.
Hải sâm (lớp Holothuroidea) là sinh vật biển cổ xưa, lặng lẽ sống dưới đáy đại dương và sở hữu nhiều đặc điểm sinh học khiến giới khoa học kinh ngạc.
Những chậu lan ghép trên gỗ lũa đủ màu sắc giá hàng chục triệu đã được các nhà vườn tung ra thị trường, phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/1, Thiên Bình gặp vận may, mọi trở ngại tiêu tan, có thể bước lên đỉnh cao. Cự Giải đừng thổi phồng hình tượng.