Xã hội

Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông Hồng ở Hà Nội

Người dân đánh cá trên sông Hồng (đoạn gần cầu Vĩnh Tuy) bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên mặt nước.

Gia Đạt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 5/1, tại khu vực sông Hồng đoạn gần cầu Vĩnh Tuy, thuộc địa bàn phường Hồng Hà (TP Hà Nội), một số người dân đang thả chài đánh cá thì phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên mặt nước.

5-1.jpg
Ảnh minh họa.

Theo anh Nguyễn Viết T., một nhân chứng có mặt tại hiện trường, thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc áo màu đen, đeo khẩu trang màu trắng. Khi tiếp cận kiểm tra, những người chài lưới nhận định nạn nhân khoảng 50-60 tuổi và lập tức báo tin cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành đưa thi thể nạn nhân lên bờ để phục vụ công tác khám nghiệm, đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định.

Lãnh đạo UBND phường Hồng Hà xác nhận vụ việc trên và cho biết, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như danh tính của nạn nhân.

>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể nổi trên sông

Nguồn: ĐTHĐT.
