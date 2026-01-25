Đã tìm thấy thi thể cháu bé đuối nước ở Quảng Trị

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiểm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể cháu bé bị đuối nước trên sông Sê Pôn.

Chiều 25/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan, chính quyền địa phương và người dân tìm thấy thi thể cháu bé bị đuối nước trên sông Sê Pôn, xã Lao Bảo.

Theo đó, vào khoảng 11h45 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu T.H.Q (SN 2014, trú tại xã Lao Bảo) cách hiện trường gặp nạn không xa.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho người nhà đưa về mai táng theo phong tục của địa phương.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đã đưa tin, vào khoảng 16h30, ngày 23/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận tin báo cháu T.H.Q bị đuối nước trên sông Sê Pôn, đoạn qua thôn Duy Tân, xã Lao Bảo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết và địa hình phức tạp nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

>>> Xem thêm video ứng cứu cô gái trẻ nhảy cầu Bình Lợi.