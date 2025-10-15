Hà Nội

Kho tri thức

Phát hiện ngôi mộ đá kỳ dị 5.000 năm tuổi ở Tây Ban Nha, hứa hẹn sẽ giúp bổ sung thêm thông tin mới về các nghi lễ tang lễ ở miền nam Bán đảo Iberia cổ xưa.

Thiên Đăng (Theo Thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật tại Teba, gần Malaga, miền nam Tây Ban Nha, các chuyên gia đến từ Đại học Cádiz bất ngờ tìm thấy quần thể kiến trúc cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Cádiz.
Đó là một quần thể ngôi mộ cổ khổng lồ, ước tính có niên đại khoảng 5.000 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Cádiz.
Ngôi mộ gây ấn tượng với những bức tường đá thẳng đứng dài 13 mét, cao 2 mét, một số phần trong mộ có mái đá che ngang. Ảnh: @Đại học Cádiz.
Trong mộ, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy một số hộp đựng hài cốt và đồ tùy táng cổ được chế tác từ các nguyên liệu thô quý hiếm như ngà voi, hổ phách và vỏ sò, cũng như các mảnh đá lửa tinh xảo, đầu mũi tên,...Ảnh: @Đại học Cádiz.
Ngôi mộ đang trong tình trạng bảo tồn tuyệt vời và hứa hẹn việc nghiên cứu nó sẽ giúp bổ sung thêm thông tin mới về các nghi lễ tang lễ ở miền nam Bán đảo Iberia cổ xưa. Ảnh: @Đại học Cádiz.
